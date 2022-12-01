Ван Гал против Месси. Матч Нидерландов и Аргентины – столкновение разных взглядов на футбол

Вадим Лукомский – о противостоянии пророков.

В 2019-м Луи ван Гал дал большое интервью El Pais, в котором попытался объяснить, почему Месси не только дар, но и проклятие для тренера:

«Футбол – командная игра, а не индивидуальный вид спорта. Иногда об этом забывают из-за звезд. Думаю, звезда должна помогать команде выигрывать. Для меня это само собой разумеется, но в современном футболе не всегда так происходит. Мне нравятся Неймар и Месси как индивидуальные игроки, но не как командные. Думаю, в футболе нет ничего важнее, чем командные игроки».

Из дальнейшего контекста становится очевидным, что ЛВГ не нравится, как упомянутые звезды работают без мяча (например, в плане игры в пас – оба максимально командные). В качестве контрпримеров Луи приводит игроков «Ливерпуля», который тогда выбил «Барсу» в полуфинале:

«Один из лучших игроков мира для меня – Джеймс Милнер. В финале ЛЧ он отыграл и в защите, и в полузащите. Для 33-летнего игрока у него просто фантастический набор навыков. Все в «Ливерпуле» играют на команду. Салах, Фирмино и Мане очень усердно работают без мяча, потому что Клопп просит их прессинговать. Месси же должен посмотреть на себя и задаться вопросом, почему он так долго не может выиграть Лигу чемпионов».

С тех пор побед в Лиге чемпионов у Лео не прибавилось, а окончательно добил его ЛВГ в следующем интервью France Football:

«Я верю только в команду, а не в отдельные личности. Когда в команде есть очень одаренные игроки, нужно подстраивать себя под уровень их таланта и возможностей. В такой ситуации становится сложно строить команду, если работать только на звезд. Месси – феноменальный игрок. Но сейчас команда – это 35 человек. И вы хотите сказать, что 34 человека должны подстраиваться под кого-то одного? Представьте себе ту трудность, которую испытывает тренер, когда он создает структуру и командный механизм».

Аргументы Луи ван Гала нужно воспринимать как отражение его взглядов, а не как футбольную истину. Для него слишком много адаптаций и свободы звездам – это плохо. Правда, что порой из-за этого проигрывают топ-матчи, но порой топ-матчи проигрываются из-за нехватки импровизации и закованности игроков в выданные перед матчем инструкции.

Это один из вечных футбольных споров. ЛВГ давно выбрал сторону – и сегодня будет биться за свою правоту. У него нет Милнера, но есть Мартен де Рон – игрок, который идеально подходит под описание из цитаты. Дает невероятный объем работы и до буквы выполняет любое тренерское указание. Одним из приемов может быть перемещение Де Рона в зону Месси (обычно там стартует Френки де Йонг) – вряд ли под полную персоналку, но под ограничение влияния.

Другим приемом может быть борьба за владение мячом. Для Аргентины владеть заметно больше соперника важно – это как раз один из механизмов размещения Лео. При этом забрать мяч отрезками получалось даже у Австралии (просто почти без продолжения). У Нидерландов есть Френки, который блестяще играет под давлением и может опускаться к защитникам для удержания владения.

Если один полюс – это заточенность на Месси, а другой – наличие максимального количества тактических опций, то ЛВГ находится в равных с соперником условиях. У него глубокий и вариативный состав – надо просто распорядиться этими возможностями. В гениальную голову Луи не забраться – все варианты не перечислить, но важно, что именно сейчас голландец находится на пике адаптивности:

«Чем дольше я тренирую, тем сильнее учусь любить схему 5-3-2. Она дает хороший баланс в атаке и обороне. Она пригодна для оказания давления, но в случае провала меньше риски для команды, так как есть три защитника. Раньше я считал, что 4-3-3 оптимальна для организации треугольников по всему полю, но в 5-3-2 это тоже возможно. 5-3-2 дает лучший баланс, чем 4-3-3, и имеет потенциал для перехода в 3-4-3».

Ранний ЛВГ был закован в любимую схему (4-3-3) и представления о стиле (категорически атакующем). Сейчас он готов двигаться в любом направлении. Единственный принцип, который он никогда не предаст – команда выше звезд.

Месси в своем союзе со сборной тоже находится на пике – и по части тактических адаптаций, и в плане атмосферы/связи с фанатами (тут, кстати, у Аргентины будет огромное преимущество – на стадионе ожидается меньше 2 тысяч голландцев). «Я научился по-новому получать удовольствие от футбола. Возможно, из-за возраста и того факта, что моя карьера подходит к концу. Я сильнее наслаждаюсь каждым моментом, ежедневной рутиной в клубе и каждой поездкой в сборную», – признавался недавно Лео.

В каком-то плане мы увидим не только противостояние команд, но и противостояние культов. Иронично, что в роли звезды (полубожества) у Нидерландов выступает сам ЛВГ, который не терпит звезд в команде. Зеркальные истории на пресс-конференциях сборных идеально подчеркивают это отношение.

Перед встречей с Эквадором репортер обратился к Луи: «Я молодой журналист, который только начинает. У меня нет к вам вопросов, это просто возможность сказать вам, что я ваш фанат с трехлетнего возраста». Тренер пообещал обнять его после завершения пресс-конференции – и сдержал слово. Очень похожий момент случился, когда Месси пришел на беседу с медиа перед Австралией. Первый вопрос к нему звучал так: «Лионель, у меня нет вопроса. Я просто хочу услышать твой голос».

Аргентина – Нидерланды – это не только футбольный четвертьфинал. Это практически религиозное столкновение. Пророк Лео против пророка Луи. Несправедливость отсутствия у Месси чемпионского титула против несправедливости отсутствия мирового чемпионства у Нидерландов.

Нынешние команды – противоположности практически во всем, но похожи степенью преклонения перед лидером. Вообще в футболе есть место и Месси-адаптациям, и ЛВГ-дисциплине, поэтому мы его так любим. Увы, количество мест в полуфиналах ЧМ ограничено. Только победитель напишет красивую главу о моральной правоте в своем Евангелии.

Фото: REUTERS/Gareth Bumstead, Dylan Martinez; Gettyimages.ru/Buda Mendes, Shaun Botterill