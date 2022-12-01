Испания переписывает наши представления о трусости. Вылетели с позиционным антифутболом

Кто сказал, что нельзя припарковаться высоко?

Можно ли быть трусливой командой при владении 77%? Думаю, да . Владение – лишь маркер того, кто протагонист, а кто антагонист матча, так как зрители смотрят за мячом – и протагонист всегда будет на первом плане. Но это вовсе не значит, что протагонист не может быть трусом.

Разумеется, у команд, отличающихся по стилю и уровню игроков, разная трусость. Есть такие, кто даже при желании не сможет отдать мяч и владеть им меньше 50%. Есть те, кто даже в самых смелых матчах, владеют меньше 50%. На этот показатель как отражение намерений можно смотреть только в случае, если обе команды приняли правила игры и сражаются за владение. В иных случаях он ничего не говорит о степени доминирования и смелости, хотя его часто – и ошибочно – приводят как аргумент.

Трусость в футболе правильнее понимать как отсутствие активного намерения забить гол. То есть выжидание ошибки вместо того, чтобы ее провоцировать . В этом значении можно быть трусливой командой с мячом. Один тип команд паркует автобус низко, оставляя 11 игроков около штрафной. Другой – паркует автобус повыше, оставляя 11 (ну почти) игроков в первой стадии владения и забывая о стадии обострения.

В матче с марокканцами Испания парковала автобус. Не пыталась играть в свой футбол (делая это плохо), а пошла путем парковки – отказа от намерения забивать путем провоцирования ошибок и атакующих действий. На мой взгляд, просто плохо сыграть в свой футбол было бы в разы менее значимым тактическим преступлением . Давайте попробуем проговорить разницу.

Рисунок матча сформировался через два решения – персональная игра Юссефа Эн-Несири по Серджи Бускетсу и упорное желание Испании играть с четверкой игроков в первой линии. Самой частой ситуацией в матче было соотношение сил, когда Бускетс персонально перекрыт, а четверка перепасовывается вообще без давления:

Это абсурдная ситуация 4-в-0. Первый минус такой структуры – плохое распределение игроков по полю. Когда в одной зоне 4-в-0, в других у соперника будет явный численный перевес, даже если удастся туда доставить мяч.

У Испании были и более радикальные моменты. В этом эпизоде видим ту же четверку защитников, но к ним опускается Педри, чтобы точно-точно не потерять мяч:

Была еще вариация, когда крайние защитники по мере развития атаки все-таки шли вперед, но соотношение не менялось. Просто к центральным защитникам опускались Гави и Педри. Смотрите – та же четверка, только наполнение слегка иное:

Либо комбинирование – с одной стороны опустившийся полузащитник (Карлос Солер), а с другой крайний защитник, который не идет в атаку (Жорди Альба). Общий элемент? Правильно, все та же ситуация 4-в-0:

Такой перекат мяча не имеет ничего общего с принципами позиционного футбола, сторонником которого называет себя Луис Энрике. В рамках концепции позиционного футбола есть четкие установки о соотношениях в первой стадии атаки. Например, это правило формулировал Пеп Гвардиола, когда только начинал построение «Ман Сити»:

«Одна из наших проблем – слишком много игроков находились за линией мяча, как следствие, мы занимали неверные позиции. Стоунз, Коларов и Фернандо в начальной стадии атак оказывались против одного соперника. В этом нет смысла. В начальной стадии атак нужно создавать ситуации 2-в-1 и иногда даже 1-в-1».

В данном случае Гвардиола объясняет, почему считает соотношение 3-в-1 в первой линии – ошибкой в рамках своего стиля. Если три игрока собраны в этой стадии, где-то впереди не хватает варианта. Если 3-в-1 – это ошибка, то как назвать 4-в-0 на протяжении практически всей встречи? Предательством принципов?

Такое соотношение точно уводит команду от структурированного владения в бессмысленный ватокат (Пеп употребил фразу «В этом нет смысла», описывая даже менее вопиющую ошибку). В общем, это другой стиль, а не тот, который ставил Энрике Испании последние четыре года. Не значит, что обязательно нужно любить Испанию, когда она играет в свой футбол. Но такой перекат мяча – это гипертрофированная, искаженная версия, которая не способна понравиться ни адептам Пепа, ни тем, кто любит более динамичный стиль.

Как нужно было действовать в рамках позиционного футбола? В первой стадии остаются только два защитника – Эмерик Лапорт и Родри. Остальные заполняют последнюю линию и опорную зону соперника. Даже так часто получали бы ситуацию 2-в-0 из-за закрытости Марокко, поэтому надо было провоцировать и выманивать. Один из центрдефов мог бы смело продвигаться с мячом, пока кто-то из соперников не выдвинется (следовательно, освободится игрок выше).

Разумеется, в таком соотношении выше риски при потере – тяжелее встречать атаку на скорости, зато появляется возможность создавать собственные шансы. Атакующие футболисты не выглядели бы брошенными, а команда – разрезанной на две части.

Справедливости ради, в проблемной испанской структуре тоже можно создавать моменты, но работают совсем другие правила – непривычные для Испании. За счет четырех игроков без давления в первой стадии можно было без проблем готовить дальние пасы. Но чтобы в них был смысл, нужны открывания за спину марокканской защите . Вот как это сработало в порядке исключения – Альба подготовил, а Асенсио открылся:

Сделать такие передачи регулярными испанцы не пытались. Это не их стиль, а играть в свой футбол им мешала откровенная трусость в первой стадии. Не факт, что получилось бы вскрыть организованную сборную Марокко, но истинный стыд в том, что испанцы даже не попытались рискнуть .

В рамках испанской структуры стабильно продвигать мяч можно было только на фланги. Шансов было бы чуть больше, если бы там располагались сильные дриблеры: именно через выход игроков такого плана команда чуть прибавила в конце. Но базисом для Испании был перекат между защитниками и опускающимся к ним Педри.

Каким мог быть мотив отказа от свойственных позиционному футбол соотношений? Страх ошибиться в формате плей-офф? Опасность марокканских контратак в глазах Энрике? Инерция матча с Японией, где второй тайм катали такое же, но по понятным мотивам?

Можем только догадываться. Возможно, ключ к пониманию мышления Энрике может дать такое когнитивное искажение как «предпочтение нулевого риска». Оно определяется так: «Это предпочтение уменьшить какой-то один маленький риск до нуля вместо того, чтобы значительно уменьшить другой, больший риск . Например, большинство людей предпочли бы уменьшить вероятность террористических актов до нуля вместо снижения аварийности на дорогах, даже если бы второй эффект давал бы больше сохраненных жизней».

Энрике старался уменьшить риск контратаки и пропущенного гола до нуля, хотя более рациональным поведением было принять эти риски при увеличении шансов забить. В парадигме Энрике не пропустить первым стало более важной задачей, чем победить в матче .

Вчерашняя Испания – это позиционный антифутбол . Есть устоявшийся термин «позиционный футбол» (Juego de Posicion). Это методика использования пространства с целью создания оптимальных соотношений для продвижения и созидания по всему полю. Игроки играют дисциплинированно (почти не импровизируют), но располагаются рационально.

Позиционный антифутбол – это отказ от использования пространства и создание невозможных соотношений для продвижения и созидания. Игроки играют дисциплинированно (почти не импровизируют), но располагаются иррационально.

Позиционный футбол – стиль на любителя. Кому-то нравится 25 передач перед голом, а кому-то ближе – три. И то, и другое может влюблять в футбол. Позиционный антифутбол заставляет футбол ненавидеть. Он скучный и олицетворяет предательство принципов .

Самое абсурдное тут – цена предательства. Оно вовсе не повышает шансы на победу. Рисунок матча становится закрытым в обе стороны. Вероятность сенсации в таком рисунке лишь возрастает.

У обычного антифутбола хотя бы есть отмазка – как правило, к нему обращаются явно более слабые команды, которые имеют моральное право так сыграть и часто этим повышают шансы на успех. Такой футбол может бесить, так как снижает шансы на яркий матч. Антифутбол, основанный на владении, бесит в разы сильнее – снижает шансы на шоу с голами, иррационален с точки зрения достижения результата и применяется командой-фаворитом .

Возможно, худшего преступления в футболе не существует. Ну разве только слив матча с целью попасть в более простую сетку. Ой.

Фото: East News/AP Photo/Francisco Seco; globallookpress.com/Li Ming/XinHua; REUTERS/Wolfgang Rattay, Lee Smith