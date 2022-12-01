Испания переписывает наши представления о трусости. Вылетели с позиционным антифутболом
Кто сказал, что нельзя припарковаться высоко?
Можно ли быть трусливой командой при владении 77%? Думаю, да. Владение – лишь маркер того, кто протагонист, а кто антагонист матча, так как зрители смотрят за мячом – и протагонист всегда будет на первом плане. Но это вовсе не значит, что протагонист не может быть трусом.
Разумеется, у команд, отличающихся по стилю и уровню игроков, разная трусость. Есть такие, кто даже при желании не сможет отдать мяч и владеть им меньше 50%. Есть те, кто даже в самых смелых матчах, владеют меньше 50%. На этот показатель как отражение намерений можно смотреть только в случае, если обе команды приняли правила игры и сражаются за владение. В иных случаях он ничего не говорит о степени доминирования и смелости, хотя его часто – и ошибочно – приводят как аргумент.
Трусость в футболе правильнее понимать как отсутствие активного намерения забить гол. То есть выжидание ошибки вместо того, чтобы ее провоцировать. В этом значении можно быть трусливой командой с мячом. Один тип команд паркует автобус низко, оставляя 11 игроков около штрафной. Другой – паркует автобус повыше, оставляя 11 (ну почти) игроков в первой стадии владения и забывая о стадии обострения.
В матче с марокканцами Испания парковала автобус. Не пыталась играть в свой футбол (делая это плохо), а пошла путем парковки – отказа от намерения забивать путем провоцирования ошибок и атакующих действий. На мой взгляд, просто плохо сыграть в свой футбол было бы в разы менее значимым тактическим преступлением. Давайте попробуем проговорить разницу.
Рисунок матча сформировался через два решения – персональная игра Юссефа Эн-Несири по Серджи Бускетсу и упорное желание Испании играть с четверкой игроков в первой линии. Самой частой ситуацией в матче было соотношение сил, когда Бускетс персонально перекрыт, а четверка перепасовывается вообще без давления:
Это абсурдная ситуация 4-в-0. Первый минус такой структуры – плохое распределение игроков по полю. Когда в одной зоне 4-в-0, в других у соперника будет явный численный перевес, даже если удастся туда доставить мяч.
У Испании были и более радикальные моменты. В этом эпизоде видим ту же четверку защитников, но к ним опускается Педри, чтобы точно-точно не потерять мяч:
Была еще вариация, когда крайние защитники по мере развития атаки все-таки шли вперед, но соотношение не менялось. Просто к центральным защитникам опускались Гави и Педри. Смотрите – та же четверка, только наполнение слегка иное:
Либо комбинирование – с одной стороны опустившийся полузащитник (Карлос Солер), а с другой крайний защитник, который не идет в атаку (Жорди Альба). Общий элемент? Правильно, все та же ситуация 4-в-0:
Такой перекат мяча не имеет ничего общего с принципами позиционного футбола, сторонником которого называет себя Луис Энрике. В рамках концепции позиционного футбола есть четкие установки о соотношениях в первой стадии атаки. Например, это правило формулировал Пеп Гвардиола, когда только начинал построение «Ман Сити»:
«Одна из наших проблем – слишком много игроков находились за линией мяча, как следствие, мы занимали неверные позиции. Стоунз, Коларов и Фернандо в начальной стадии атак оказывались против одного соперника. В этом нет смысла. В начальной стадии атак нужно создавать ситуации 2-в-1 и иногда даже 1-в-1».
В данном случае Гвардиола объясняет, почему считает соотношение 3-в-1 в первой линии – ошибкой в рамках своего стиля. Если три игрока собраны в этой стадии, где-то впереди не хватает варианта. Если 3-в-1 – это ошибка, то как назвать 4-в-0 на протяжении практически всей встречи? Предательством принципов?
Такое соотношение точно уводит команду от структурированного владения в бессмысленный ватокат (Пеп употребил фразу «В этом нет смысла», описывая даже менее вопиющую ошибку). В общем, это другой стиль, а не тот, который ставил Энрике Испании последние четыре года. Не значит, что обязательно нужно любить Испанию, когда она играет в свой футбол. Но такой перекат мяча – это гипертрофированная, искаженная версия, которая не способна понравиться ни адептам Пепа, ни тем, кто любит более динамичный стиль.
Как нужно было действовать в рамках позиционного футбола? В первой стадии остаются только два защитника – Эмерик Лапорт и Родри. Остальные заполняют последнюю линию и опорную зону соперника. Даже так часто получали бы ситуацию 2-в-0 из-за закрытости Марокко, поэтому надо было провоцировать и выманивать. Один из центрдефов мог бы смело продвигаться с мячом, пока кто-то из соперников не выдвинется (следовательно, освободится игрок выше).
Разумеется, в таком соотношении выше риски при потере – тяжелее встречать атаку на скорости, зато появляется возможность создавать собственные шансы. Атакующие футболисты не выглядели бы брошенными, а команда – разрезанной на две части.
Справедливости ради, в проблемной испанской структуре тоже можно создавать моменты, но работают совсем другие правила – непривычные для Испании. За счет четырех игроков без давления в первой стадии можно было без проблем готовить дальние пасы. Но чтобы в них был смысл, нужны открывания за спину марокканской защите. Вот как это сработало в порядке исключения – Альба подготовил, а Асенсио открылся:
Сделать такие передачи регулярными испанцы не пытались. Это не их стиль, а играть в свой футбол им мешала откровенная трусость в первой стадии. Не факт, что получилось бы вскрыть организованную сборную Марокко, но истинный стыд в том, что испанцы даже не попытались рискнуть.
В рамках испанской структуры стабильно продвигать мяч можно было только на фланги. Шансов было бы чуть больше, если бы там располагались сильные дриблеры: именно через выход игроков такого плана команда чуть прибавила в конце. Но базисом для Испании был перекат между защитниками и опускающимся к ним Педри.
Каким мог быть мотив отказа от свойственных позиционному футбол соотношений? Страх ошибиться в формате плей-офф? Опасность марокканских контратак в глазах Энрике? Инерция матча с Японией, где второй тайм катали такое же, но по понятным мотивам?
Можем только догадываться. Возможно, ключ к пониманию мышления Энрике может дать такое когнитивное искажение как «предпочтение нулевого риска». Оно определяется так: «Это предпочтение уменьшить какой-то один маленький риск до нуля вместо того, чтобы значительно уменьшить другой, больший риск. Например, большинство людей предпочли бы уменьшить вероятность террористических актов до нуля вместо снижения аварийности на дорогах, даже если бы второй эффект давал бы больше сохраненных жизней».
Энрике старался уменьшить риск контратаки и пропущенного гола до нуля, хотя более рациональным поведением было принять эти риски при увеличении шансов забить. В парадигме Энрике не пропустить первым стало более важной задачей, чем победить в матче.
Вчерашняя Испания – это позиционный антифутбол. Есть устоявшийся термин «позиционный футбол» (Juego de Posicion). Это методика использования пространства с целью создания оптимальных соотношений для продвижения и созидания по всему полю. Игроки играют дисциплинированно (почти не импровизируют), но располагаются рационально.
Позиционный антифутбол – это отказ от использования пространства и создание невозможных соотношений для продвижения и созидания. Игроки играют дисциплинированно (почти не импровизируют), но располагаются иррационально.
Позиционный футбол – стиль на любителя. Кому-то нравится 25 передач перед голом, а кому-то ближе – три. И то, и другое может влюблять в футбол. Позиционный антифутбол заставляет футбол ненавидеть. Он скучный и олицетворяет предательство принципов.
Самое абсурдное тут – цена предательства. Оно вовсе не повышает шансы на победу. Рисунок матча становится закрытым в обе стороны. Вероятность сенсации в таком рисунке лишь возрастает.
У обычного антифутбола хотя бы есть отмазка – как правило, к нему обращаются явно более слабые команды, которые имеют моральное право так сыграть и часто этим повышают шансы на успех. Такой футбол может бесить, так как снижает шансы на яркий матч. Антифутбол, основанный на владении, бесит в разы сильнее – снижает шансы на шоу с голами, иррационален с точки зрения достижения результата и применяется командой-фаворитом.
Возможно, худшего преступления в футболе не существует. Ну разве только слив матча с целью попасть в более простую сетку. Ой.
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Фото: East News/AP Photo/Francisco Seco; globallookpress.com/Li Ming/XinHua; REUTERS/Wolfgang Rattay, Lee Smith
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