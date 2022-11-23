Испания – Германия – тактическое шоу. Гюндоган неудачно закрывал Бускетса, а потом Флик перевернул матч заменами

Разбор Вадима Лукомского.

Вау! Просто вау! Это было прекрасно. Такие матчи заставляют снова влюбляться в ЧМ, несмотря на унылые первые таймы и провокационную прагматичность большинства команд. Должен был это сказать. Теперь к скучной тактической части.

Испания и Германия сыграли вничью (1:1), выдав крайне напряженный матч высочайшего качества. На содержание встречи и стратегию команд повлиял первый матч дня в этой группе. Япония сенсационно уступила Коста-Рике (0:1). Как следствие, у Германии отпала необходимость играть только на победу.

Стартовый план Ханси Флика был нацелен на сдерживание. В рамках привычной схемы 4-2-3-1 в центре поля вышла тройка Киммих, Горетцка, Гюндоган – без атакующей десятки, которую обычно играет Мюллер. Томас в свою очередь стартовал как нападающий. Также Флик заметно переработал оборонительную линию – Зюле теперь стартовал в центре (не справа), вместо Шлоттербека появился Керер (занял место правого защитника), Рюдигер сменил позицию (теперь играл левого центрального). Казалось бы, лишь одно кадровое изменение, но на практике изменилось все, кроме позиции Раума.

Луис Энрике внес лишь одно изменение в состав, который уничтожил Коста-Рику. Дани Карвахаль занял место Сесара Аспиликуэты. Это решение характеризовало испанцев как команду, которая постарается сыграть от себя – так и получилось.

Гюндоган против Бускетса: логично, исполнить на 100% не получилось – Серхио наказывает даже за секунды невнимательности

В плане организации прессинга сборная Германии играла более выжидательно, чем обычно (но была эффективна, когда шла в давление – обсудим ниже). В этой выжидательной позиции Илкай Гюндоган (номинальная десятка в схеме) действовал плотно и персонально против Серджи Бускетса.

Здесь это очень заметно – крайние футболисты стараются контролировать несколько направлений паса, Мюллер давит по мячу, а Гюндоган ориентируется строго на Бускетса:

Итог дуэли вышел крайне интересным. С одной стороны, Германии удалось обезвредить главный испанский вариант контроля матчей. В первом тайме, когда эта стратегия была наиболее акцентированной, Бускетс редко получал мяч. Сделал всего 23 паса – столько же, сколько у Марко Асенсио, и меньше, чем у семи других испанцев. В матчах, где Испания в порядке, Бускетс в лидерах по пасам. Это означает, что большую часть встречи Гюндоган крайне внимательно работал по оппоненту.

С другой стороны, Бускетс мгновенно пользовался редкими эпизодами свободы и очень эффективно направлял атаки. Например, тут получает ситуативную свободу – сразу же отдает на подключение Альбы, которое завершится ударом:

В голе Испании во втором тайме Серджи также воспользовался тем, что Гюндоган слегка отвлекся. Бускетс свободно развернулся, а затем развернул и атаку – в зону, где у Испании было 2-в-1:

Испанцы нашли альтернативные варианты выхода в атаку – переводы Лапорта и фланговое продвижение

Занятным следствием персональной игры по Бускетсу стали изменения в прессинге Германии. Обычно команда Флика давит с первого паса и использует зонную модель. Вчера при персоналке на ключевой позиции в этом не было смысла.

Следовательно, давление начиналось позже – когда становилось понятным направление развития испанской атаки. До этого момента команда Энрике получала возможность контролировать мяч, но без вовлечения Бускетса. Это отразилось в статистике владения – 64% по итогам встречи (и вообще 68% в первом тайме).

В первой стадии атак Испании присутствовала некоторая доля растерянности. Они извлекали явно меньше пользы из розыгрышей, чем обычно, но эпизодически рождались интересные альтернативные идеи. Например, перспективно выглядели переводы Эмерика Лапорта на Феррана Торреса:

Лапорт получал время на подготовку переводов. Эпизоды выглядели потенциально острыми, но в индивидуальном плане Раум уверенно сдерживал Феррана в такие моменты. При ином раскладе в этой дуэли могло быть опаснее.

Второй вариант – фланговое продвижение. Работало примерно так: Педри опускается на позицию левого защитника, Гнабри теряется, с кем играть (изначальный оппонент Альба или игрок в зоне Педри), Педри быстро отдает на Альбу, по цепочке каждый игрок Германии запаздывает за развитием атаки:

Германия создавала шансы через прессинг – ситуативный, но эффективный

«Когда Германия высоко прессинговала, Испании не удавалось найти выход, она совершала ошибки», – отметил в эфире BBC знающий толк в качественном прессинге Маурисио Почеттино.

Испания прессинговала выше Германии, но моменты приносило именно своевременное давление команды Флика. По двум причинам: во-первых, прессинг был цельным и классно организованным (если начинали, то шли все и до упора), во-вторых, испанцам не хватало гибкости при розыгрышах (слишком явно ставили на короткие передачи). Лучшим отражением эффективности давления стали две ошибки Унаи Симона, приведшие к удару – очень много для одного матча от вратаря, который уверенно играет ногами.

После паса Родри на вратаря Мусиала оглянулся (убедился, что позиции для прессинга готовы) – пошел до упора. Партнеры плотно закрыли испанскому киперу все варианты:

Киммих вступает в отбор – и позже сам же завершит атаку опаснейшим ударом:

При 0:1 сыграли замены Флика – Германия прижала. Испании противопоказан низкий блок

Замены Флика и Энрике после первого гола Испании привели к рисунку, который был выгоден Германии.

Испания выпустила Нико Уильямса в качестве скоростного варианта для контратак и акцентированно садилась глубже. Работать могло примерно так – отбор в низком блоке и контратака через Нико:

Тяжело сказать, насколько вынужденным был переход на такой непривычный для команды режим игры почти без прессинга – вероятно, дело не только в положительном счете, но и в усталости. Замены Флика отлично попали в новый рисунок игры. Вышли Клостерман (более классический фланговый защитник вместо Керера), Фюллькруг (чистый форвард) и Сане, который умеет раскачивать низкие блоки дриблингом.

Не менее важным фактором было банальное неумение Испании качественно закрываться в таком режиме. Игроки выдергивались из структуры (будто играют с прессингом), партнеры не успевали среагировать на эти выдвижения – появлялись дыры и легкие мишени для немцев.

Частный случай – действия Лапорта в голе. Вот комментарий Рио Фердинанда: «Роль Эмерика Лапорта в пропущенном мяче ставит меня в тупик. Не понимаю, что он пытался сделать. Он побежал в центр и оставил игрока, который забьет (Фюллькруга). Если бы он просто следил за его рывком и держал позицию, гола не случилось бы».

Лапорт сначала притормозил и оказался в полупозиции, а потом побежал по совсем бесполезной траектории, которая справедливо возмутила Фердинанда. Это частный пример более широкой проблемы – практически всем игрокам Испании некомфортно в режиме низкого/среднего блока.

Гол Германии явно назревал и был абсолютно справедливым, особенно учитывая, что ни одну быструю атаку испанцы так и не довели до удара. От финальной смены ролей выиграла только одна команда.

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Мы посмотрели футбол высочайшего качества. Испания убедительнее начала встречу и выиграла стилистическую дуэль (важное символическое достижение, так как команды представляют один и тот же полюс).

Германия сильнее финишировала и могла даже вырвать победу. Также команда Флика показала, что она вариативнее – не сыпалась, когда оборонялась ниже обычного, адаптировала прессинг под главного плеймейкера соперника и создавала моменты через это давление.

Фото: REUTERS/Matthew Childs TPX IMAGES OF THE DAY; кадры трансляции «Матч ТВ»