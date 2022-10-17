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Почему именно Бензема взял «Золотой мяч»? Объясняем в 7 картинках

Сборная Франции по футболу Сборная Франции по футболу
Карим Бензема Карим Бензема
Золотой мяч Золотой мяч
Реал Мадрид Реал Мадрид
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Почти безупречный сезон француза.

Карим Бензема получил «Золотой мяч»-2021/22 (теперь вручают за сезон – ура-ура!). Давайте ощутим масштабы гениальности француза через пару наглядных таблиц. 

Одно из главных достоинств Бензема – многопрофильность его качеств. Он ложная девятка, ориентир для команды в атаке, помощник для фланговых игроков и нападающий штрафной в одном лице. «Бензема – великолепная девятка, но не только. Что важнее, он великолепный футболист. Он забивает, он играет в командный футбол, он буквально заставляет всю команду играть лучше», – суммировал Карло Анчелотти. 

Лучше всего это передается через перцентили (не пугайтесь слова – сейчас объясним). Это основанные на данных рейтинги игроков. Перцентиль 99 означает, что игрок входит в топ-1% по показателю на своей позиции за последние 365 дней в топ-5 лигах. Мощь прямо во всех аспектах позволяет назвать Карима совершенным атакующим игроком:

Но для «Золотого мяча» это слишком трудно. Чтобы взять награду, нужно доминировать и в более попсовых метриках. Например, гол+пас. Тут Бензема тоже в огромном порядке. 

В топ-чемпионатах уступил только Эрлингу Холанду (который выбивал статистику в более результативной лиге и на меньшей выборке, так как часто ломался). В ЛЧ тоже держал темп заметно выше 1 балла за матч. Занял пятое место, но: 1) просто вспомните сетку «Реала» в плей-офф; 2) не забывайте, что Бензема сыграл больше всех (труднее на такой выборке удерживать топ-показатели):

Второй ключевой аспект для награды – командные успехи. «Реал» выиграл Лигу чемпионов и Ла Лигу, а зависимость от Бензема не отрицал даже Карло Анчелотти (просто он считает ее достоинством, потому что Карим почти никогда не подводит). Лучше всего тезис иллюстрируют 0:4 в класико, которое пропускал француз (там тактические проблемы были прямо связаны с его отсутствием), но на дистанции эта тенденция тоже прослеживается. Карим провел 75,8% от общего времени – 24,2% без него были для «Мадрида» намного более грустными:

Ультраполезность Бензема во всех стадиях атаки – давняя традиция, но прошлый сезон получился уникальным даже по его меркам. 4,30 предударных действия на 90 минут – шикарный показатель для нападающего. И Бензема пришел к нему вообще без стандартов, которые иным игрокам завышают статистику. Вот цифры по карьере Карима (сезоны, по которым есть данные):

Для удобства мы включили в таблицы текущий сезон, но не забывайте, что «ЗМ» за 2021/22 – в первую очередь смотрите на него

Его всегда справедливо хвалили за подыгрыш и участие в комбинациях, но прошлый сезон – совсем мегауровень. Карим сочетал его с прямой угрозой в штрафной. Здесь тоже у него личный рекорд:

Еще один важный аспект для современного нападающего – прессинг. Тут Бензема не выбил уникальных показателей, потому что зависит от команды, а «Реал» не всегда делает ставку на высокое давление. Но Карим очень умно прессингует (помните, как он задушил Доннарумму и Менди?):

29,1% успешности означает, что в таком количестве эпизодов после давления Бензема мяч переходит к «Реалу» в течение 5 секунд. Раньше этот показатель у него был ниже. В стиле «Мадрида» и возрасте Бензема необязательно идти в давление в каждом эпизоде. Важнее правильнее выбирать эпизоды. Тут Карим – мастер.

Кроме многопрофильности качеств и топовости в каждом аспекте, для «Золотого мяча» важно местами просто тащить команду. Реализовывать из трудных неочевидных положений. Да, реализация зависит не только от мастерства, но и от удачи, но в победный год мастерство должно сойтись с долей везения – и дать команде бонусные («неожидаемые») мячи:

Бензема хладнокровно наказывал соперников во всех турнирах, но отдельно нужно выделить его «плюс» в ЛЧ. Он даже выше, чем в Ла Лиге, хотя матчей меньше. Его умение тащить пришлось именно на самые трудные встречи. В общей сложности только реализация Карима дала «Реалу» почти 10 бонусных голов за прошлый сезон (то есть вообще без учета другой пользы от его открываний, подыгрыша, участия в построении атак – только исполнение ударов). 

Бензема – абсолютно справедливый обладатель «Золотого мяча». Как пошутил его коллега Роберт Левандовски, единственный способ не дать ему награду в такой год – отменить церемонию.

Бензема выиграл «Золотой мяч»! Заслужил же?

Фото: Gettyimages.ru; globallookpress.com

«Золотой мяч» у Бензема – заслуженно?
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