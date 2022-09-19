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Мадридское дерби подсветило универсальность и полезность Вальверде. Уругваец стал ключевым игроком «Реала»

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Кажется, с лицензией Анчелотти все будет в порядке.

«Реал Мадрид» разобрался с «Атлетико» в выездном дерби (2:1). Команда Карло Анчелотти продолжила безупречный старт сезона – 9 побед подряд (включая ЛЧ и суперкубок Европы). 

Мадридское дерби получилось не очень содержательным в тактическом плане, поэтому поговорим не о матче, а категорически важном игроке. Феде Вальверде внес ключевой в перелом хода встречи (старт «Атлетико» был хорош) и принес кучу пользы на всей дистанции матча.

Грандиозный перфоманс уругвайца – норма последних месяцев. Он уже приучил болельщиков к такому уровню, а Карло Анчелотти выдал необычный комплимент-обещание: «Я сказал ему, что порву тренерскую лицензию, если он не забьет минимум десять голов за сезон».

«Называть его лучшим в мире на своей позиции еще рано – нужно немного подождать», – добавил Карло. Если Феде продолжит в том же духе, то проблема сведется лишь к выявлению позиции, на которой он лучший. Из-за объема работы, который он проделывает, иногда можно запутаться. Давайте разберемся в его полезности на примере вчерашнего матча. 

Феде прибил «Атлетико» сразу после лучшего отрезка команды Симеоне. Это очень сильно повлияло на игру

На стартовом отрезке «Атлетико» прижал «Реал». В первые 17 минут у команды Диего Симеоне было четыре неплохих шанса и постоянное давление на ворота Тибо Куртуа. Гости не могли толком выбраться в атаку. Вот карта действий «Мадрида» в этот отрезок – банально не доходили до чужой трети: 

Графика – WhoScored

Это важный для понимания роли Вальверде в первом мяче контекст. На фоне такого отрезка он взял на себя игру и связал атаку «Мадрида» сольным проходом. 

Феде подхватил мяч на своей половине на правом фланге в ситуации, где хороших вариантов для продвижения через пас просто не было:

Уругваец потащил мяч сам, прорываясь на скорости мимо полузащитников «Атлетико». Проход завершил поперечным пасом, но в свободную часть поля, где у «Реала» было преимущество:

Именно проход Вальверде и реакция соперников на него разрушили структуру «Атлетико» и поставили в комфортное положение «Мадрид». В полной степени схема хозяев не нормализуется до самого конца эпизода. Теперь на каждой стадии атаки они реагируют с опозданием. 

Такие рывки (сочетающие в себе развитие атаки и разрушение схемы соперника) – фишка Феде. В этом моменте он подхватил мяч глубоко на правом фланге:

В ходе прорыва собрал вокруг себя трех оппонентов (это разрушает схему) – и доставил мяч в зону, где у «Реала» перевес:

Роль Вальверде во втором голе была более банальной – он забил. Завершение из вратарской после интенсивного рывка:

Этот эпизод впечатляет скорее в контексте его общей работы в матче. При обороне успевал опускаться правым защитником в помощь Дани Карвахалю, в атаке завершал из вратарской, предварительно оторвавшись от всех оппонентов. 

Позиции Вальверде при обороне – это интеллект + работоспособность. И, разумеется, их было много

«Мадрид» использовал схему 4-3-3. В рамках этой формации Вальверде стартует в роли правого вингера. Но лишь номинально. На практике он закрывает две или даже две с половиной роли.

В трансляции возник забавный момент – из-за позиции дисциплинированного и работоспособного Вальверде режиссеры не смогли нормально показать схему «Реала». Вывели в эфир графику, но как раз в этот момент Вальверде побежал страховать Карвахаля и стал правым защитником по эпизоду:

Такие моменты были частыми, хотя обычно Вальверде опускался именно пятым защитником (а не вместо Карвахаля):

Дисциплинированность уругвайца позволяла Дани агрессивнее играть с одним из форвардов «Атлетико» (Гризманном или Феликсом) – тем, который опускался поглубже за мячом:

Во втором тайме при счете 0:2 агрессивность уже была не нужна. «Реал» действовал пассивно, но контролировал встречу. На этом этапе позиция правого защитника вообще стала нормой для Феде. Команда присела в защиту, а уругваец адаптировался: 

Но, если в редкие моменты «Мадрид» шел в прессинг, именно вездесущий Феде оказывался вторым игроком в первой волне давления (рядом с нападающим):

Разумеется, успевал и там, и там. Центр полузащиты – еще одна зона, где объемная роль Вальверде помогала. Он садился на позицию центрального полузащитника, если мог там оказаться быстрее Модрича (а Лука доигрывал эти эпизоды уже в качестве правого полузащитника). Из-за оперативности Вальверде скорость реакции «Реала» на потери сильно возрастала, а центр не провисал:

Вальверде отрабатывал, не только занимая нужные позиции в схеме, но и в моментах, когда команда еще не успела принять оборонительную схему. Тут на фоне быстрого продвижения «Атлетико» Модрич не побежал до упора за Коке, но это не стало проблемой – Вальверде догнал его и доработал до штрафной:

В этом моменте особенно хорошо заметна многофункциональность Феде – по позиции он страхует Модрича в центре, но оглядывается и готов делать рывок на правый фланг, если выдвинувшийся Карвахаль не справится:

На выходе Модрич оставлял больше сил на конструирование атак и гениальные передачи, Карвахаль получал возможность действовать агрессивно, Вальверде делал свою работу и склеивал всю эту зону. Лучшее описание позиции Вальверде во вчерашней встрече – игрок большого объема на правой части поля

В этом сезоне важность Вальверде возросла. Он стал смелее в атаке и косвенно помогает пережить уход Каземиро

Вальверде и раньше собирал комплименты – лучшая в мире прессинг-машина, идеальная тактическая опция и тому подобное. То есть его сильные качества были на виду, ценились в удачные моменты и вызывали максимальную симпатию. Но в контексте всего состава Феде был лишь эталонным 11/12-м игроком – без критической значимости на всей дистанции, но с мощными камео в важные моменты. 

Хорошим отражением этого служит пропорция времени, которое он получал. До этого сезона не пробивал отметку в 56% от общего времени. Это статус игрока ротации, который сражается за место в старте – в некоторые отрезки крайне успешно. 

Даже в таком статусе у Феде были мощные достижения. Например, его весенняя форма в плей-офф ЛЧ внесла огромный вклад в мадридскую еврокубковую сказку. Но все же есть разница между незаменимым игроком на дистанции и вспышками (даже такими яркими) или тактическими камео (которые были у него всегда). 

Сейчас из полезной опции под хитрые тренерские планы Вальверде превращается в абсолютно ключевого игрока стартового состава. Вижу в этом два фактора – его форма (продолжает то, что начал весной) и уход Каземиро (неочевидно, но сейчас разберемся в связях).

Прямо сейчас без Вальверде Анчелотти тяжело сбалансировать команду. «Вальверде тоже себя проявил. Он способен выступать в качестве вингера, при этом успевая помогать полузащитникам. Он очень важен для нас с точки зрения тактической гибкости», – резюмировал вчера итальянец.

По схеме замена Каземиро – Орельен Тчуамени. В целом он блестяще себя проявляет, но все-таки при обороне пока не дает объема бразильца. Отсюда по цепочке растет важность Вальверде, который и на правом фланге успевает, и центру помогает (следовательно, на Тчуамени приходится меньше работы в опорной). 

В первом матче после ухода Каземиро Карло прямо подчеркивал возросшую важность Вальверде при помощи полузащите: «Тчуамени проявил характер и отлично действовал с мячом. Здорово отыграл. Вся полузащита хорошо справилась за счет помощи Вальверде – он очень важен при игре без мяча». 

Карло умно выбирает роль для Вальверде, чтобы сгладить нехватку Каземиро. Когда в опорной выходит Тчуамени, Вальверде – номинальный правый вингер. Объем его работы приходится на всю правую часть поля, а Тчуамени покрывает остальное. 

Когда в опорной выходил Кроос (идеален с мячом, но слаб при обороне), Вальверде – центральный полузащитник. Прямо рядом с Тони – теперь гигантский объем сосредотачивается ближе к опорной, где он часто напрямую бегает за Крооса. 

Если/когда Тчуамени полностью заменит Каземиро при обороне (с мячом уже сейчас выглядит топово), можно будет вернуть вариант из прошлого сезона. В рамках весенней роли в особенно трудных матчах Вальверде играл, как вчера (с упором на подстраховки), но в большинстве игр переносил этот объем на прессинг (в центре Каземиро разбирался сам). 

«Мне нравится, как Вальверде интерпретирует позицию на правом фланге. Он дает нам много энергии в этой зоне, что означает большую интенсивность в прессинге», – подмечал тогда Анчелотти. Энергия Вальверде – подарок для тренера. Анчелотти отлично понимает его сильные качества и адаптирует под нужды команды. Теперь в любом режиме у Феде ключевая роль. 

Источник такой большой значимости Вальверде – это объем работы. Но на фоне растущей важности он стал больше брать игру на себя. Лучшим отражением его прогресса в этом отношении служат метрики, характеризующие участие в созидании. Тут у Феде с отрывом лучшие показатели за карьеру:

Уругваец не просто берет на себя игру, но и развивается в новых направлениях. Например, раньше у него точно не было такой левой ноги. За весь прошлый сезон он лишь 6 раз пробил с левой. За всю карьеру ни разу не забивал так в ЛЧ или Ла Лиге. В этом сезоне уже сделал два гола левой. Один из них – шедевр

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Феде Вальверде – это еще и вдохновляющая история. «Бегать он не хотел и просто не любил этого. Он стремился действовать в роли 10-ки и бродить позади нападающих без каких-либо оборонительных обязанностей», – описание молодого Феде из документалки на FIFA+.

С таким отношением он мог стать локальной звездой в Южной Америке, но трансформировал себя в одного из главных трудяг поколения. Его талант умножился на это конкурентное преимущество, что сделало его намного уместнее в современном футболе и важным на уровне главного клуба мира.

Атлетико – Реал Мадрид 1:2 (0:2, 1:0)
Дата проведения
18 сентября, 22.00, «Ванда Метрополитано»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 18 Родриго, 0:2 – 36 Вальверде, 1:2 – 83 Эрмосо.
АтлетикоОблак, Витцель, Фелипе, Рейнилду, Льоренте, Карраско (Эрмосо, 72), Коке (Корреа, 73), Кондогбиа (Сауль, 81), де Пауль (Мората, 62), Гризманн, Жоау Феликс (Матеус Кунья, 62).
Реал МадридКуртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао, Менди (Рюдигер, 74), Модрич (Камавинга, 82), Кроос (Асенсио, 86), Тчуамени, Вальверде, Винисиус Жуниор, Родриго (Себальос, 86).
Предупреждения:
Рейнилду (28), Менди (33), Коке (63), Карвахаль (88), Эрмосо (89).
Удаление:
Эрмосо (90).

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Фото: REUTERS/Susana Vera

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