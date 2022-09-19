Мадридское дерби подсветило универсальность и полезность Вальверде. Уругваец стал ключевым игроком «Реала»

Кажется, с лицензией Анчелотти все будет в порядке.

«Реал Мадрид» разобрался с «Атлетико» в выездном дерби (2:1). Команда Карло Анчелотти продолжила безупречный старт сезона – 9 побед подряд (включая ЛЧ и суперкубок Европы).

Мадридское дерби получилось не очень содержательным в тактическом плане, поэтому поговорим не о матче, а категорически важном игроке. Феде Вальверде внес ключевой в перелом хода встречи (старт «Атлетико» был хорош) и принес кучу пользы на всей дистанции матча.

Грандиозный перфоманс уругвайца – норма последних месяцев. Он уже приучил болельщиков к такому уровню, а Карло Анчелотти выдал необычный комплимент-обещание: «Я сказал ему, что порву тренерскую лицензию, если он не забьет минимум десять голов за сезон».

«Называть его лучшим в мире на своей позиции еще рано – нужно немного подождать», – добавил Карло. Если Феде продолжит в том же духе, то проблема сведется лишь к выявлению позиции, на которой он лучший. Из-за объема работы, который он проделывает, иногда можно запутаться. Давайте разберемся в его полезности на примере вчерашнего матча.

Феде прибил «Атлетико» сразу после лучшего отрезка команды Симеоне. Это очень сильно повлияло на игру

На стартовом отрезке «Атлетико» прижал «Реал». В первые 17 минут у команды Диего Симеоне было четыре неплохих шанса и постоянное давление на ворота Тибо Куртуа. Гости не могли толком выбраться в атаку. Вот карта действий «Мадрида» в этот отрезок – банально не доходили до чужой трети:

Графика – WhoScored

Это важный для понимания роли Вальверде в первом мяче контекст. На фоне такого отрезка он взял на себя игру и связал атаку «Мадрида» сольным проходом.

Феде подхватил мяч на своей половине на правом фланге в ситуации, где хороших вариантов для продвижения через пас просто не было:

Уругваец потащил мяч сам, прорываясь на скорости мимо полузащитников «Атлетико». Проход завершил поперечным пасом, но в свободную часть поля, где у «Реала» было преимущество:

Именно проход Вальверде и реакция соперников на него разрушили структуру «Атлетико» и поставили в комфортное положение «Мадрид». В полной степени схема хозяев не нормализуется до самого конца эпизода. Теперь на каждой стадии атаки они реагируют с опозданием.

Такие рывки (сочетающие в себе развитие атаки и разрушение схемы соперника) – фишка Феде. В этом моменте он подхватил мяч глубоко на правом фланге:

В ходе прорыва собрал вокруг себя трех оппонентов (это разрушает схему) – и доставил мяч в зону, где у «Реала» перевес:

Роль Вальверде во втором голе была более банальной – он забил. Завершение из вратарской после интенсивного рывка:

Этот эпизод впечатляет скорее в контексте его общей работы в матче. При обороне успевал опускаться правым защитником в помощь Дани Карвахалю, в атаке завершал из вратарской, предварительно оторвавшись от всех оппонентов.

Позиции Вальверде при обороне – это интеллект + работоспособность. И, разумеется, их было много

«Мадрид» использовал схему 4-3-3. В рамках этой формации Вальверде стартует в роли правого вингера. Но лишь номинально. На практике он закрывает две или даже две с половиной роли.

В трансляции возник забавный момент – из-за позиции дисциплинированного и работоспособного Вальверде режиссеры не смогли нормально показать схему «Реала». Вывели в эфир графику, но как раз в этот момент Вальверде побежал страховать Карвахаля и стал правым защитником по эпизоду:

Такие моменты были частыми, хотя обычно Вальверде опускался именно пятым защитником (а не вместо Карвахаля):

Дисциплинированность уругвайца позволяла Дани агрессивнее играть с одним из форвардов «Атлетико» (Гризманном или Феликсом) – тем, который опускался поглубже за мячом:

Во втором тайме при счете 0:2 агрессивность уже была не нужна. «Реал» действовал пассивно, но контролировал встречу. На этом этапе позиция правого защитника вообще стала нормой для Феде. Команда присела в защиту, а уругваец адаптировался:

Но, если в редкие моменты «Мадрид» шел в прессинг, именно вездесущий Феде оказывался вторым игроком в первой волне давления (рядом с нападающим):

Разумеется, успевал и там, и там. Центр полузащиты – еще одна зона, где объемная роль Вальверде помогала. Он садился на позицию центрального полузащитника, если мог там оказаться быстрее Модрича (а Лука доигрывал эти эпизоды уже в качестве правого полузащитника). Из-за оперативности Вальверде скорость реакции «Реала» на потери сильно возрастала, а центр не провисал:

Вальверде отрабатывал, не только занимая нужные позиции в схеме, но и в моментах, когда команда еще не успела принять оборонительную схему. Тут на фоне быстрого продвижения «Атлетико» Модрич не побежал до упора за Коке, но это не стало проблемой – Вальверде догнал его и доработал до штрафной:

В этом моменте особенно хорошо заметна многофункциональность Феде – по позиции он страхует Модрича в центре, но оглядывается и готов делать рывок на правый фланг, если выдвинувшийся Карвахаль не справится:

На выходе Модрич оставлял больше сил на конструирование атак и гениальные передачи, Карвахаль получал возможность действовать агрессивно, Вальверде делал свою работу и склеивал всю эту зону. Л учшее описание позиции Вальверде во вчерашней встрече – игрок большого объема на правой части поля .

В этом сезоне важность Вальверде возросла. Он стал смелее в атаке и косвенно помогает пережить уход Каземиро

Вальверде и раньше собирал комплименты – лучшая в мире прессинг-машина, идеальная тактическая опция и тому подобное. То есть его сильные качества были на виду, ценились в удачные моменты и вызывали максимальную симпатию. Но в контексте всего состава Феде был лишь эталонным 11/12-м игроком – без критической значимости на всей дистанции, но с мощными камео в важные моменты.

Хорошим отражением этого служит пропорция времени, которое он получал. До этого сезона не пробивал отметку в 56% от общего времени. Это статус игрока ротации, который сражается за место в старте – в некоторые отрезки крайне успешно.

Даже в таком статусе у Феде были мощные достижения. Например, его весенняя форма в плей-офф ЛЧ внесла огромный вклад в мадридскую еврокубковую сказку. Но все же есть разница между незаменимым игроком на дистанции и вспышками (даже такими яркими) или тактическими камео (которые были у него всегда).

Сейчас из полезной опции под хитрые тренерские планы Вальверде превращается в абсолютно ключевого игрока стартового состава. Вижу в этом два фактора – его форма (продолжает то, что начал весной) и уход Каземиро (неочевидно, но сейчас разберемся в связях).

Прямо сейчас без Вальверде Анчелотти тяжело сбалансировать команду. «Вальверде тоже себя проявил. Он способен выступать в качестве вингера, при этом успевая помогать полузащитникам. Он очень важен для нас с точки зрения тактической гибкости», – резюмировал вчера итальянец.

По схеме замена Каземиро – Орельен Тчуамени. В целом он блестяще себя проявляет, но все-таки при обороне пока не дает объема бразильца. Отсюда по цепочке растет важность Вальверде, который и на правом фланге успевает, и центру помогает (следовательно, на Тчуамени приходится меньше работы в опорной).

В первом матче после ухода Каземиро Карло прямо подчеркивал возросшую важность Вальверде при помощи полузащите: «Тчуамени проявил характер и отлично действовал с мячом. Здорово отыграл. Вся полузащита хорошо справилась за счет помощи Вальверде – он очень важен при игре без мяча».

Карло умно выбирает роль для Вальверде, чтобы сгладить нехватку Каземиро. Когда в опорной выходит Тчуамени, Вальверде – номинальный правый вингер. Объем его работы приходится на всю правую часть поля, а Тчуамени покрывает остальное.

Когда в опорной выходил Кроос (идеален с мячом, но слаб при обороне), Вальверде – центральный полузащитник. Прямо рядом с Тони – теперь гигантский объем сосредотачивается ближе к опорной, где он часто напрямую бегает за Крооса.

Если/когда Тчуамени полностью заменит Каземиро при обороне (с мячом уже сейчас выглядит топово), можно будет вернуть вариант из прошлого сезона. В рамках весенней роли в особенно трудных матчах Вальверде играл, как вчера (с упором на подстраховки), но в большинстве игр переносил этот объем на прессинг (в центре Каземиро разбирался сам).

«Мне нравится, как Вальверде интерпретирует позицию на правом фланге. Он дает нам много энергии в этой зоне, что означает большую интенсивность в прессинге», – подмечал тогда Анчелотти. Энергия Вальверде – подарок для тренера. Анчелотти отлично понимает его сильные качества и адаптирует под нужды команды. Теперь в любом режиме у Феде ключевая роль.

Источник такой большой значимости Вальверде – это объем работы. Но на фоне растущей важности он стал больше брать игру на себя. Лучшим отражением его прогресса в этом отношении служат метрики, характеризующие участие в созидании. Тут у Феде с отрывом лучшие показатели за карьеру:

Уругваец не просто берет на себя игру, но и развивается в новых направлениях. Например, раньше у него точно не было такой левой ноги. За весь прошлый сезон он лишь 6 раз пробил с левой. За всю карьеру ни разу не забивал так в ЛЧ или Ла Лиге. В этом сезоне уже сделал два гола левой. Один из них – шедевр.

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Феде Вальверде – это еще и вдохновляющая история. «Бегать он не хотел и просто не любил этого. Он стремился действовать в роли 10-ки и бродить позади нападающих без каких-либо оборонительных обязанностей», – описание молодого Феде из документалки на FIFA+.

С таким отношением он мог стать локальной звездой в Южной Америке, но трансформировал себя в одного из главных трудяг поколения. Его талант умножился на это конкурентное преимущество, что сделало его намного уместнее в современном футболе и важным на уровне главного клуба мира.

Фото: REUTERS/Susana Vera