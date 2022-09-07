«ПСЖ» разобрал «Юве»: Мбаппе был ярче всех и работал без мяча с Месси и Неймаром, а Аллегри выбрал ультрапассивность

Разбор Вадима Лукомского.

«ПСЖ» обыграл «Ювентус» (2:1). Исход и относительно легкое для «Парижа» течение матча не удивляют, учитывая текущую форму команд. Но интересные тактические детали все-таки были.

Состав и схема «ПСЖ» угадывались. Именно так в этом сезоне выглядит оптимальное сочетание Кристофа Гальтье. Единственное сомнение – партнер Марко Верратти по центру поля, Витинья был заменен из-за травмы в последнем матче против «Нанта». Все-таки успел восстановиться.

«Ювентус» перешел на тройку защитников, хотя в Серии А обычно стартует с четверкой. Возможно, Макс Аллегри вдохновлялся планом «Монако» – команды, которая наиболее эффективно сдержала «ПСЖ» в чемпионате (та встреча завершилась 1:1). Также в рамках схемы 3-5-2 удалось разместить сразу двух нападающих – Душана Влаховича и Аркадиуша Милика.

«ПСЖ» без мяча: 5-2-3 с трансформациями и поблажками для звездного трио

Одной из главных интриг для этого «ПСЖ» была игра тройки Месси-Мбаппе-Неймара в обороне против серьезного соперника. Увы, по характеру и даже по проценту владения матч несильно отличался от типичной встречи «Парижа» в Лиге 1, но некоторые выводы можно сделать.

Чаще всего без мяча команда Гальтье садилась в схему 5-2-3:

На постоянной основе наблюдалось именно такое расположение, а не 5-4-1, как у многих команд, которые действуют в этой же формации. Задача тройки сводилась к тому, чтобы за счет узкого расположения не пропускать легкие пасы в центральную зону и стараться выдавливать атаки во фланги. Это неплохо получалось.

При этом расположение внутри тройки могло быть практически любым. Только позиция Месси была относительно фиксированной (правый фланг), а Неймар и Мбаппе ориентировались по ситуации, но должны были организовывать узкую тройку для описанной задачи:

Самой частой была вариация: Месси – справа, Неймар – в центре, Мбаппе – слева (хотя при владении Неймар и Мбаппе чаще располагались наоборот, но без четкой привязки, разумеется).

Иногда Неймар (самый работящий из трио) садился еще глубже – по сути оказывался уже в тройке полузащитников:

Задача тройки – загрузить центр, чтобы сбить атаку «Юве» на фланг. Когда получалось, схема «ПСЖ» трансформировалась через выдвижения латераля. Ашраф Хакими и Нуну Мендеш агрессивно поднимались, а за их спиной образовывалась четверка (где Серхио Рамос и Преснель Кимпембе играли ситуативных фланговых защитников). Вот пример такой трансформации на каждом из флангов в пределах 10 секунд:

Важен не только правильный выбор момента для трансформации, но и огромный объем работы для латералей. Хакими в этом отношении – монстр. Он быстр и хорошо читает игру в эпизодах такого типа. Были моменты, где за счет сочетания качеств контролировал по три варианта развития атаки.

Нуну Мендеш тоже подходит на такую роль по потенциалу и физическим данным. Он справился даже в этой встрече, хотя его край все-таки периодически давал сбои. Например, так родился лучший момент «Юве» с игры. Хуан Куадрадо получил свободу и время на подготовку подачи из-за того, что Мендеш запоздал с выдвижением:

Отдельно стоит упомянуть игру атакующего трио при прессинге. Она была более интенсивной (правда пахали на команду), пускай работы было немного – как правило, таким образом «ПСЖ» встречал соперника только при ударах от ворот Маттиа Перина, а «Юве» не упорствовал с короткими розыгрышами и не проверял прессинг до упора. То есть тройка работала, но из-за сценария матча условия были щадящими. Подробнее про их успехи в прессинге можно почитать в канале «Футбол в цифрах».

Мбаппе – суперзвезда матча. От него исходит уникальный тип угрозы

Первый гол «Парижа» – настоящая ода индивидуальному мастерству. «Юве» был в оборонительной схеме – почти вся команда за линией мяча. Это предполагало явное численное большинство.

Даже если отбросим фланговых игроков (латерали «ПСЖ» в высоких позициях отвлекали внимание оппонентов по «Юве»), в центральной зоне у «Юве» было шесть игроков (три центральных защитника и три полузащитника) против Неймара и Мбаппе. Не смогли сдержать. Ниже поговорим об ошибках, а пока констатируем, что гол из такого соотношения – даже при самых грубых ошибках – невозможен без уникального исполнительского мастерства. Мбаппе и Неймар подарили нам магию:

И все же крайне странными выглядели действия Леандро Паредеса – он банально мог играть с Неймаром плотнее. Точно был достаточно близко и даже оглядывался по ходу эпизода, но просто упустил бразильца, дал ему подготовить чудо-пас в одиночестве:

Второй момент – передача на Мбаппе между Рабьо и Бремером. Обороняться в таком эпизоде можно по-разному (хотя, когда соперник Мбаппе, с любым подходом будет трудно), но между игроками «Юве» не было никакой координации и взаимопонимания.

Стеночки – постоянный инструмент Мбаппе. Из-за скорости, резкости и выбора момента для открывания он почти неуязвим в таких эпизодах, чем часто пользуется. Этот момент сыграл роль и во втором мяче «ПСЖ».

Когда розыгрыш стеночки уже стартовал, ее практически не остановить. По возможности такие эпизоды нужно гасить в зародыше. Тут не получилось – пожалуй, цепочка ошибок снова пошла из пассивности Паредеса в опорной зоне.

После того, как Миретти переключился на Рамоса, Леандро должен был сместиться и оказывать давление на Верратти – у него точно было достаточно времени, чтобы отреагировать (увы, он выбрал более привлекательную опцию – смотреть комбинацию «Парижа» с лучшего места):

По цепочке проявились другие проблемы. Данило вынужден выдвигаться в сторону Верратти (не успевает, но теперь и страховать Костича против Хакими толком не может). Выдвижение Данило создало разрыв в линии защиты, за который в итоге и накажет Мбаппе:

Килиан был особенно прекрасен, потому что его любимая зона совпала с проблемной у «Юве». Он смещался к левому флангу/полуфлангу, откуда на скорости возвращался в штрафную:

Это накладывалось на плохую координацию «Юве» при выдвижениях Бремера за Неймаром. Между Куадрадо и Бонуччи возникало пространство, которым так умело пользовался Мбаппе – у «Юве» очень не хватало сужений и реакций после выдвижений Бремера. И сами выдвижения могли быть более эффективными (часто не успевал накрыть Неймара), и координация после них.

Особенно плохо выглядит на контрасте с недавним матчем «ПСЖ» против «Монако». Там схожую задачу по Неймару выполнял Аксель Дисаси, а сужались Рубен Агиляр и Гильермо Марипан – уровень слаженности был намного выше.

Истинная трагедия «Юве» – пассивность после 0:2

Итоговое владение в матче – 57% на 43% в пользу «ПСЖ». Вроде не выглядит катастрофой. Но если сделать поправку на быстрый гол (даже два) «Парижа», то разница кажется слишком большой и хорошо подчеркивает ограниченность «Юве». Обычно при 0:2 в матче равных команд рисунок сильно трансформируется (даже если пропускает именно более оборонительная).

«Юве» просто не мог забрать себе мяч. Даже после 0:2 держалось уверенное соотношение в пользу «ПСЖ» (55% на 45%). Еще более показательна точность передач хозяев на этом отрезке – 92%. То есть даже если «Ювентус» и стал развивать чуть смелее свои атаки, об активном и быстром возврате мяча речи и близко не шло. Это сильно ограничивает количество попыток отыграться.

Но для полноты картины упомянем все факторы такой пугающей картины:

1. Свободные спуски игроков «ПСЖ» в полузащиту – только латерали держали четкую позицию, а в центре все футболисты спускались в свободном порядке. Это не всегда полезно для структуры атаки (но не такая уж проблема при высочайшем уровне мастерства), а для удержания владения помогает – просто из-за количества игроков в зоне мяча.

2. Устойчивость игроков «ПСЖ» к прессингу. Ключевые фигуры в опусканиях и удержании мяча в центре поля – Верратти, Витинья, Месси, Неймар (и в меньшей степени Мбаппе). Каждый из них может сохранять мяч даже на индивидуальном мастерстве.

3. Чудовищная пассивность «Юве» при игре в среднем блоке – боялись оголять собственную схему, если пойдут в прессинг устойчивых к нему игроков. Да, это разумное опасение, но при 0:2 можно бы немного рисковать.

«Юве» шел в давление только на чужой трети (там весьма смело). Но когда «ПСЖ» успокаивал первую волну и доходил до середины поля (даже не штрафной «Юве»), команда Аллегри выбирала ультрапассивность.

В результате часто наблюдали эпизоды, где группа техничных игроков «ПСЖ» катает мяч в зоне с численным преимуществом.

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Возможно, результат 2:1 неплох для кризисного «Юве» против доминантного «ПСЖ». Но если учесть ход матча и содержание игры в каждой из стадий, то встреча скорее показала не близость команд по уровню, а пропасть между ними. Матч очень четко подчеркнул ограниченность футбола Аллегри.

Пассивная без мяча команда вышла играть со ставкой на надежность, но легко и быстро пустила два гола, а потом вообще не показала, за счет чего может переключиться в другой режим игры. Из-за подарка от Джанлуиджи Доннаруммы результат не выглядит страшным, но почвы для позитива у болельщиков «Юве» откровенно мало.

Фото: globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency, IMAGO/Federico Pestellini