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«ПСЖ» разобрал «Юве»: Мбаппе был ярче всех и работал без мяча с Месси и Неймаром, а Аллегри выбрал ультрапассивность

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Разбор Вадима Лукомского.

«ПСЖ» обыграл «Ювентус» (2:1). Исход и относительно легкое для «Парижа» течение матча не удивляют, учитывая текущую форму команд. Но интересные тактические детали все-таки были. 

Состав и схема «ПСЖ» угадывались. Именно так в этом сезоне выглядит оптимальное сочетание Кристофа Гальтье. Единственное сомнение – партнер Марко Верратти по центру поля, Витинья был заменен из-за травмы в последнем матче против «Нанта». Все-таки успел восстановиться.

«Ювентус» перешел на тройку защитников, хотя в Серии А обычно стартует с четверкой. Возможно, Макс Аллегри вдохновлялся планом «Монако» – команды, которая наиболее эффективно сдержала «ПСЖ» в чемпионате (та встреча завершилась 1:1). Также в рамках схемы 3-5-2 удалось разместить сразу двух нападающих – Душана Влаховича и Аркадиуша Милика. 

«ПСЖ» без мяча: 5-2-3 с трансформациями и поблажками для звездного трио

Одной из главных интриг для этого «ПСЖ» была игра тройки Месси-Мбаппе-Неймара в обороне против серьезного соперника. Увы, по характеру и даже по проценту владения матч несильно отличался от типичной встречи «Парижа» в Лиге 1, но некоторые выводы можно сделать. 

Чаще всего без мяча команда Гальтье садилась в схему 5-2-3:

На постоянной основе наблюдалось именно такое расположение, а не 5-4-1, как у многих команд, которые действуют в этой же формации. Задача тройки сводилась к тому, чтобы за счет узкого расположения не пропускать легкие пасы в центральную зону и стараться выдавливать атаки во фланги. Это неплохо получалось. 

При этом расположение внутри тройки могло быть практически любым. Только позиция Месси была относительно фиксированной (правый фланг), а Неймар и Мбаппе ориентировались по ситуации, но должны были организовывать узкую тройку для описанной задачи:

Самой частой была вариация: Месси – справа, Неймар – в центре, Мбаппе – слева (хотя при владении Неймар и Мбаппе чаще располагались наоборот, но без четкой привязки, разумеется). 

Иногда Неймар (самый работящий из трио) садился еще глубже – по сути оказывался уже в тройке полузащитников:

Задача тройки – загрузить центр, чтобы сбить атаку «Юве» на фланг. Когда получалось, схема «ПСЖ» трансформировалась через выдвижения латераля. Ашраф Хакими и Нуну Мендеш агрессивно поднимались, а за их спиной образовывалась четверка (где Серхио Рамос и Преснель Кимпембе играли ситуативных фланговых защитников). Вот пример такой трансформации на каждом из флангов в пределах 10 секунд:

Важен не только правильный выбор момента для трансформации, но и огромный объем работы для латералей. Хакими в этом отношении – монстр. Он быстр и хорошо читает игру в эпизодах такого типа. Были моменты, где за счет сочетания качеств контролировал по три варианта развития атаки. 

Нуну Мендеш тоже подходит на такую роль по потенциалу и физическим данным. Он справился даже в этой встрече, хотя его край все-таки периодически давал сбои. Например, так родился лучший момент «Юве» с игры. Хуан Куадрадо получил свободу и время на подготовку подачи из-за того, что Мендеш запоздал с выдвижением: 

Отдельно стоит упомянуть игру атакующего трио при прессинге. Она была более интенсивной (правда пахали на команду), пускай работы было немного – как правило, таким образом «ПСЖ» встречал соперника только при ударах от ворот Маттиа Перина, а «Юве» не упорствовал с короткими розыгрышами и не проверял прессинг до упора. То есть тройка работала, но из-за сценария матча условия были щадящими. Подробнее про их успехи в прессинге можно почитать в канале «Футбол в цифрах»

Мбаппе – суперзвезда матча. От него исходит уникальный тип угрозы

Первый гол «Парижа» – настоящая ода индивидуальному мастерству. «Юве» был в оборонительной схеме – почти вся команда за линией мяча. Это предполагало явное численное большинство. 

Даже если отбросим фланговых игроков (латерали «ПСЖ» в высоких позициях отвлекали внимание оппонентов по «Юве»), в центральной зоне у «Юве» было шесть игроков (три центральных защитника и три полузащитника) против Неймара и Мбаппе. Не смогли сдержать. Ниже поговорим об ошибках, а пока констатируем, что гол из такого соотношения – даже при самых грубых ошибках – невозможен без уникального исполнительского мастерства. Мбаппе и Неймар подарили нам магию:

И все же крайне странными выглядели действия Леандро Паредеса – он банально мог играть с Неймаром плотнее. Точно был достаточно близко и даже оглядывался по ходу эпизода, но просто упустил бразильца, дал ему подготовить чудо-пас в одиночестве:

Второй момент – передача на Мбаппе между Рабьо и Бремером. Обороняться в таком эпизоде можно по-разному (хотя, когда соперник Мбаппе, с любым подходом будет трудно), но между игроками «Юве» не было никакой координации и взаимопонимания.

Стеночки – постоянный инструмент Мбаппе. Из-за скорости, резкости и выбора момента для открывания он почти неуязвим в таких эпизодах, чем часто пользуется. Этот момент сыграл роль и во втором мяче «ПСЖ». 

Когда розыгрыш стеночки уже стартовал, ее практически не остановить. По возможности такие эпизоды нужно гасить в зародыше. Тут не получилось – пожалуй, цепочка ошибок снова пошла из пассивности Паредеса в опорной зоне. 

После того, как Миретти переключился на Рамоса, Леандро должен был сместиться и оказывать давление на Верратти – у него точно было достаточно времени, чтобы отреагировать (увы, он выбрал более привлекательную опцию – смотреть комбинацию «Парижа» с лучшего места):

По цепочке проявились другие проблемы. Данило вынужден выдвигаться в сторону Верратти (не успевает, но теперь и страховать Костича против Хакими толком не может). Выдвижение Данило создало разрыв в линии защиты, за который в итоге и накажет Мбаппе:

Килиан был особенно прекрасен, потому что его любимая зона совпала с проблемной у «Юве». Он смещался к левому флангу/полуфлангу, откуда на скорости возвращался в штрафную:

Это накладывалось на плохую координацию «Юве» при выдвижениях Бремера за Неймаром. Между Куадрадо и Бонуччи возникало пространство, которым так умело пользовался Мбаппе – у «Юве» очень не хватало сужений и реакций после выдвижений Бремера. И сами выдвижения могли быть более эффективными (часто не успевал накрыть Неймара), и координация после них. 

Особенно плохо выглядит на контрасте с недавним матчем «ПСЖ» против «Монако». Там схожую задачу по Неймару выполнял Аксель Дисаси, а сужались Рубен Агиляр и Гильермо Марипан – уровень слаженности был намного выше. 

Истинная трагедия «Юве» – пассивность после 0:2

Итоговое владение в матче – 57% на 43% в пользу «ПСЖ». Вроде не выглядит катастрофой. Но если сделать поправку на быстрый гол (даже два) «Парижа», то разница кажется слишком большой и хорошо подчеркивает ограниченность «Юве». Обычно при 0:2 в матче равных команд рисунок сильно трансформируется (даже если пропускает именно более оборонительная). 

«Юве» просто не мог забрать себе мяч. Даже после 0:2 держалось уверенное соотношение в пользу «ПСЖ» (55% на 45%). Еще более показательна точность передач хозяев на этом отрезке – 92%. То есть даже если «Ювентус» и стал развивать чуть смелее свои атаки, об активном и быстром возврате мяча речи и близко не шло. Это сильно ограничивает количество попыток отыграться. 

Но для полноты картины упомянем все факторы такой пугающей картины:

1. Свободные спуски игроков «ПСЖ» в полузащиту – только латерали держали четкую позицию, а в центре все футболисты спускались в свободном порядке. Это не всегда полезно для структуры атаки (но не такая уж проблема при высочайшем уровне мастерства), а для удержания владения помогает – просто из-за количества игроков в зоне мяча. 

2. Устойчивость игроков «ПСЖ» к прессингу. Ключевые фигуры в опусканиях и удержании мяча в центре поля – Верратти, Витинья, Месси, Неймар (и в меньшей степени Мбаппе). Каждый из них может сохранять мяч даже на индивидуальном мастерстве. 

3. Чудовищная пассивность «Юве» при игре в среднем блоке – боялись оголять собственную схему, если пойдут в прессинг устойчивых к нему игроков. Да, это разумное опасение, но при 0:2 можно бы немного рисковать.

«Юве» шел в давление только на чужой трети (там весьма смело). Но когда «ПСЖ» успокаивал первую волну и доходил до середины поля (даже не штрафной «Юве»), команда Аллегри выбирала ультрапассивность. 

В результате часто наблюдали эпизоды, где группа техничных игроков «ПСЖ» катает мяч в зоне с численным преимуществом.

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Возможно, результат 2:1 неплох для кризисного «Юве» против доминантного «ПСЖ». Но если учесть ход матча и содержание игры в каждой из стадий, то встреча скорее показала не близость команд по уровню, а пропасть между ними. Матч очень четко подчеркнул ограниченность футбола Аллегри.

Пассивная без мяча команда вышла играть со ставкой на надежность, но легко и быстро пустила два гола, а потом вообще не показала, за счет чего может переключиться в другой режим игры. Из-за подарка от Джанлуиджи Доннаруммы результат не выглядит страшным, но почвы для позитива у болельщиков «Юве» откровенно мало.

ПСЖ Франция – Ювентус Италия 2:1 (2:0, 0:1)
Дата проведения
6 сентября, 22.00, «Парк де Пренс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Мбаппе, 2:0 – 22 Мбаппе, 2:1 – 53 Маккенни.
ПСЖДоннарумма, Хакими (Мукиеле, 78), Рамос, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш, Верратти (Саншеш, 87), Витинья (Данилу Перейра, 78), Месси (Солер, 84), Неймар, Мбаппе.
ЮвентусПерин, Бонуччи, Данило, Бремер, Куадрадо (Де Шильо, 74), Костич, Паредес, Рабьо (Кин, 87), Миретти (Маккенни, 46), Милик (Локателли, 68), Влахович.
Предупреждения:
Бремер (25), Рамос (25), Миретти (45), Верратти (65), Данило (73).

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Фото: globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency, IMAGO/Federico Pestellini

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