«Бавария» легко обыграла «Боруссию» в чемпионском матче. Помогло внимание Нагельсманна к деталям

Разбор Вадима Лукомского.

«Бавария» весьма буднично оформила десятый подряд чемпионский титул – дома переиграли и лишили последних шансов «Боруссию». На качество футбола сильно повлиял состав «Дортмунда». Команда Марко Розе подходила к матчу с десятью игроками в списке травмированных.

В основе нашлось место даже Рейньеру – его первый старт в Бундеслиге-2021/22. Справа в обороне играл универсал-резервист Мариус Вольф. В воротах вышел Марвин Хитц. В центре защиты – Дан-Аксель Загаду (когда все здоровы, он пятый в очереди на позицию):

Детальный разбор на 16 пунктов при таком неравенстве и минимальной турнирной интриге, вероятно, не очень интересен. Тем более, что тактический базис почти не отличался от того, что мы традиционно видим в исполнении команд. Но есть две детали, за которые можно зацепиться – они были важны не только вчера, олицетворяют весь сезон «Баварии».

Главная тема этой кампании мюнхенцев – попытки Юлиана Нагельсманна сделать и без того мощнейшую команду еще более яркой и доминантной. Не путаем: выиграть Бундеслигу с «Баварией» – одна из легчайших работ в футболе. Сделать «Баварию» лучше относительно прошлогодней машины Ханси Флика – действительно трудная работа.

В рамках Бундеслиги Нагельсманну это определенно удалось. И по базовым показателям – уже набрали 75 очков за три тура до финиша (против 78 за весь прошлый сезон). И по более продвинутым метрикам – например, есть четкий и значимый прогресс в xG (79,2 за 31 матч против 75,8 за 34 игры прошлого сезона). Разница ожидаемых голов в среднем за матч улучшилась на 65%. В каждой конкретной игре стало больше доминирования и контроля.

Такой значимый прогресс нельзя принимать как должное, пускай успехов в Лиге чемпионов он не заменит. Категорически уверенная игра внутри страны соседствует с позорным сливом кубковых турниров. Ужасы против «Вильярреала» разбирались тут и тут, но ведь были еще пять мячей от «Гладбаха» в Кубке Германии.

Как жить с такими контрастами и какими словами характеризовать такой сезон? Трудные вопросы. Футбол редко бывает простым и одномерным, несмотря на бесконечные попытки свести все к системе ценностей «физрук/гений». Сегодня мы собрались по поводу триумфа в Бундеслиге и поговорим о хорошем.

Попробуем коротко описать, как Нагельсманну удалось сделать команду интереснее на дистанции чемпионата. Если одним словом, то «детализация». «Бавария» стала менее одинаковой от матча к матчу. Сохраняя базис, команда умно эксплуатирует мелкие детали. В матче против «Дортмунда» было несколько таких мелочей.

Во-первых, эффективные и оригинальные стандарты. За весь прошлый сезон «Бавария» нанесла 119 ударов после стандартов, а в лидерах была прошлая команда Нагельсманна – «РБ Лейпциг» (139). В этом сезоне чемпион уже перебил прошлогодний результат – 126. Что еще важнее, мюнхенцы эффективнее их реализуют – 16 голов против 10 в прошлом. Одна из причин – в заготовках, лучшую из которых разберем ниже.

Во-вторых, «Бавария» внесла легкие преобразования в структуру прессинга, которые тоже прямо повлияли на результат. На дистанции сезона это тоже ощущается. «Бавария» нанесла 64 удара после возвратов мяча у чужих ворот (верхние 40 метров поля) – за весь прошлый сезон было 60. Тут важно понимать, что и раньше у команды был лидерский результат, но при Нагельсманне все равно прибавили, лидируют с огромным отрывом и имеют еще туры в запасе.

Проще говоря, в чемпионском матче мы увидели элементы, которые давали «Баварии» бонусные моменты и голы на протяжении всего года. Давайте на примере вчерашней встречи разберем, как именно «Бавария» убивает соперников через эти инструменты. Это далеко не единственные приемы чемпиона, но вчера на первый план вышли именно эти детали.

«Бавария» прессинговала с акцентом на правый фланг. «Дортмунд» угодил в эту ловушку

Классика «Баварии» при прессинге – расположение в схеме 4-2-2-2 с узкими позициями вингеров (против центральных защитников соперника), которых чуть глубже поддерживают Роберт Левандовски и Томас Мюллер.

Против «Дортмунда» «Бавария» предложила совсем другое стартовое расположение при прессинге. Принципы и ориентиры были прежними, но базис преобразовался под особенности соперника. Дело в том, что у «Боруссии» был явный дисбаланс на флангах: слева топовый Рафа Геррейру, а справа – резервист Мариус Вольф.

«Бавария» умышленно оставляла фланг Вольфа более свободным, из-за чего могла интенсивнее зажимать другую сторону поля, на фланге Геррейру был максимальный прессинг. Соперник оказывался перед выбором – либо строить атаки через слабого Вольфа, либо пасовать в выставленную Нагельсманном ловушку.

На практике заточенность «Баварии» на одну сторону выглядела так: Коман и Левандовски играют по центральным защитникам, Гнабри плотно контролирует Геррейру, а Вольф в начальной стадии свободен (в этом примере вне кадра):

Позиции Комана и Гнабри при прессинге всегда были асимметричными. Снова четко заметна ориентация Комана на центрального защитника Мануэля Аканджи, а Гнабри глубже (против Геррейру):

Даже когда команда не успевала организовать настолько четкую схему, все равно ощущалась явная заточенность Комана на игру в узкой позиции – ему было позволено игнорировать свой фланг ради участия в прессинге центральный зоны (против опорника или центрдефа соперника):

Второй гол «Баварии» как раз родился не из заготовленного прессинга, а из давления после дальней передачи. Там не было четкой схемы, но прослеживался общий принцип – узкая позиция Комана делает прессинг еще более плотным, пока Вольф справа получает бесполезную свободу:

Эта особенность прессинга (максимальное насыщение конкретной зоны и умышленный игнор «слабого» фланга соперника) присуща «Аяксу» Эрика тен Хага. Они постоянно так играют. Для «Баварии» это отход от классики, но в конкретном матче он оказался максимально уместным.

Гол Гнабри после углового – мини-шедевр. «Бавария» эффективна при стандартах

«Бавария» забила после первого же углового. Всего в матча было три корнера – два команда Нагельсманна довела до удара. Речь не о количественном давлении, а о качественном использовании шансов. Для начала просто оцените красоту.

Юлиан Брандт изначально подглядывал за Сержем Гнабри, но потом пошел читать траекторию подачи:

Горетцка скинул мяч на абсолютно свободного Гнабри, который в два касания положил мяч в девятку:

Возможны две трактовки. Первая – Леон Горетцка за доли секунды заметил, что Брандт бросил Гнабри и принял гениальное решение (скидка вместо попытки удара).

Вторая – «Бавария» сыграла на том, что футболисты «Дортмунда» часто реагируют таким образом на подачу на дальнюю штангу (пытаются читать траекторию и помогать уже в зоне подачи). Скидка – непопулярное решение в таких эпизодах, поэтому обычно их прощают (либо плохой удар, либо кивок мимо мяча, и владение достается условному Брандту). Вероятно, «Бавария» изучила и наказала.

Фото: Gettyimages.ru/Matthias Hangst; REUTERS/Kai Pfaffenbach; East News/IMAGO/kolbert-press/Christian Kolbert