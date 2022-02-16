Почеттино придумал прессинг под звезд «ПСЖ» и сковал «Реал». В атаке царил Мбаппе

Вадим Лукомский – с разбором всего, что было до гола Килиана.

«ПСЖ» победил в первом матче 1/8 ЛЧ против «Реала» (1:0). Единственный гол на 94-й минуте забил Килиан Мбаппе, но преимущество у хозяев было на всех этапах встречи. Многие его элементы вытекали из точных ходов Маурисио Почеттино. «Мадриду», напротив, не хватало адаптаций под соперника – было ощущение, что Карло Анчелотти слишком поверил в способность своих ветеранов читать рисунок матча и забирать инициативу. Не получилось.

1. Главная интрига в составе «ПСЖ» сводилась к готовности Неймара . Она была шире одного решения – цепочка могла затронуть и схему, и место Анхеля Ди Марии, и позицию Килиана Мбаппе. Бразилец успел восстановиться, но не был готов стартовать. В каком-то смысле это избавило Почеттино от лишних головоломок. Его состав обошелся без сюрпризов.

Забегая вперед: внутри этого предсказуемого состава Маурисио приготовил интересные тонкие перестроения под конкретного соперника. Анчелотти такой гибкостью ответить не сумел.

2. Стартовый состав Карло тоже легко угадывался. Ферлан Менди и Карим Бензема пропускали последние встречи из-за травм, но должны были вернуться к «ПСЖ» – так и получилось. С учетом этого десять позиций в составе Анчелотти можно было легко предсказать. Лишь на правом фланге атаки сейчас есть активная конкуренция. Но и тут сюрприза не было – предсказуемо вышел Марко Асенсио, которому Карло больше доверяет в последнее время.

3. В матче было два весьма разных тайма. «ПСЖ» выглядел увереннее на всех этапах встречи, но тип преимущества отличался.

Первый тайм: «Реал» без мяча и без активных попыток его отбирать. «ПСЖ» атакует и владеет территорией, но с трудом создает моменты, учитывая степень превосходства по всем остальным параметрам. Следствием такой картины стали 62% владения у хозяев, но дикого перевеса по ударам не было (6:1).

Второй тайм: «Мадрид» попробовал прессинговать. Давление было смелым, но не очень организованным. Матч открылся относительно первой половины. Преимущество по-прежнему было у хозяев. В таком рисунке контроля было меньше (52%), зато больше ударов (15:2).

4. Важная особенность «Реала» этого сезона – игра почти без прессинга . Анчелотти объяснял умышленность этого хода: «Хороший тренер всегда адаптируется под характеристики игроков. Если у меня в составе Модрич и Кроос, я не могу строить стиль вокруг высокого прессинга. Если у меня в атаке есть Винисиус, который разгоняется по флангу, будто он на мотоцикле, я делаю ставку на контратаки – в ином случае я был бы идиотом».

Описанные итальянцем решения взаимосвязаны. Отказ от прессинга выманивает соперников, создает бонусные возможности для быстрых атак. По ходу сезона Анчелотти нашел отличный баланс, но в главных топ-матчах возможны ситуации, когда прессинг необходим как инструмент. Во вторник был именно такой случай – после матча даже сам Карло это признал.

Вчера с этим были проблемы. В первом тайме «Реал» избегал давления. В этом эпизоде Асенсио на инстинктах прессингует до упора, но никто не поддержал:

В большинстве эпизодов команда Анчелотти садилась в 4-1-4-1 и выжидала без давления.

5. У «ПСЖ» есть похожая проблема – далеко не весь состав готов прессинговать. Но решения хозяев были более креативными. В качестве базиса использовалась схема 4-3-3:

«Париж» не давил на центральных защитников «Реала», но активно встречал в полузащите. То есть прессинг не был высоким, зато учитывал фактор Месси . Он вообще не двигался в таких эпизодах, а давление оказывали выдвигающиеся полузащитники (Верратти и Данилу):

Идея Почеттино была понятной: связать полузащиту «Реала» – необязательно давить высоко, но, когда давление начинается, оно должно быть максимально организованным.

6. При розыгрышах «Реала» от ворот «ПСЖ» прессинговал персонально . В такие моменты у парижан трансформировалась схема. Данилу становился защитником, латерали поднимались очень высоко, Мбаппе и Ди Мария сужались для игры по центральным защитникам, Месси действовал по Каземиро. Можно было записать как 3-4-1-2 – то есть зеркалка схемы 4-3-3, которую использует «Мадрид»:

В этом типе эпизодов «ПСЖ» давил высоко и слаженно. Постепенно вынудили Куртуа просто выбивать вперед. Это сыграло важнейшую роль в битве за контроль. Многие встречи Ла Лиги «Реал» уверенно контролирует даже без прессинга – за счет качества своих розыгрышей и уровня полузащиты (необязательно быстро отбирать мяч, если не теряешь его). Почеттино отобрал у соперника два этих важнейших элемента. В комплекте с неспособностью «Мадрида» организовать давление это привело к рисунку доминирования «ПСЖ».

7. В прессинге «ПСЖ» все-таки была потенциальная уязвимость. Эпизодически она проявлялась, но вчера «Мадрид» не особо представлял, как ее использовать. Когда Каземиро делал рывки, Месси за ним не успевал. Бразилец распознавал свободные зоны и провоцировал такие эпизоды:

Проблема заключалась в доставке мяча на Каземиро и последующих действиях – создании вариантов после получения. С этим были предсказуемые проблемы – все-таки это было попыткой найти решение прямо по ходу встречи. Интереснее будет последить за этим аспектом в ответном матче. В этот раз «Реал» не знал о специальной схеме «ПСЖ» под прессинг – сейчас же будет время подготовиться. Правда, уже без Каземиро – из-за перебора желтых он пропустит игру в Мадриде.

8. Описанные выше ходы помогли «ПСЖ» захватить контроль и заметно больше держать мяч. Наверное, это уже можно было считать микро-победой, но к структуре, в которой «Париж» пытался атаковать, куча вопросов .

Частой была ситуация, когда хозяева вчетвером были против одного Бензема, который даже не пытался прессинговать:

Такое соотношение лишало команду вариантов впереди. Созидать становилось труднее (хотя возможно, учитывая класс атаки «Парижа»). Порой ситуация становилась вообще плачевной:

Не совсем понятно, насколько умышленной была такая стратегия. Возможно, Почеттино специально поставил контроль выше создания моментов, но эта особенность игры «Парижа» определенно внесла вклад в закрытый рисунок первого тайма.

9. Потенциальный чит-код для описанного выше сценария – Месси в роли ложной девятки. В начале сезона Лео использовали с правого фланга, но последние полтора месяца Почеттино ставит его именно в центр атаки со свободой для опусканий в полузащиту. После разгрома «Лилля» 5:1 этот ход хвалил даже Мбаппе, которого перестроения перевели на фланг. Логика Килиана: Месси в центральной зоне и постоянными контактами с мячом – всегда опасно.

Вчера Лео сделал 76 передач – больше только у Паредеса и Верратти. Роль определенно давала ему максимальное вовлечение в игру. А один эпизод четко продемонстрировал, о чем говорил Мбаппе.

Тут Лео опустился в опорную с позиции нападающего. Структура «ПСЖ» традиционно ужасна. По сути у Месси только один вариант для продвижения/обострения, но он все равно найдет Мбаппе и создаст опасный выход:

Кому нужна структура, когда есть Месси? Справедливости ради такие эпизоды вчера не были частыми, но они показывают потенциал идеи «ПСЖ». Нацеленность команды на контроль, а созидание вот таким образом. Можно ли закладываться на подобное? В любой другой команде – точно нет. «ПСЖ» с таким уровнем атаки – возможно.

10. «ПСЖ» в позиционных атаках делал упор на левую сторону поля. Именно здесь обитал главный плеймейкер Марко Верратти. Эта простая деталь существенно повлияла на рисунок встречи. Было минимум два важных следствия.

Первое – дуэль Мбаппе/Карвахаль. Килиан был неудержим и регулярно создавал угрозу. Даже если ситуация не предполагала преимущества, сам факт доставки мяча до Мбаппе создавал остроту.

Второе – «Реал» привык выходить в фирменные контратаки через Винисиуса. Когда соперник терял мяч на левом фланге, добираться до этой зоны было намного труднее. Но вообще под сдерживание бразильца у «ПСЖ» был отдельный план.

11. Потенциальные контратаки через Винисиуса страховал Данилу . Формально он стартовал в полузащите, но при розыгрышах никогда не поднимался слишком высоко, а при потерях сразу же оглядывался на бразильца:

В первом случае Данилу был готов, но контратаку удалось убить в зародыше – Ди Мария отработал в контрпрессинге. Даже если «Реал» доставлял мяч до своего главного контратакующего игрока, то «ПСЖ» все равно был готов.

Еще один бонус – скорость и работоспособность Хакими. Часто от Данилу не требовалось вступать в прямую дуэль с Винисиусом. Надо было просто плассироваться, пока возвращается Хакими. Потом они сдерживали соперника вдвоем:

12. Первый тайм завершился 0:0, но поведение «Реала» в начале второго тайма сильно намекало, что Анчелотти был недоволен содержанием. «Мадрид» стал действовать намного смелее. Включился прессинг.

Асенсио (или Винисиус) выдвигался к Бензема, по цепочке смелее на фланге располагался Карвахаль, по мячу смещалась вся команда:

Давление гостей было весьма смелым, но не особо организованным. Обе эти черты идеальны прослеживаются в этом моменте – Винисиус и Асенсио вдвоем в штрафной прессингуют Доннарумму (больше в ней никого нет), но он все равно успеет найти короткий точный пас:

Давление «Мадрида» могло напугать соперника интенсивностью, но прессинг был плохо организованным и с дырами в случае преодоления первой волны. Гостям удалось лишить «ПСЖ» той степени контроля, которая была в первом тайме, но в жертву была принесена надежность без мяча – теперь «Париж» быстрее продвигался в атаку, получал больше пространства, что вело либо к фолам «Мадрида» для срыва, либо к острым ситуациям.

13. Верратти управлял игрой в полузащите – и в ходе этого процесса показал все грани своего таланта. Сделал больше всех точных передач под давлением (24) и больше всех обводок (5). Не просто вел игру, но и постоянно сохранял мяч в трудных условиях. Напрямую участвовал в созидании – 6 передач под удар (больше всех). Добавил к этому 32 прессинг-действия (с отрывом лучший среди полузащитников).

14. Главный герой «Мадрида» вчера – Тибо Куртуа . Он до последнего держал гостей в игре. Для этого бельгийцу потребовалось обновить личный рекорд сезона по сэйвам – 8 штук (включая пенальти от Месси). В этом сезоне Тибо особенно хорош в топ-матчах, но вчера этого было мало.

15. Мбаппе – просто волшебный перфоманс . «Мбаппе – лучший игрок в Европе. Мбаппе невозможно остановить. Мы пытались его контролировать. Милитао проделал очень неплохую работу, но Килиан из тех, кто изобретает что-то даже в самых трудных условиях», – восторгался Карло Анчелотти.

Показательно, что Анчелотти выделил Милитао – игрока, который сдерживал Мбаппе в переходных эпизодах. В этом типе атак сдержать получилось, несмотря на космическую скорость француза. Но он все равно создал кучу проблем, только в другой стадии. При позиционных атаках и, как правило, персонально Карвахалю. Это отлично подчеркивает угрозу, которую Мбаппе несет в любом сценарии.

Килиан 8 раз заходил в штрафную с мячом – с отрывом лидер. Второй результат в матче – 3 раза. Лучший результат среди игроков «Реала» – 0. В таком матче умение Мбаппе индивидуально расшатывать оборону сопернику, доминируя 1-в-1 (или даже 1-в-3), сыграло ключевую роль.

Так Мбаппе описал свой гол: «Я был предельно сконцентрирован. Я получил преимущество, так как сразу заскочил в штрафную – тут я хозяин положения. Я все контролирую. Соперники вынуждены пятиться назад, а судья уже дал один пенальти на мне. Я осознавал, они не знают, как меня встречать».

16. Итог от Анчелотти: «Во втором матче нам нужно больше прессинговать. Также нужно улучшить игру в пас, которая сегодня у нас не шла. Мы не могли захватить контроль и слишком неточно пасовали под давлением».

Все по делу, как и вчерашнее поражение. Перед матчем казалось, что нас ждет столкновение двух команд, которые ставят на индивидуальные таланты. И «Реал» в такой картине казался фаворитом (сочетаемость талантов и сыгранность заметно выше).

На деле «ПСЖ» поставил на тактические детали и организацию (особенно без мяча). Почеттино классно учел и слабые стороны соперника, и качества своих игроков. Достойного ответа от Анчелотти не было. Судя по стартовому рисунку, со стороны итальянца не было даже уверенности, что лезть в тактику стоит (путь доверия умным опытным игрокам его часто выручал в прошлом). Матч показал, что это необходимо. Теперь Карло лучше понимает задачу, а исход пары зависит от решений, которые он предложит.

Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier