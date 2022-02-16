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Почеттино придумал прессинг под звезд «ПСЖ» и сковал «Реал». В атаке царил Мбаппе

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Вадим Лукомский – с разбором всего, что было до гола Килиана.

«ПСЖ» победил в первом матче 1/8 ЛЧ против «Реала» (1:0). Единственный гол на 94-й минуте забил Килиан Мбаппе, но преимущество у хозяев было на всех этапах встречи. Многие его элементы вытекали из точных ходов Маурисио Почеттино. «Мадриду», напротив, не хватало адаптаций под соперника – было ощущение, что Карло Анчелотти слишком поверил в способность своих ветеранов читать рисунок матча и забирать инициативу. Не получилось. 

1. Главная интрига в составе «ПСЖ» сводилась к готовности Неймара. Она была шире одного решения – цепочка могла затронуть и схему, и место Анхеля Ди Марии, и позицию Килиана Мбаппе. Бразилец успел восстановиться, но не был готов стартовать. В каком-то смысле это избавило Почеттино от лишних головоломок. Его состав обошелся без сюрпризов.

Забегая вперед: внутри этого предсказуемого состава Маурисио приготовил интересные тонкие перестроения под конкретного соперника. Анчелотти такой гибкостью ответить не сумел. 

2. Стартовый состав Карло тоже легко угадывался. Ферлан Менди и Карим Бензема пропускали последние встречи из-за травм, но должны были вернуться к «ПСЖ» – так и получилось. С учетом этого десять позиций в составе Анчелотти можно было легко предсказать. Лишь на правом фланге атаки сейчас есть активная конкуренция. Но и тут сюрприза не было – предсказуемо вышел Марко Асенсио, которому Карло больше доверяет в последнее время. 

3. В матче было два весьма разных тайма. «ПСЖ» выглядел увереннее на всех этапах встречи, но тип преимущества отличался.

Первый тайм: «Реал» без мяча и без активных попыток его отбирать. «ПСЖ» атакует и владеет территорией, но с трудом создает моменты, учитывая степень превосходства по всем остальным параметрам. Следствием такой картины стали 62% владения у хозяев, но дикого перевеса по ударам не было (6:1).

Второй тайм: «Мадрид» попробовал прессинговать. Давление было смелым, но не очень организованным. Матч открылся относительно первой половины. Преимущество по-прежнему было у хозяев. В таком рисунке контроля было меньше (52%), зато больше ударов (15:2).

4. Важная особенность «Реала» этого сезона – игра почти без прессинга. Анчелотти объяснял умышленность этого хода: «Хороший тренер всегда адаптируется под характеристики игроков. Если у меня в составе Модрич и Кроос, я не могу строить стиль вокруг высокого прессинга. Если у меня в атаке есть Винисиус, который разгоняется по флангу, будто он на мотоцикле, я делаю ставку на контратаки – в ином случае я был бы идиотом».

Описанные итальянцем решения взаимосвязаны. Отказ от прессинга выманивает соперников, создает бонусные возможности для быстрых атак. По ходу сезона Анчелотти нашел отличный баланс, но в главных топ-матчах возможны ситуации, когда прессинг необходим как инструмент. Во вторник был именно такой случай – после матча даже сам Карло это признал. 

Вчера с этим были проблемы. В первом тайме «Реал» избегал давления. В этом эпизоде Асенсио на инстинктах прессингует до упора, но никто не поддержал:

В большинстве эпизодов команда Анчелотти садилась в 4-1-4-1 и выжидала без давления. 

5. У «ПСЖ» есть похожая проблема – далеко не весь состав готов прессинговать. Но решения хозяев были более креативными. В качестве базиса использовалась схема 4-3-3:

«Париж» не давил на центральных защитников «Реала», но активно встречал в полузащите. То есть прессинг не был высоким, зато учитывал фактор Месси. Он вообще не двигался в таких эпизодах, а давление оказывали выдвигающиеся полузащитники (Верратти и Данилу):

Идея Почеттино была понятной: связать полузащиту «Реала» – необязательно давить высоко, но, когда давление начинается, оно должно быть максимально организованным. 

6. При розыгрышах «Реала» от ворот «ПСЖ» прессинговал персонально. В такие моменты у парижан трансформировалась схема. Данилу становился защитником, латерали поднимались очень высоко, Мбаппе и Ди Мария сужались для игры по центральным защитникам, Месси действовал по Каземиро. Можно было записать как 3-4-1-2 – то есть зеркалка схемы 4-3-3, которую использует «Мадрид»:

В этом типе эпизодов «ПСЖ» давил высоко и слаженно. Постепенно вынудили Куртуа просто выбивать вперед. Это сыграло важнейшую роль в битве за контроль. Многие встречи Ла Лиги «Реал» уверенно контролирует даже без прессинга – за счет качества своих розыгрышей и уровня полузащиты (необязательно быстро отбирать мяч, если не теряешь его). Почеттино отобрал у соперника два этих важнейших элемента. В комплекте с неспособностью «Мадрида» организовать давление это привело к рисунку доминирования «ПСЖ».

7. В прессинге «ПСЖ» все-таки была потенциальная уязвимость. Эпизодически она проявлялась, но вчера «Мадрид» не особо представлял, как ее использовать. Когда Каземиро делал рывки, Месси за ним не успевал. Бразилец распознавал свободные зоны и провоцировал такие эпизоды:

Проблема заключалась в доставке мяча на Каземиро и последующих действиях – создании вариантов после получения. С этим были предсказуемые проблемы – все-таки это было попыткой найти решение прямо по ходу встречи. Интереснее будет последить за этим аспектом в ответном матче. В этот раз «Реал» не знал о специальной схеме «ПСЖ» под прессинг – сейчас же будет время подготовиться. Правда, уже без Каземиро – из-за перебора желтых он пропустит игру в Мадриде.

8. Описанные выше ходы помогли «ПСЖ» захватить контроль и заметно больше держать мяч. Наверное, это уже можно было считать микро-победой, но к структуре, в которой «Париж» пытался атаковать, куча вопросов

Частой была ситуация, когда хозяева вчетвером были против одного Бензема, который даже не пытался прессинговать:

Такое соотношение лишало команду вариантов впереди. Созидать становилось труднее (хотя возможно, учитывая класс атаки «Парижа»). Порой ситуация становилась вообще плачевной:

Не совсем понятно, насколько умышленной была такая стратегия. Возможно, Почеттино специально поставил контроль выше создания моментов, но эта особенность игры «Парижа» определенно внесла вклад в закрытый рисунок первого тайма.

9. Потенциальный чит-код для описанного выше сценария – Месси в роли ложной девятки. В начале сезона Лео использовали с правого фланга, но последние полтора месяца Почеттино ставит его именно в центр атаки со свободой для опусканий в полузащиту. После разгрома «Лилля» 5:1 этот ход хвалил даже Мбаппе, которого перестроения перевели на фланг. Логика Килиана: Месси в центральной зоне и постоянными контактами с мячом – всегда опасно.

Вчера Лео сделал 76 передач – больше только у Паредеса и Верратти. Роль определенно давала ему максимальное вовлечение в игру. А один эпизод четко продемонстрировал, о чем говорил Мбаппе.

Тут Лео опустился в опорную с позиции нападающего. Структура «ПСЖ» традиционно ужасна. По сути у Месси только один вариант для продвижения/обострения, но он все равно найдет Мбаппе и создаст опасный выход:

Кому нужна структура, когда есть Месси? Справедливости ради такие эпизоды вчера не были частыми, но они показывают потенциал идеи «ПСЖ». Нацеленность команды на контроль, а созидание вот таким образом. Можно ли закладываться на подобное? В любой другой команде – точно нет. «ПСЖ» с таким уровнем атаки – возможно. 

10. «ПСЖ» в позиционных атаках делал упор на левую сторону поля. Именно здесь обитал главный плеймейкер Марко Верратти. Эта простая деталь существенно повлияла на рисунок встречи. Было минимум два важных следствия.

Первое – дуэль Мбаппе/Карвахаль. Килиан был неудержим и регулярно создавал угрозу. Даже если ситуация не предполагала преимущества, сам факт доставки мяча до Мбаппе создавал остроту. 

Второе – «Реал» привык выходить в фирменные контратаки через Винисиуса. Когда соперник терял мяч на левом фланге, добираться до этой зоны было намного труднее. Но вообще под сдерживание бразильца у «ПСЖ» был отдельный план.

11. Потенциальные контратаки через Винисиуса страховал Данилу. Формально он стартовал в полузащите, но при розыгрышах никогда не поднимался слишком высоко, а при потерях сразу же оглядывался на бразильца:

 

В первом случае Данилу был готов, но контратаку удалось убить в зародыше – Ди Мария отработал в контрпрессинге. Даже если «Реал» доставлял мяч до своего главного контратакующего игрока, то «ПСЖ» все равно был готов.

Еще один бонус – скорость и работоспособность Хакими. Часто от Данилу не требовалось вступать в прямую дуэль с Винисиусом. Надо было просто плассироваться, пока возвращается Хакими. Потом они сдерживали соперника вдвоем:

 

12. Первый тайм завершился 0:0, но поведение «Реала» в начале второго тайма сильно намекало, что Анчелотти был недоволен содержанием. «Мадрид» стал действовать намного смелее. Включился прессинг. 

Асенсио (или Винисиус) выдвигался к Бензема, по цепочке смелее на фланге располагался Карвахаль, по мячу смещалась вся команда: 

Давление гостей было весьма смелым, но не особо организованным. Обе эти черты идеальны прослеживаются в этом моменте – Винисиус и Асенсио вдвоем в штрафной прессингуют Доннарумму (больше в ней никого нет), но он все равно успеет найти короткий точный пас:

 

Давление «Мадрида» могло напугать соперника интенсивностью, но прессинг был плохо организованным и с дырами в случае преодоления первой волны. Гостям удалось лишить «ПСЖ» той степени контроля, которая была в первом тайме, но в жертву была принесена надежность без мяча – теперь «Париж» быстрее продвигался в атаку, получал больше пространства, что вело либо к фолам «Мадрида» для срыва, либо к острым ситуациям. 

13. Верратти управлял игрой в полузащите – и в ходе этого процесса показал все грани своего таланта. Сделал больше всех точных передач под давлением (24) и больше всех обводок (5). Не просто вел игру, но и постоянно сохранял мяч в трудных условиях. Напрямую участвовал в созидании – 6 передач под удар (больше всех). Добавил к этому 32 прессинг-действия (с отрывом лучший среди полузащитников). 

14. Главный герой «Мадрида» вчера – Тибо Куртуа. Он до последнего держал гостей в игре. Для этого бельгийцу потребовалось обновить личный рекорд сезона по сэйвам – 8 штук (включая пенальти от Месси). В этом сезоне Тибо особенно хорош в топ-матчах, но вчера этого было мало. 

15. Мбаппе – просто волшебный перфоманс. «Мбаппе – лучший игрок в Европе. Мбаппе невозможно остановить. Мы пытались его контролировать. Милитао проделал очень неплохую работу, но Килиан из тех, кто изобретает что-то даже в самых трудных условиях», – восторгался Карло Анчелотти. 

Показательно, что Анчелотти выделил Милитао – игрока, который сдерживал Мбаппе в переходных эпизодах. В этом типе атак сдержать получилось, несмотря на космическую скорость француза. Но он все равно создал кучу проблем, только в другой стадии. При позиционных атаках и, как правило, персонально Карвахалю. Это отлично подчеркивает угрозу, которую Мбаппе несет в любом сценарии. 

Килиан 8 раз заходил в штрафную с мячом – с отрывом лидер. Второй результат в матче – 3 раза. Лучший результат среди игроков «Реала» – 0. В таком матче умение Мбаппе индивидуально расшатывать оборону сопернику, доминируя 1-в-1 (или даже 1-в-3), сыграло ключевую роль.

Так Мбаппе описал свой гол: «Я был предельно сконцентрирован. Я получил преимущество, так как сразу заскочил в штрафную – тут я хозяин положения. Я все контролирую. Соперники вынуждены пятиться назад, а судья уже дал один пенальти на мне. Я осознавал, они не знают, как меня встречать».

16. Итог от Анчелотти: «Во втором матче нам нужно больше прессинговать. Также нужно улучшить игру в пас, которая сегодня у нас не шла. Мы не могли захватить контроль и слишком неточно пасовали под давлением».

Все по делу, как и вчерашнее поражение. Перед матчем казалось, что нас ждет столкновение двух команд, которые ставят на индивидуальные таланты. И «Реал» в такой картине казался фаворитом (сочетаемость талантов и сыгранность заметно выше). 

На деле «ПСЖ» поставил на тактические детали и организацию (особенно без мяча). Почеттино классно учел и слабые стороны соперника, и качества своих игроков. Достойного ответа от Анчелотти не было. Судя по стартовому рисунку, со стороны итальянца не было даже уверенности, что лезть в тактику стоит (путь доверия умным опытным игрокам его часто выручал в прошлом). Матч показал, что это необходимо. Теперь Карло лучше понимает задачу, а исход пары зависит от решений, которые он предложит.

ПСЖ Франция – Реал Мадрид Испания 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
15 февраля, 23.00, «Парк де Пренс»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 90 Мбаппе.
ПСЖДоннарумма, Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш, Данилу Перейра (Гуйе, 87), Верратти, Паредес, Ди Мария (Неймар, 73), Месси, Мбаппе.
Реал МадридКуртуа, Карвахаль (Васкес, 72), Алаба, Милитао, Менди, Модрич (Вальверде, 82), Кроос, Каземиро, Бензема (Бэйл, 87), Асенсио (Родриго, 72), Винисиус Жуниор (Азар, 82).
Предупреждения:
Каземиро (37), Верратти (40), Милитао (51), Менди (57), Данилу Перейра (62), Кимпембе (83), Родриго (83), Паредес (90).

«ПСЖ» – короли поздних голов. Мяч Мбаппе «Реалу» на 94-й лишь дополнил коллекцию этого сезона 

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Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

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