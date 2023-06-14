16 комментариев

Денис Пузырев похрумкал яблочком.

На прошлой неделе слабоалкогольный напиток сидр оказался в центре внимания многих медиа в России. Повод – трагичный. Из-за отравления жидкостью под названием «Мистер Сидр» погибли более 30 человек в различных регионах страны. Несмотря на название, этот ядовитый напиток не имел никакого отношения к настоящему натуральному сидру.

Тем не менее заголовки про «отравление суррогатным сидром» сыграли негативную роль: владельцы пабов и ресторанов, где продается натуральный сидр, рассказывают о падении продаж. Потребители теперь боятся этого напитка, а в Москве отменили традиционный летний фестиваль сидра, который должен был пройти 17 июня – на этом настаивали общественники и депутаты.

История с отравлением однозначно сильно ударила по индустрии натуральных сидров в России, которая, кстати, во многом появилась благодаря… Валерию Карпину!

Почему «Мистер Сидр» не имеет к сидру никакого отношения

Для начала давайте разберемся, что такое сидр.

Он производится путем брожения натурального яблочного (а также грушевого) сока. В процессе брожения дрожжи перерабатывают содержащиеся в соке сахара в этиловый спирт. Процесс очень похож на производство вина. Но так как в яблоках, подходящих для сидра, содержится гораздо меньше сахаров, чем в винограде, то и итоговый напиток получается менее крепким – содержание алкоголя в сидре редко превышает 6%.

Еще раз зафиксируем: алкоголь в сидре – естественного происхождения, взрослый человек, соблюдая меру, отравиться им не может. А производитель «Мистера Сидра», как установило следствие, доливал в напиток жидкость на основе метилового спирта (производится из природного газа). Метанол широко используется в промышленности – от производства искусственного каучука для автомобильных шин до реагентов, которыми обрабатывают дороги зимой. При попадании метанола в организм человека он превращается в формальдегид. Это токсичное вещество вызывает серьезные нарушения обмена веществ, слепоту, постоянную неврологическую дисфункцию. Смертельная доза метанола всего 40 миллилитров. В «Мистере Сидре» даже отсутствовала яблочная составляющая – ядовитый метанол добавляли в воду с ароматизаторами, которые придавали напитку нужный вкус. Ужасная смесь, которая никогда не должна была появляться на полках магазинов.

Любители сидра – баски, нормандцы, бритты и Волк из «Ну, Погоди!»

Точная дата появления сидра неизвестна. Первые документальные упоминания о напитке из сброженных яблок относятся к периоду римского вторжения в Британию в I веке до нашей эры. Римские легионеры распробовали напиток, который потребляли местные кельтские племена бриттов и привезли его на родину.

Началом массового производства сидра в Европе считается раннее Средневековье. Центром сидроделия стали Англия, а также северные провинции Франции (Нормандия и Бретань) и Испании (Астурия, Галисия и Страна Басков). В этих регионах случались прохладные зимы, из-за которых виноград мог погибнуть, выручали морозоустойчивые яблони. Именно эти регионы и сегодня считаются классическими и эталонными для сидра, хотя в современном мире география производства напитка очень расширилась – ведь яблоки растут практически везде.

В России похожий на европейский сидр напиток делали в деревнях с незапамятных времен и называли его яблочным квасом. В конце XIX века он обрел популярность при императорском дворе Санкт-Петербурга (главным образом среди дам) и стал называться на французский манер – cidre.

В СССР производством сидра занимались заводы игристых вин. Главными центрами были предприятия из Беларуси, Белгородской области, Крыма и Краснодарского края. Сидр позиционировался как более дешевая и менее крепкая альтернатива шампанскому. Бутылка стоила около рубля, тогда как за «Советское шампанское» пришлось бы отдать 5 рублей 50 копеек.

Тот советский сидр был увековечен в 14-м выпуске «Ну, погоди!», вышедшем в 1984 году. В начале серии Волк приходит мириться с Зайцем с букетом цветов и бутылкой сидра, но не может ее открыть – ломает и штопор, и вилку. Ударом об стол он выбивает пробку, но бутылка превращается в импровизированную ракету, и Волк улетает на ней в окно. Это была понятная советским людям сатира – для укупорки сидров использовались самые дешевые пробки, которые действительно было сложно вытащить из горлышка.

После краха Советского Союза сидр как напиток практически исчез с полок российских магазинов. Его возвращение состоялось уже в 2000-х и было связано с Валерием Карпиным.

Карпин помог пионеру российского сидроделия Алексею Небольсину перейти с нефти на яблоки

Карьера Карпина проходила в регионах, где сидр считается национальным достоянием. Виго («Сельта») находится в Галисии, а Сан-Себастьян («Реал Сосьедад») в Стране Басков. В 1995-м в гости к Карпину в Сан-Себастьян приехал его приятель – член совета директоров московского «Спартака» Алексей Небольсин.

«Мы познакомились с Валерой в 1993 году в популярном тогда ночном клубе «Арлекино», – рассказывает Sports.ru Небольсин. – Я был яростным фанатом «Спартака», а команда как раз тогда прихлопнула ЦСКА [вероятно, речь о победе «Спартака» над ЦСКА 6:0 27 июня 1993 года – Sports.ru]. И для меня лично познакомиться с Валерой Карпиным и Володей Бесчастных, которые пришли в «Арлекино» отдохнуть, было настоящим счастьем».

Алексей Небольсин на тот момент руководил компанией «Транснефтепродукт», которая занималась и добычей, и переработкой и экспортом топлива, а также имела собственные АЗС.

«Был типичным новым русским, сорил деньгами направо и налево, – вспоминает Небольсин. – Мы продолжили общаться и на следующий год, через Валеру и Володю я познакомился с руководством «Спартака» и вошел в совет директоров».

Общение с Карпиным продолжилось и после того, как полузащитник в 1994-м подписал контракт с «Реал Сосьедадом».

«Валера уехал летом, после ЧМ-1994 в США. Были шикарные проводы в ресторане «Дориан Грэй», все желали ему успехов и удачи. А через три месяца он мне звонит из Испании и говорит: «Леха, приезжай! Мне что-то тут так хреново – ничего здесь не нравится». Я приехал и мы в первый же вечер пошли ужинать в сидрерию – их в Сан-Себастьяне полно. И там я впервые попробовал сидр и офигел – настолько классным показался мне этот напиток».

С тех пор нефтяник Небольсин во время поездок по Европе пытался собрать как можно больше информации о производстве сидра. Пару раз даже устраивался работать на сидродельни во Франции и Англии в период сбора и переработки яблок.

«Оказалось, что в производстве сидра нет ничего сложного. Есть, конечно, технологические нюансы в каждой стране. Но главное – это использовать правильные яблоки, а с этим в России была проблема».

Дело в том, что для производства классических сидров в европейском стиле подходят не любые яблоки, а только отдельных сортов. Их так и называют – сидровые. От обычных они отличаются высоким содержанием танинов (дубильное вещество в некоторых плодах, обеспечивающее вяжущий, терпкий вкус во рту). В пищу такие яблоки не годятся – слишком горчат. В Европе для производства сидров используют около 50 различных сортов, однако в России их просто не было. Наиболее близким по показателям считались антоновка и шафран. В СССР также использовали дичку – маленькие плоды с дикорастущих яблонь. Но это была неполноценная замена.

«В августе 2000 года я зарегистрировал компанию «Яблочный спас» и произвел первый отжим яблок под сидр – использовал те сорта, что были в России. А через несколько лет я привез из Франции первые в России 500 саженцев сидровых яблонь. Их специально вывели для посадок в Канаде, где климат сопоставим с российским», – рассказывает Небольсин.

Тем временем Валерий Карпин после шести лет в «Валенсии» и «Сельте» вернулся в Сан-Себастьян, где сразу, чуть не выиграл титул – за два тура до конца шли на первом месте, но на финише пропустили «Реал».

«Авторитет Карпина в Сан-Себастьяне был колоссален, – продолжает рассказ Небольсин. – Он там был настоящим богом. И это мне помогло. В Сан-Себастьяне есть несколько ведущих сидровых предприятий – настоящие глыбы индустрии, которыми руководят самые авторитетные люди в мире сидра. Если бы я просто связался с ними и попросил о помощи, никто бы, конечно, со мной даже разговаривать не стал. Но с Карпиным было совсем другое дело. Перед Валерой в городе были открыты все двери, и каждый считал за честь оказать ему какую-либо услугу. Так при его помощи я попал в самое сердце сидровой индустрии, где получил неоценимые знания. Мне даже подготовили проект сидрового завода практически бесплатно. Конечно, без содействия Карпина ничего бы такого не было».

Небольсин стал настоящим пионером российского натурального сидра. В 2009-м открыл на Большой Ордынке первую в стране настоящую баскскую сидрерию с собственной продукцией. На открытии были все легенды «Спартака» и, конечно, Валерий Карпин.

Однако, в отличие от набирающего популярность крафтового пива, российские сидры долго не выходили на широкий рынок. Проблема заключалась в регулировании: если пиво признано отдельной категорией с множеством регуляторных поблажек, то сидр долгое время приравнивали к остальным алкогольным напиткам (водке, коньяку, слабоалкогольным коктейлям). А это подразумевает другой уровень затрат – получение дорогостоящей лицензии, более высокие налоги, кучу разных ограничений, которые не создают больших проблем водочным заводам, но неподъемны для маленьких сидродельческих хозяйств. К тому же инвестиционный цикл для хозяйств, которые делают сидр из собственных яблок, очень велик. Если виноделы могут делать вино уже через три года после посадки лозы, то производителям сидра придется ждать восемь лет, чтобы яблони дали подходящие плоды.

В итоге Небольсин в 2011 году ушел из сидрового бизнеса ради общественной работы – отстаивании прав еще фактически не существующей индустрии российского сидра. Чтобы приравнять сидр по бюрократическим правам к вину и пиву, у Небольсина ушло несколько лет. И только после этого в России появились первые хозяйства, которые производят натуральный сидр по европейским технологиям.

Сейчас их несколько десятков, но объемы крайне малы – всего 3 миллиона литров в год, что составляет 1% от производства крафтового пива в стране. И трагедия с «Мистером Сидром», когда люди отравились некоей субстанцией, которую производитель зачем то окрестил «сидром», нанесла огромный ущерб совсем юной индустрии.

«Мы еще в 2019-м году предупреждали и Росалкоголь, и правоохранительные органы о потенциальной опасности, которые несут производители подобных фальсифицированных, спиртосодержащих напитков. Даже посылали список подобных предприятий. Но нас никто не слушал, – рассказывает Небольсин. – А спохватились уже тогда, когда уже умерли люди. Но я верю в будущее российского сидра. Ведь в России не так много регионов, где можно делать вино, а яблони могут вызревать по всей стране. Потенциально сидр может стать нашим, российским напитком».

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И, наверное, в России когда-нибудь появится сорт «Валера» – в честь футболиста, который поспособствовал появлению сидра в России.

Фото: из личного архива Алексея Небольсина; globallookpress.com/Julian Stratenschulte, Martin Dr. Baumgärtner; Gettyimages.ru/Ross Kinnaird