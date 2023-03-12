23 комментария

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10 побед в 10 матчах – старт мечты у тренера «Санкт-Паули», в 29 лет. Круче Клоппа и Нагельсманна!

Тимо Шульц
Гамбург Гамбург
Бавария Бавария
Санкт-Паули Санкт-Паули
Эмре Джан Эмре Джан
Маркус Гиздоль Маркус Гиздоль
Юлиан Нагельсманн Юлиан Нагельсманн
Юрген Клопп Юрген Клопп
Айнтрахт Брауншвейг Айнтрахт Брауншвейг
Эрик Смит Эрик Смит
Леарт Пакярада
Футбол Футбол

Денис Пузырев – о Фабиане Хюрцелере, главной тренерской сенсации из Германии.

Германия в последние годы – признанный лидер в подготовке молодых перспективных тренеров. В 2023-м уже культовая тренерская Академия Хеннеса Вайсвайлера, которую называют «футбольным Хогвартсом», презентовала очередной талант: Фабиан Хюрцелер перед рождеством возглавил «Санкт-Паули», когда ему было 29 лет 11 месяцев и 3 дня. Из всех, кому доверяли пост главного в двух верхних дивизионах Германии, моложе был только Юлиан Нагельсманн (возглавил «Хоффенхайм» в 28).

Стартовал Хюрцелер в непростых обстоятельствах: перед зимней паузой «Санкт-Паули» шел четвертым с конца во второй Бундеслиге, опережал последний «Зандхаузен» лишь на одно очко. Обычно спасать от вылета зовут опытных, но боссы «Санкт-Паули» поставили на молодого помощника, оставшегося от предыдущего штаба.

«За время работы ассистентом Фабиан показал, что силен структурным подходом и предлагает конкретные решения, – объяснял неочевидный выбор спортивный директор клуба Андреас Борнеманн. – В нынешней ситуации важно придать команде новый импульс. Мы убеждены, что Фабиан – правильный человек».

Болельщики «Санкт-Паули» боялись, что молодой спец не справится с задачей остаться в лиге при высокой конкуренции и перманентном стрессе. Зря. У Хюрцелера старт мечты: 10 побед в 10 матчах. Такая победная серия – повторение рекорда второй Бундеслиги, установленного еще в 1987-м, так же впечатлял легендарный тренер «Карлсруэ» Винфред Шафер.

Теперь «Санкт-Паули» бьется за повышение вместо невылета: от третьего места, пускающего в стыковые матчи, семь очков. Немало всего за пять туров до конца, но с учетом собственного темпа и нескольких матчей с прямыми конкурентами, взлет обратно в Бундеслигу уже не выглядит фантастикой.

Ни Юрген Клопп, ни Томас Тухель, ни Юлиан Нагельсман не начинали так мощно. Немецкая пресса уже пишет о Хюрцелере как о новой восходящей звезде тренерского цеха и прочит ему блестящее будущее.

Но откуда вообще появился этот молодой человек и каким образом он изменил игру «Санкт-Паули»?

Хюрцелер был капитаном молодежки «Баварии» и дружил с Эмре Джаном. Его карьеру остановили травмы и экс-тренер «Локомотива» Гиздоль

Как и многие современные тренеры новой волны, Фабиан Хюрцелер никогда не играл в футбол на профессиональном уровне, хотя возможности добраться до Бундеслиги у него были.

Фабиан родился в американском Техасе в семье переехавшего из Швейцарии дантиста и матери-немки. Когда ему было три года, семья переехала в Мюнхен. Благодаря детским турнирам Фабиан в 12 лет заслужил приглашение от академии «Баварии».

«Когда я туда попал и оказался в команде с ребятами, которые занимались в «Баварии» с ранних лет, мне было очень непросто, – вспоминает теперь Хюрцелер. – Первые два года я был слабейшим игроком команды и был уверен, что меня отчислят. Я понял: чтобы подтянуться до уровня партнеров, мне надо усердно тренироваться и работать над собой. И эта тяжелая работа в результате окупилась. В 14 лет я стал капитаном команды. Разумеется, это стало возможно благодаря моему прогрессу в игре, но еще мне всегда нравилось быть лидером».

С переходом из юношеского во взрослый футбол у Фабиана возникли проблемы.

«В команде U-19 стало очевидно, что мне не хватает физики, – вспоминает Хюрцелер. – Мои партнеры резко прибавляли в мощи, обрастали мышцами. Мой лучший друг Эмре Джан уже в 19 лет был готов для Бундеслиги. На его фоне я смотрелся просто дрищем. Еще и несколько травм вывели меня из строя на пять месяцев – большой срок в таком возрасте. Игровая карьера была под угрозой, но я еще в 18 лет начал понимать, что у меня есть другой талант. Уже тогда ловил себя на мысли, что смотрю футбол как тренер, а не как футболист. Тренер молодежки «Баварии» Курт Нидермайер заметил это и стал брать меня на разборы игр. Мне было невероятно интересно участвовать в тактическом конструировании наших матчей».

Попасть во взрослую «Баварию» Хюрцелеру было тяжело, после выпуска из академии в 2013-м он пошел в клуб попроще: подписался с середняком Бундеслиги «Хоффенхаймом», там тренировал Маркус Гиздоль, а в атаке сверкал молодой Роберт Фирмино.

«На предсезонке все шло хорошо, но после одного из контрольных матчей ко мне подошел Гиздоль и объяснил, что не видит меня в составе. Я был типичным воспитанником «Баварии», привыкшим играть во владение мячом. Но Гиздоль строил команду на других принципах, и я в философию его игры не вписывался. Сильный удар, я впервые начал сомневаться в себе», – признался будущий тренер.

Неудачно Фабиан попробовал и в «Мюнхене-1860», так что уже в 23 года решился завершить карьеру – чтобы сразу поступить на тренерские курсы. Параллельно он тренировал любительский «Пипинсрид» из региональной баварской лиги и помогал тренеру в сборных Германии U18 и U20.

Уже тогда Хюрцелера считали тактическим гиком: в 25 лет Фабиан как эксперт по тактике работал в студии DAZN и разбирал Лигу чемпионов. «Моя девушка не понимает, зачем я так много смотрю футбол. Но футбол занимает мои мысли 23 часа в сутки, поэтому ей приходится жить с этим. Смотреть и анализировать игры – моя страсть. Ведь это очень интересно! В процессе я получаю наслаждение и многому учусь», – рассказывал он в 2018-м.

Через два года его позвал ассистентом Тимо Шульц, только что принявший «Санкт-Паули». Шульца очень поддерживали фанаты, к моменту назначения он уже 15 лет был в системе «Санкт-Паули»: семь лет играл и восемь – тренировал молодежку.

При Шульце «Санкт-Паули» прогрессировал: 10-е место в сезоне-2020/21, до последнего борьба за повышение и пятое место в сезоне-21/22. Но в начале нынешнего чемпионата что-то сломалось: клуб решил радикально обновить атакующую линию, потому что основным нападающим Гвидо Бургшталлеру и Симону Макеноку было уже хорошо за 30, а за Даниэла-Кофи Кьере «Фрайбург» заплатил 4,5 млн евро, рекордно много для «Санкт-Паули».

Пришедшие на смену экс-игроки молодежной сборной Германии Йоханнес Эггештайн и Давид Отто полноценной заменой ветеранам не стали, «Санкт-Паули» перестал забивать, посыпались поражения, а Шульц метался в попытке найти оптимальную сбалансированную схему. Стартовали с привычных 4-1-3-2 и 4-4-2, ближе к зимней паузе перешли на более защитную 5-3-2. Оборона стала надежнее, но нападение по-прежнему стояло: в пяти из последних девяти матчах Шульца перед увольнением команда не забивала.

Увольнение любимца трибун было вполне закономерным, а Хюрцелер, принимая команду, обещал ничего радикально в игре не менять, что тоже не добавляло оптимизма. «Я не собираюсь переворачивать все с ног на голову, – рассказывал Фабиан в первом интервью. – Мы много поработали с Тимо в Гамбурге, и я всегда ощущал, что мы на одной волне и понимаем футбол примерно одинаково».

Фишка Хюрцелера – гибридная тактическая схема. Но в ней же и основной риск

После зимней паузы казалось, что в игре «Санкт-Паули» почти нет изменений. Из пришедших в межсезонье основными стали только двое – опытный эстонский центральный защитник Кароль Метс, поигравший за шведский АИК и швейцарский «Цюрих», и левый крайний форвард Оладапо Афолайян – выпускник академии «Вест Хэма», выступавший в третьем английском дивизионе за «Болтон».

В нападении Эггештайн и Отто присели, а в атаке заиграли поначалу резервист Лукас Дашнер, новичок Афолайян и молодой австралиец Коннор Меткалф, который приходил центральным полузащитником, но раскрылся на новой позиции.

Хотя кадровые перестановки – лишь часть новаций Хюрцелера. Ключевые перемены, принесшие результат – в тактическом рисунке. Платформа Wyscout описывает тактику «Санкт-Паули» Хюрцелера как настоящий хаос: встречались 4-3-3, 5-4-1, 3-4-2-1, 3-4-3 и даже 3-3-3-1.

Парадокс: обычно разных схем так много в командах, где тренер активно ротирует исполнителей, но у Хюрцелера основной состав очень стабилен.

Его идея в том, что роли конкретных игроков гораздо важнее схемы. У каждого индивидуальная задача, поэтому структура становится гибридной, а на первом плане грамотная ориентация в конкретных ситуациях.

Характерный пример: по ходу игры опорник Эрик Смит часто опускается до третьего центрального защитника, а при этом левый защитник Леарт Пакярада выдвигается далеко вперед и формирует с Афолайяном из атаки сдвоенный кулак на фланге, откуда идет основная угроза впереди.

Такие перестроения по ходу всей игры – фирменный стиль обновленного «Санкт-Паули», противостоять этому сложно. Невозможно ни отзеркалить, ни дать индивидуальных заданий в ответ, потому что никогда не угадаешь особенностей конкретных заданий Фабиана.

В этом подходе Хюрцелера есть и очевидный изъян. Гораздо труднее справляться, например, с травмами и дисквалификациями: в строгой структуре резервист работает по конкретному заданию, а тут многое строится на взаимодействиях, которые без постоянной игровой практики понять намного труднее.

На дистанции в полсезона почти невозможно сохранять состав неизменным. «Санкт-Паули» не избежал потерь: после девяти игр в старте небольшую травму получил опорник/центральный защитник Эрик Смит. В основу зашел польский защитник Адам Дзвигала без большого опыта в опорной зоне. Первый матч с «Хайденхаймом» обновленная оборонительная линия выдержала, но уже в следующем, против «Айнтрахта» из Брауншвейга «Санкт-Паули» пропустил два быстрых гола после ошибок поляка, которого Хюрцелер заменил еще до перерыва. Так Фабиан впервые проиграл – в прошлом туре, то есть в середине апреля.

«Я заметил, что не умею справляться с поражениями, – признался Хюрцелер на пресс-конференции перед дерби с «Гамбургом». – Но это была только одна ночь. На следующий день я уже был в порядке. Теперь наша задача состоит в том, чтобы эмоции, которые мы получили после поражения, трансформировать в позитивную энергию, которая пригодится нам в важной игре».

Как раз от «Гамбурга», идущего третьим, перед пятничным дерби было шесть очков – но принципиальный матч проиграли. Получили яркие 3:4, хотя «Санкт-Паули» забил первым.

Гамбург – Санкт-Паули 4:3 (1:1, 3:2)
Дата проведения
21 апреля, 19.30, «Имтех Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 36 Салиакас, 1:1 – 44 Дэвид, 2:1 – 48 Джатта, 3:1 – 52 Хайер, 3:2 – 71 Saad, 4:2 – 78, автогол Медич, 4:3 – 79 Ирвайн.
ГамбургХойер, Шонлау, Дэвид, Мухайм, Киттель (Сухонен, 89), Мефферт, Рейс, Хайер, Джатта (Бенеш, 60), Домпе (Кенигсдорффер, 46; Krahn, 90), Глатцель.
Санкт-ПаулиВасиль, Салиакас (Байфус, 89), Метс, Медич, Смит, Пакярада, Ирвайн, Арему (Saad, 59), Хартель, Дашнер (Отто, 85), Афолайян (Меткалф, 59).
Предупреждения:
Дэвид (24), Хайер (26), Шонлау (43), Пакярада (49), Афолайян (55), Смит (64), Мефферт (85).

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Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein, Pierre Minier/Bongarts; globallookpress.com/Marcus Brandt/dpa, Christian Charisius/dpa; twitter.com

23 комментария

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Тиджани Бабангида
Классный взлет. Хотелось-бы вновь увидеть «Санкт-Паули» в Бундеслиге
+14
-1
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master_of_dzen
Спасибо что сообщили. ушел смотреть 2й тайм гамбургского дерби.
+5
0
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Денис Пузырев
Автор
Ответ master_of_dzen
Спасибо что сообщили. ушел смотреть 2й тайм гамбургского дерби.
Первый тайм был бодрым. Во втором тоже должен быть огонь
+5
0
+5
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Buharoid
А как красив...
+3
0
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Кавабунга Шреддоголовый
Салихамиджич взял на карандаш
+2
0
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realmccoy68
Ответ master_of_dzen
Знатоки футбола подскажите плиз есть ли еще команды в Европе где-либо играющие в таких необычных цветах как Санкт Паули (разные оттенки коричневого)? Знаю только в Аргентине Атлетико Платенсе.
У норвежского клуба Mjondalen коричневые футболки, если не ошибаюсь
+2
0
+2
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greenvud
Лев, Клопп, Тухель, Флик, Нагельсман, Тедеско, Рогер Шмидт, и теперь Хюрцелер. Если с игроками немецкая фабрика талантов начала сбоить, то в плане тренеской школы немцам в эти два десятилетия нет равных в мире.
+1
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GromwuD
Зарема, присмотрись)))) наверняка родился под нужным знаком)
+2
-1
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master_of_dzen
Ответ Денис Пузырев
Первый тайм был бодрым. Во втором тоже должен быть огонь
йех игра уровня бундеслиги(( вот бы эти команды заместо каких-нибудь Бохума да Аугсбурга
+1
0
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26
Ответ Andrey Andreev
нет не хотелось бы.
интересно почему?
за Гамбург Ганзу Динамо Дрезден топишь?
+2
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realmccoy68
Ответ master_of_dzen
Знатоки футбола подскажите плиз есть ли еще команды в Европе где-либо играющие в таких необычных цветах как Санкт Паули (разные оттенки коричневого)? Знаю только в Аргентине Атлетико Платенсе.
У итальянской Alessandria fc( lega pro) серые футболки
+1
0
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realmccoy68
Ответ realmccoy68
Фиорентина и Тулуза фиолетовые
Feralpisalo’, которые будут играть в новом сезоне в serie b, у них не самое распространённое сочетание цветов, зелено-синие( или сине-зелёные)
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realmccoy68
Ответ realmccoy68
Palermo, serie B, rosaneri...розово-черные..не самый распространённые цвета
Фиорентина и Тулуза фиолетовые
0
0
0
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realmccoy68
Ответ realmccoy68
У итальянской Alessandria fc( lega pro) серые футболки
Palermo, serie B, rosaneri...розово-черные..не самый распространённые цвета
0
0
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master_of_dzen
Ответ realmccoy68
У итальянской Alessandria fc( lega pro) серые футболки
серые тоже редкие ага. но из того же сериала кремонезе тоже в серых
0
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master_of_dzen
Ответ realmccoy68
У норвежского клуба Mjondalen коричневые футболки, если не ошибаюсь
точно! была чуйка что где-то в скандинавии видел
0
0
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26
к середине сезона и мечтать не мог о таком рывке(думал как бы не вылететь с такой игрой🥲)
феноменальное шествие получилось
аппетит приходит во время еды, но два последних матча вернули с небес на землю, а жаль...
+1
-1
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Adeen
Накаркал.
0
0
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master_of_dzen
Знатоки футбола подскажите плиз есть ли еще команды в Европе где-либо играющие в таких необычных цветах как Санкт Паули (разные оттенки коричневого)? Знаю только в Аргентине Атлетико Платенсе.
0
0
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Контрольный выстрел
Ого! Что же с ним будет в 38!!!
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