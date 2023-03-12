23 комментария

Денис Пузырев – о Фабиане Хюрцелере, главной тренерской сенсации из Германии.

Германия в последние годы – признанный лидер в подготовке молодых перспективных тренеров. В 2023-м уже культовая тренерская Академия Хеннеса Вайсвайлера, которую называют «футбольным Хогвартсом», презентовала очередной талант: Фабиан Хюрцелер перед рождеством возглавил «Санкт-Паули», когда ему было 29 лет 11 месяцев и 3 дня. Из всех, кому доверяли пост главного в двух верхних дивизионах Германии, моложе был только Юлиан Нагельсманн (возглавил «Хоффенхайм» в 28).

Стартовал Хюрцелер в непростых обстоятельствах: перед зимней паузой «Санкт-Паули» шел четвертым с конца во второй Бундеслиге, опережал последний «Зандхаузен» лишь на одно очко. Обычно спасать от вылета зовут опытных, но боссы «Санкт-Паули» поставили на молодого помощника, оставшегося от предыдущего штаба.

«За время работы ассистентом Фабиан показал, что силен структурным подходом и предлагает конкретные решения, – объяснял неочевидный выбор спортивный директор клуба Андреас Борнеманн. – В нынешней ситуации важно придать команде новый импульс. Мы убеждены, что Фабиан – правильный человек».

Болельщики «Санкт-Паули» боялись, что молодой спец не справится с задачей остаться в лиге при высокой конкуренции и перманентном стрессе. Зря. У Хюрцелера старт мечты: 10 побед в 10 матчах. Такая победная серия – повторение рекорда второй Бундеслиги, установленного еще в 1987-м, так же впечатлял легендарный тренер «Карлсруэ» Винфред Шафер.

Теперь «Санкт-Паули» бьется за повышение вместо невылета: от третьего места, пускающего в стыковые матчи, семь очков . Немало всего за пять туров до конца, но с учетом собственного темпа и нескольких матчей с прямыми конкурентами, взлет обратно в Бундеслигу уже не выглядит фантастикой.

Ни Юрген Клопп, ни Томас Тухель, ни Юлиан Нагельсман не начинали так мощно. Немецкая пресса уже пишет о Хюрцелере как о новой восходящей звезде тренерского цеха и прочит ему блестящее будущее.

Но откуда вообще появился этот молодой человек и каким образом он изменил игру «Санкт-Паули»?

Хюрцелер был капитаном молодежки «Баварии» и дружил с Эмре Джаном. Его карьеру остановили травмы и экс-тренер «Локомотива» Гиздоль

Как и многие современные тренеры новой волны, Фабиан Хюрцелер никогда не играл в футбол на профессиональном уровне, хотя возможности добраться до Бундеслиги у него были.

Фабиан родился в американском Техасе в семье переехавшего из Швейцарии дантиста и матери-немки. Когда ему было три года, семья переехала в Мюнхен. Благодаря детским турнирам Фабиан в 12 лет заслужил приглашение от академии «Баварии».

«Когда я туда попал и оказался в команде с ребятами, которые занимались в «Баварии» с ранних лет, мне было очень непросто, – вспоминает теперь Хюрцелер. – Первые два года я был слабейшим игроком команды и был уверен, что меня отчислят. Я понял: чтобы подтянуться до уровня партнеров, мне надо усердно тренироваться и работать над собой. И эта тяжелая работа в результате окупилась. В 14 лет я стал капитаном команды. Разумеется, это стало возможно благодаря моему прогрессу в игре, но еще мне всегда нравилось быть лидером».

С переходом из юношеского во взрослый футбол у Фабиана возникли проблемы.

«В команде U-19 стало очевидно, что мне не хватает физики, – вспоминает Хюрцелер. – Мои партнеры резко прибавляли в мощи, обрастали мышцами. Мой лучший друг Эмре Джан уже в 19 лет был готов для Бундеслиги. На его фоне я смотрелся просто дрищем. Еще и несколько травм вывели меня из строя на пять месяцев – большой срок в таком возрасте. Игровая карьера была под угрозой, но я еще в 18 лет начал понимать, что у меня есть другой талант. Уже тогда ловил себя на мысли, что смотрю футбол как тренер, а не как футболист. Тренер молодежки «Баварии» Курт Нидермайер заметил это и стал брать меня на разборы игр. Мне было невероятно интересно участвовать в тактическом конструировании наших матчей».

Попасть во взрослую «Баварию» Хюрцелеру было тяжело, после выпуска из академии в 2013-м он пошел в клуб попроще: подписался с середняком Бундеслиги «Хоффенхаймом», там тренировал Маркус Гиздоль, а в атаке сверкал молодой Роберт Фирмино .

«На предсезонке все шло хорошо, но после одного из контрольных матчей ко мне подошел Гиздоль и объяснил, что не видит меня в составе. Я был типичным воспитанником «Баварии», привыкшим играть во владение мячом. Но Гиздоль строил команду на других принципах, и я в философию его игры не вписывался. Сильный удар, я впервые начал сомневаться в себе», – признался будущий тренер.

Неудачно Фабиан попробовал и в «Мюнхене-1860», так что уже в 23 года решился завершить карьеру – чтобы сразу поступить на тренерские курсы. Параллельно он тренировал любительский «Пипинсрид» из региональной баварской лиги и помогал тренеру в сборных Германии U18 и U20.

Уже тогда Хюрцелера считали тактическим гиком: в 25 лет Фабиан как эксперт по тактике работал в студии DAZN и разбирал Лигу чемпионов . «Моя девушка не понимает, зачем я так много смотрю футбол. Но футбол занимает мои мысли 23 часа в сутки, поэтому ей приходится жить с этим. Смотреть и анализировать игры – моя страсть. Ведь это очень интересно! В процессе я получаю наслаждение и многому учусь», – рассказывал он в 2018-м.

Через два года его позвал ассистентом Тимо Шульц, только что принявший «Санкт-Паули». Шульца очень поддерживали фанаты, к моменту назначения он уже 15 лет был в системе «Санкт-Паули»: семь лет играл и восемь – тренировал молодежку.

При Шульце «Санкт-Паули» прогрессировал: 10-е место в сезоне-2020/21, до последнего борьба за повышение и пятое место в сезоне-21/22. Но в начале нынешнего чемпионата что-то сломалось: клуб решил радикально обновить атакующую линию, потому что основным нападающим Гвидо Бургшталлеру и Симону Макеноку было уже хорошо за 30, а за Даниэла-Кофи Кьере «Фрайбург» заплатил 4,5 млн евро, рекордно много для «Санкт-Паули».

Пришедшие на смену экс-игроки молодежной сборной Германии Йоханнес Эггештайн и Давид Отто полноценной заменой ветеранам не стали, «Санкт-Паули» перестал забивать, посыпались поражения, а Шульц метался в попытке найти оптимальную сбалансированную схему. Стартовали с привычных 4-1-3-2 и 4-4-2, ближе к зимней паузе перешли на более защитную 5-3-2. Оборона стала надежнее, но нападение по-прежнему стояло: в пяти из последних девяти матчах Шульца перед увольнением команда не забивала.

Увольнение любимца трибун было вполне закономерным, а Хюрцелер, принимая команду, обещал ничего радикально в игре не менять, что тоже не добавляло оптимизма. «Я не собираюсь переворачивать все с ног на голову, – рассказывал Фабиан в первом интервью. – Мы много поработали с Тимо в Гамбурге, и я всегда ощущал, что мы на одной волне и понимаем футбол примерно одинаково».

Фишка Хюрцелера – гибридная тактическая схема. Но в ней же и основной риск

После зимней паузы казалось, что в игре «Санкт-Паули» почти нет изменений. Из пришедших в межсезонье основными стали только двое – опытный эстонский центральный защитник Кароль Метс, поигравший за шведский АИК и швейцарский «Цюрих», и левый крайний форвард Оладапо Афолайян – выпускник академии «Вест Хэма», выступавший в третьем английском дивизионе за «Болтон».

В нападении Эггештайн и Отто присели, а в атаке заиграли поначалу резервист Лукас Дашнер, новичок Афолайян и молодой австралиец Коннор Меткалф, который приходил центральным полузащитником, но раскрылся на новой позиции.

Хотя кадровые перестановки – лишь часть новаций Хюрцелера. Ключевые перемены, принесшие результат – в тактическом рисунке. Платформа Wyscout описывает тактику «Санкт-Паули» Хюрцелера как настоящий хаос : встречались 4-3-3, 5-4-1, 3-4-2-1, 3-4-3 и даже 3-3-3-1.

Парадокс: обычно разных схем так много в командах, где тренер активно ротирует исполнителей, но у Хюрцелера основной состав очень стабилен.

Его идея в том, что роли конкретных игроков гораздо важнее схемы. У каждого индивидуальная задача, поэтому структура становится гибридной, а на первом плане грамотная ориентация в конкретных ситуациях.

Характерный пример: по ходу игры опорник Эрик Смит часто опускается до третьего центрального защитника, а при этом левый защитник Леарт Пакярада выдвигается далеко вперед и формирует с Афолайяном из атаки сдвоенный кулак на фланге, откуда идет основная угроза впереди.

Такие перестроения по ходу всей игры – фирменный стиль обновленного «Санкт-Паули», противостоять этому сложно. Невозможно ни отзеркалить, ни дать индивидуальных заданий в ответ, потому что никогда не угадаешь особенностей конкретных заданий Фабиана.

В этом подходе Хюрцелера есть и очевидный изъян. Гораздо труднее справляться, например, с травмами и дисквалификациями: в строгой структуре резервист работает по конкретному заданию, а тут многое строится на взаимодействиях, которые без постоянной игровой практики понять намного труднее.

На дистанции в полсезона почти невозможно сохранять состав неизменным. «Санкт-Паули» не избежал потерь: после девяти игр в старте небольшую травму получил опорник/центральный защитник Эрик Смит. В основу зашел польский защитник Адам Дзвигала без большого опыта в опорной зоне. Первый матч с «Хайденхаймом» обновленная оборонительная линия выдержала, но уже в следующем, против «Айнтрахта» из Брауншвейга «Санкт-Паули» пропустил два быстрых гола после ошибок поляка, которого Хюрцелер заменил еще до перерыва. Так Фабиан впервые проиграл – в прошлом туре, то есть в середине апреля.

«Я заметил, что не умею справляться с поражениями, – признался Хюрцелер на пресс-конференции перед дерби с «Гамбургом». – Но это была только одна ночь. На следующий день я уже был в порядке. Теперь наша задача состоит в том, чтобы эмоции, которые мы получили после поражения, трансформировать в позитивную энергию, которая пригодится нам в важной игре».

Как раз от «Гамбурга», идущего третьим, перед пятничным дерби было шесть очков – но принципиальный матч проиграли. Получили яркие 3:4, хотя «Санкт-Паули» забил первым.

Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein, Pierre Minier/Bongarts; globallookpress.com/Marcus Brandt/dpa, Christian Charisius/dpa; twitter.com