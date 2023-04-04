26 комментариев

Изменений не так-то много.

Правительство России на месяц раньше, чем требовал президент Владимир Путин (1 мая), подготовило поправки об упрощении получения Fan ID. Правда, о значимой либерализации – тем более частичной отмене – Fan ID речи нет.

Паспорт болельщика будет легче оформить детям до 14 лет, пенсионерам инвалидам. Им все равно придется получать документ, но изменится процедура. Для всех остальных поправок нет.

Три изменения: дети на Госуслугах, групповые заявки для инвалидов, потенциально – отдельные окна для пенсионеров и инвалидов

Изменилось очень немногое. Есть несколько формальных поправок к тексту июньского постановления правительства, но содержательных изменений всего три.

1. Дети до 14 лет могут получить Fan ID без посещения МФЦ. Сейчас законный представитель ребенка (например, кто-то из родителей) должен приехать в МФЦ с документами, удостоверяющими личность дочери/сына. А если поправки примут, родителю или опекуну будет достаточно заполнить заявление на Госуслугах – при условии, что в их профиле есть данные СНИЛС и свидетельства о рождении ребенка. Минцифры может проверить введенные данные.

Родителю при этом придется оформлять документ по полной процедуре – либо с посещением МФЦ, либо с дистанционным подтверждением фото с помощью загранпаспорта нового поколения.

2. Инвалиды I, II и III групп, а также дети-инвалиды в возрасте от 14 до 18 лет с ограничениями самостоятельного передвижения любой степени выраженности могут оформить Fan ID без МФЦ. Сейчас в их отношении действуют те же правила, что и для детей до 14 лет: могут не ездить в МФЦ, а завершить оформление Fan ID через законного представителя. Поправки разрешают вовсе убрать из цепочки МФЦ – и доверить получение документа неким лицам, уполномоченным подавать групповые заявки. Перечень таких лиц определяет Минспорта. Скорее всего, речь о футбольных клубах, которые могут оформлять групповые заявки для персонала и игроков.

3. Для инвалидов (все из пункта 2) и пенсионеров могут оборудовать отдельные окна или кабинеты – для приоритетного оформления паспортов болельщиков. Сделано это может быть на «территориях, прилегающих к стадионам» (большей конкретики не прописано). Но этот пункт носит рекомендательный характер. Больше нигде пенсионеры не упоминаются, то есть для них послабления – самые незначительные.

В пояснительной записке к проекту особо отмечено, что «реализация положений, предусмотренных проектом постановления, не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, а также отрицательно не повлияет на достижение целей государственных программ Российской Федерации».

Как появилось решение о смягчении правил получения Fan ID?

Чуть больше недели назад стало известно о поручении Владимира Путина – чтобы пенсионерам, детям и инвалидам было проще оформить паспорт болельщика. На сайте Кремля прописано, что поручения связаны с совещанием с членами правительства РФ, которое прошло 15 февраля. «У нас уже 400 тысяч человек получили карту болельщика. Но у нас действующий порядок сейчас предусматривает после подачи электронного заявления необходимость все равно прийти в МФЦ, чтобы подтвердить свою личность. Конечно, это не всегда удобно», – рассказал президенту министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Путин посоветовал изучить проблему с допуском инвалидов и детей. «Совсем недавно в ходе одного из мероприятий разговаривал с девушкой, которая обратила внимание на сложности для людей с инвалидностью, для пенсионеров, для детей оформлять и сами карты болельщиков, и, соответственно, инструменты, связанные с предъявлением этой карты», – заявил президент. Он сказал, что это надо сделать «чем быстрее, тем лучше».

На реализацию поручения правительству дали больше месяца (с 25 марта до 1 мая), но Минцифры справилось за неделю.

Что дальше?

Проект поправок в постановление правительства размещен 1 апреля на портале Regulation.gov.ru. Он был создан в 2012 году в связи с одним из майских указов Путина о повышении прозрачности работы органов власти.

Идея была такая: все законодательные инициативы, кроме содержащих гостайну или особо срочных, публикуются на единой платформе, все граждане могут с ними ознакомиться и направить предложения и замечания. Эти общественные обсуждения длятся не менее 15 календарных дней. На все обращения граждан на сайте разработчик обязан давать официальные ответы. Так что если вам хочется поделиться мнением о проекте правительства – можете авторизоваться через Госуслуги и написать все здесь.

Дальше на основании полученных предложений и замечаний Минэкономразвития проводит оценку регулирующего воздействия (ОРВ). После нее документ могут подкорректировать.

Планировалось, что новый порядок обеспечит публичность и сделает общественный контроль более удобным. Но, как отмечали «Ведомости» в 2019 году , в реальности замечания граждан учитываются редко – при достаточно простых проектах, за которые отвечает одно ведомство (в работу с Fan ID вовлечены Минцифры, Минспорта, МВД, ФСБ). При обсуждении более чувствительных для власти инициатив, как писали «Ведомости», обратная связь перестает работать.

Глава комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев отметил, что в будущем возможны и другие послабления, но полной отмены Fan ID ждать не стоит.

«Действительно, были разные инициативы – вплоть до полной отмены паспорта болельщика, что сегодня, считаю, невозможно осуществить с точки зрения обеспечения необходимого уровня безопасности. Но есть и другие мнения. Одно из предложений, которое сегодня обсуждается в Госдуме, – отменить Fan ID для детей до 14 лет и для инвалидов, которые имеют ограничения по передвижению в городе».

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров, Павел Бедняков, Алексей Филиппов, Павел Лисицын