Трансляции матчей ЧМ-2022 в России: по интересу обошли политические ток-шоу, но проиграли Олимпиаде и ЧМ-2018

Денис Пузырев изучил ТВ-рейтинги.

ФИФА признала чемпионат мира в Катаре самым успешным в истории. По словам Джанни Инфантино, телевизионные трансляции ЧМ-2022 в общей сложности посмотрели около 4 млрд человек – половина населения Земли. Это больше, чем цифры четырехлетней давности – телеаудитория ЧМ-2018 составила 3,5 млрд. Однако Россия – вне этого тренда. Популярность футбольных трансляций из Катара была в два раза ниже, чем в 2018 году. И на то есть объективные причины.

Трансляциям футбола из Катара предрекали провал из-за политики и отсутствия сборной России

То, что ЧМ-2022 не станет в России рекордным с точки зрения телесмотрения (ужасный термин, но именно его используют аналитики медиарынка), было понятно еще до его начала. Низкие, по сравнению с предыдущими крупными футбольными турнирами, рейтинги можно объяснить тремя ключевыми факторами.

• Впервые с 2010 года турнир (ЧМ или Евро) прошел без участия России. Присутствие своей сборной всегда подогревает интерес и привлекает людей, которые редко смотрят футбольные трансляции.

• Все трансляции ЧМ-2022 показал «Матч ТВ». Телеканалы с самой большой в России аудиторией – Первый и «Россия 1» в этот раз отказались от показа. По итогам 2021 года «Матч ТВ» занял лишь 18-е место по популярности среди всех российских телеканалов у зрителей старше 4 лет в крупных городах, уступив по размеру аудитории даже «Звезде» и «Дому Кино».

• Интерес к матчам ЧМ-2022 в России мог быть ниже обычного за счет новостного политического фона.

Некоторые политики в России и вовсе призывали бойкотировать просмотр матчей ЧМ-2022 в связи с позицией ФИФА по отношению к России.

«Я это мракобесие смотреть точно не собираюсь. Зачем, ради чего? Этот чемпионат организует вражеская для России организация, играют страны из недружественного списка, правильно же? Наверное, посмотрю финал, если будет играть Бразилия – Сербия. А так, ни одного матча смотреть не буду. Лучше посмотрю матчи Кубка России или КХЛ», – заявлял член комитета Госдумы по физкультуре и спорту Роман Терюшков.

С подобной точкой зрения выступали и некоторые спортсмены и представители спортивных федераций. «В футболе смотрю только чемпионаты мира и Европы, но в связи с тем, что российский спорт отстранен, то 99%, что этот чемпионат мира смотреть не буду. Только ли по этой причине? Да», _ заявила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

«Мне чемпионат мира неинтересен. Там нет сборной России, поэтому турнир не вызывает у меня никакого интереса. Даже смотреть не буду»,_- это уже заявление Романа Павлюченко.

В опросе, проведенном газетой «Комсомольская правда», 76% респондентов не собирались смотреть матчи ЧМ-2022, причем большая часть связала это с отсутствием на турнире сборной России.

Тем не менее, с точки зрения зрительского интерес, этот чемпионат мира не стал провальным. Более того, интерес к матчам ЧМ оказался выше, чем к общественно-политическим ток-шоу, свидетельствуют данные исследовательской компании Mediascope, которая является официальным телеизмерителем в России.

Как считают телевизионные рейтинги?

Мы попросили Mediascope предоставить данные по просмотру матчей ЧМ-2022 вплоть до стадии 1/4 финала (данные по полуфиналам, матчу за 3-е место и финалу будут посчитаны чуть позже), чтобы сравнить рейтинги трансляций из Катара с результатами других программ, выходивших на телеканалах РФ в это же время, всех спортивных трансляций в 2022 году, а также с рейтингами трансляций ЧМ-2018 в России.

Понятно, что рейтинг финального матча Аргентина – Франция будет довольно высоким, однако в целом общая картина понятна и на основании имеющихся данных.

Перед тем, как перейти к результатам, необходимо пояснить принципы их формирования. Для определения популярности той или иной программы используются две метрики – рейтинг и доля, измеряемые в процентах.

Рейтинг – это среднее количество человек, смотревших конкретную передачу, выраженное в проценте от всего населения в рамках выбранной целевой аудитории. В данном случае, исследование затрагивало всех жителей России в возрасте от четырех лет, проживающих в городах с населением свыше 100 тысяч человек.

Доля – среднее количество человек, смотревших конкретную передачу, выраженное в проценте от телеаудитории. То есть тех, кто в этот момент смотрел телевизор.

Рейтинг и доля могут достаточно сильно расходиться. Во многом это зависит от времени выхода программы. В вечерний прайм-тайм (условно с 18 до 22 часов) телевизионная аудитория достигает максимума, и у программы с достаточно высоким рейтингом может быть размыта доля. И наоборот – популярная программа, которая вышла не в праймовое время, может иметь невысокий рейтинг, но большую долю.

Хороший пример – хоккейный финал Олимпиады в Пекине Россия – Финляндия. Трансляция началась в 7 утра по Москве, и из-за этого рейтинг был не самый высокий – лишь седьмое место среди всех трансляций ОИ-2022. Выше оказались и фигурное катание, и биатлон, и лыжные гонки, и даже хоккейный полуфинал Россия – Швеция (начинался в 16:00). Однако доля трансляции финала оказалось рекордной – 37,5%. То есть более трети россиян, включивших телевизоры в семь утра, сделали это из-за хоккея.

Россияне предпочли футбол политическим ток-шоу Соловьева и Скабеевой

В топ-30 самых популярных телепрограмм в России, выходивших в период с 20 ноября по 12 декабря, оказалось семь трансляций ЧМ-2022 – все четвертьфиналы и еще три матча 1/8. При этом последний матч Криштиану Роналду на ЧМ Португалия – Марокко по рейтингу попал в топ-10 с показателем 4,3%. Спортивным лидером по доле телеаудитории (15,7%) стал матч 1/8 финала Нидерланды – Аргентина – это общее 11-е место.

По общему числу программ, попавших в рейтинг, «Матч ТВ» разделил 2-3 место – результат недостижимый для телеканала про спорт в периоды без трансляций крупных соревнований. Рейтинги Первого за этот период выглядят провально – всего одна программа в топ-30 – выпуск «Времени» 9 декабря – на 29-м месте.

Обращает внимание, что рейтинги футбола оказались как минимум не ниже, чем у общественно-политических программ и политических ток-шоу, выходящих на трех самых популярных телеканалах. За эти три недели только две такие передачи имели аудиторию выше, чем игра Португалии и Марокко: “Вести Недели с Дмитрием Киселевым” на “России 1” (эфир от 11 декабря) и «Итоги недели с Ирадой Зейналовой» на НТВ (эфир от 20 ноября).

Из общественно-политических ток-шоу в топ-30 оказался лишь один выпуск «60 минут» («Россия 1») с ведущей Ольгой Скабеевой (эфир от 5 декабря). Программы «Время покажет» («Первый канал») и «Вечер с Владимиром Соловьевым» («Россия 1») в топ популярных не попали вовсе.

Главная интрига: Месси против российских фигуристок

Рейтинг самых популярных телетрансляций в 2022 году показывает существенное превосходство по зрительскому интересу Олимпийских игр перед чемпионатом мира. В топ-30 опять семь трансляций ЧМ-2022 против 23-х олимпийских. Разумеется, с учетом аудитории полуфиналов, матча за бронзу и финала ЧМ число футбольных трансляций увеличится до 11-ти, но это не сильно изменит общую картину.

Основная интрига в том, сможет ли финал Аргентина – Франция побороться на первое место в рейтинге с трансляциями фигуристок в Пекине. Такая вероятность есть – как показали телеизмерения во время предыдущих чемпионатов мира и Евро, к финалу аудитория удваивается по сравнению с матчами 1/8 финала.

На ЧМ-2022 самым рейтинговым на этой стадии стал матч Франция – Польша (рейтинг 3,8%). И если аудитория действительно удвоилась, то результат финала (около 8%) окажется выше поклонников Валиевой, Трусовой и Щербаковой на ОИ (около 7%).

Но при этом интерес в России к матчам ЧМ-2022 оказался выше, чем к играм РПЛ. Самый рейтинговый матч премьер-лиги «Спартак» – «Зенит», прошедший 4 сентября и закончившийся со счетом 2:1 в пользу «Зенита», заметно уступил игре Эквадор – Сенегал, замкнувшей топ-30 ЧМ и по рейтингу (1,7 против 2,2), и по доле (5,9 против 8,0).

Популярность трансляций ЧМ в России была в два раза выше катарских

Результат финала ЧМ-2022 не имеет шансов сравняться с показателями просмотров матчей ЧМ-2018. Матчи с участием сборной России собирали долю от 48 до 63%. Показатель выше – только у новогоднего телеобращения президента РФ, если суммировать данные всех каналов, которые его транслируют.

Но и игры, в которых сборная России не участвовала, смотрели в два раза больше телезрителей. Вот показатели двух сопоставимых матчей: трансляция на “Матч ТВ” игры 1/8 финала Англия – Колумбия (начало в 22:00 по Москве) в 2018 году имела рейтинг 7,1% и долю 28,2%. Матч той же стадии Нидерланды – Аргентина, показанный “Матч ТВ” в то же время в 2022 году, получил рейтинг 3,4% и долю 15,7%.

Причины – очевидны. В 2018-м большинство матчей ЧМ транслировали «Россия-1» и Первый. Сборная России не просто участвовала, а добивалась уникального результата (выход в 1/4 финала). А новостной фон в месяц чемпионата состоял только из одного футбола.

Фото: REUTERS/Carl Recine, Paul Childs; smotrim.ru; instagram.com/pavlyuchenko_1981; РИА Новости/Евгений Одиноков, Сергей Пятаков