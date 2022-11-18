В сборной Аргентины нет чернокожих футболистов. Как так вышло в стране с рабовладельческим прошлым?

Денис Пузырев – об исчезновении черных аргентинцев.

Сборная Аргентины выделяется среди других сборных из Южной и Северной Америки (да и большинства европейских) не только особым стилем или яркой звездой. Посмотрите на любое групповое фото аргентинцев – будь то чемпионский состав с ЧМ-1986 с Марадоной, Вальдано и Бурручагой или нынешний с Месси и Ди Марией. Ни на одном из них вы не увидите футболистов с черным цветом кожи. И это – феномен, заслуживающий внимания.

В тексте Sports.ru про чернокожих игроков в сборной Саудовской Аравии приводилась статистика: в составах 40 из 55 европейских сборных выступали (или продолжают выступать) чернокожие футболисты. Их присутствие – следствие колониального прошлого или натурализации.

В некоторых сборных из Южной и Северной Америки игроки с африканскими корнями и вовсе составляют большинство. И это никого не удивляет – все понимают, по какой схеме развивалась история этих стран начиная с XVI века: европейская колонизация, завоз черных рабов из Африки, обретение независимости. По данным современных исследователей, за 400 лет активной работорговли в страны Северной и Южной Америки привезли по меньшей мере 12,5 миллионов африканцев.

Так что большинство нынешних чернокожих граждан этих стран – потомки африканских рабов. Их процент довольно велик. Например, в США 14,2% населения (около 47 миллионов человек) считают себя афроамериканцами. В Бразилии чернокожее население составляет 7,6% (около 15 миллионов), но при этом более половины населения заявляет об африканских корнях.

Аргентина здесь выглядит особняком. В государственных переписях населения отсутствует пункт о расовой принадлежности или этническом происхождении. Эту концепцию уже очень давно продвигают власти – неважно, откуда ты попал в Аргентину. Если ты получил гражданство, то стал аргентинцем, бэкграунд государство не интересует.

Поэтому все исследования об этническом составе аргентинского населения проводили независимые центры. По их данным (они немного разнятся, но в целом дают понятную картину), число афроаргентинцев сейчас оценивается в вилке от 0,3% до 2,5% от населения страны. Другими словами, количество чернокожих аргентинцев вряд ли превышает 1 миллион человек (при населении 44 миллиона). Примерно такой же процент населения Аргентины составляют выходцы из России, Украины и Прибалтики.

Но возникает вопрос: еще 200 лет назад в период обретения независимости от Испании чернокожее население Аргентины составляло 37%, а в отдельных регионах страны – более 50%. Примерно такая же ситуация была и в соседней Бразилии. Однако в современной Бразилии потомки африканцев составляют более половины населения, а в Аргентине они практически исчезли. Как так получилось?

В истории сборной Аргентины был чернокожий нападающий. Его не взяли на ЧМ-1930 из-за цвета кожи

Утверждение, что за сборную Аргентины никогда не играли чернокожие футболисты, не совсем верное. В конце 1920-х одной из главных звезд аргентинского футбола считался Алехандро Николас де лос Сантос по прозвищу Эль Негро. Он был из семьи потомков ангольских рабов и сначала занимался футболом на любительском уровне

Вскоре молодого мощного нападающего приметили селекционеры профессиональных клубов, и в 1924 году он подписал контракт с «Эль Порвениром» из Примеры. Результативная игра де лос Сантоса привлекла внимание тренеров сборной, которые в 1925-м взяли его на Копа Америка. Аргентина тогда в финале победила Бразилию.

Перед стартом первого в истории чемпионата мира 1930 года, прошедшего в Уругвае, Алехандро де лос Сантос рассматривался как претендент в основу, однако в заявку так и не вошел. Считается, что причиной стал цвет кожи – в 1928 году к власти в Аргентине пришел менее лояльный к соблюдению прав чернокожих президент Иполито Иригойен. В результате команда проиграла в финале уругвайцам, лидером которых был Хосе Леандро Андраде – чернокожий полузащитник, двукратный олимпийский чемпион, которого в прессе называли «черной жемчужиной» задолго до того, как это прозвище получил Пеле.

Алехандро де лос Сантос за 10 лет профессиональной карьеры провел за клубы высшего аргентинского дивизиона более 200 матчей, забив 105 голов. Затем тренировал «Уракан». При нем во взрослом футболе дебютировал 19-летний форвард Альфредо ди Стефано – будущая звезда «Реала».

Де лос Сантос так и остался единственным чернокожим футболистом, который надевал футболку сборной Аргентины. После него в состав несколько раз попадали игроки с африканскими корнями, но и их было немного. Можно вспомнить запасного вратаря Аргентины на победном для нее ЧМ-1978 Гектора Бэйли или защитника московского «Спартака» 2000-х Клементе Родригеса, ставшего в 2004 году олимпийским чемпионом и сыгравшего 20 матчей за сборную.

Чернокожие аргентинцы растворились в потоке иммигрантов. Правительство поощряло «обеление» нации

Составлявшие прежде треть населения африканцы оставили отчетливый культурный след – знаменитый танец танго, включенный ЮНЕСКО в список всемирного нематериального наследия человечества.

Танго – слово африканского происхождения. Так назывались места, где проводили свободное время (обычно вечера) чернокожие рабы из Буэнос-Айреса. По сути это были клубы для общения и танцев под ритмы барабанов далекой родины.

Исследователи танго считают, что ритмический рисунок тех танцев был соединен с мелодиями на основе испанского фламенко и кубинской хабанеры и эстетикой европейских вальсов. На выходе получилось танго – страстный танец, вышедший из борделей Буэнос-Айреса и Монтевидео, чтобы завоевать весь мир.

Завоз рабов из Африки в Аргентину остановился в 1813 году после обретения независимости. Тогда же был принят закон, что дети, рожденные в семье рабов, автоматически получают свободу. В 1853 году рабство в Аргентине полностью отменили.

Согласно одной из популярных теорий, на исчезновение африканцев повлияла Великая Парагвайская война, в которой коалиция Аргентины, Бразилии и Уругвая победила напавший на них Парагвай. На Sports.ru выходил большой текст об этой самой кровопролитной в истории континента войне. Она обернулась катастрофой не только для Парагвая, страны-победители тоже заплатили высокую цену – потери аргентинцев составили около 30 тысяч человек (из 50-тысячной армии).

Авторы военной теории исчезновения афроаргентинцев указывают, что большинство солдат аргентинской армии были чернокожими. Потомки освобожденных рабов охотно записывались на службу во время мобилизации, так как им было сложно найти себе другую работу. В результате большинство чернокожих граждан Аргентины погибли на фронте, а остальные стали жертвами эпидемии холеры 1871 года, которую пережил Буэнос-Айрес. Численность черных аргентинцев сократилась в несколько раз, а выжившие растворились среди прибывающих иммигрантов.

Новейшие исследования этого вопроса ставят под сомнение выводы теории о войне и эпидемии. Ведь община чернокожих аргентинцев была достаточно многочисленной, чтобы восстановиться после потерь естественным образом, указывает профессор Университета Техаса Эрика Эдвардс в своей работе «Создание белой нации: исчезновение черного населения в Аргентине», опубликованной в 2018 году. К тому же Бразилия к моменту окончания войны находилась в схожей ситуации – потери ее армии, основу которой также составляли чернокожие, были еще больше.

По версии Эдвардс, исчезновение черных аргентинцев – следствие неофициальной политики «обеления» страны, которую проводило руководство Аргентины более сотни лет. В 1853 году в Аргентине приняли действующую и поныне конституцию, в 25-й статье которой указано: «Федеральное правительство должно поощрять европейскую иммиграцию и не может ограничивать или обременять каким-либо налогом въезд на территорию Аргентины иностранцев, целью которых является обработка почвы, улучшение промышленности, а также наука и образование».

Аргентина открыла настежь двери иммигрантам из Европы. С 1857 по 1950-й в страну прибыли более 6,6 миллионов европейцев. Больший поток был только в США. К 1895 году более половины населения Буэнос-Айреса составляли люди, родившиеся в Европе. По данным переписи 1914 года, более 80% аргентинцев были гражданами страны не более чем в третьем поколении. А треть населения родилась за границей.

Среди прибывающих в Аргентину эмигрантов не было африканцев, и процент черных граждан сокращался с ростом населения. Но параллельно действовал и другой механизм: африканцы после отмены рабства подверглись расовой дискриминации – не могли рассчитывать на хорошую работу, образование и медицинское обеспечение.

С другой стороны, в аргентинском обществе не проводилась политика расовой сегрегации, как, например, в США или соседней Бразилии. Общество спокойно воспринимало межрасовые браки. Более того, возникла своеобразная социальная градация, основанная на расовой почве. Дети от смешанных браков занимали более высокую ступень, чем их родители– чем белее была кожа, тем выше статус. Все это стимулировало чернокожих аргентинцев искать партнеров среди европейцев ради будущего детей. Это было не так сложно – ведь в Аргентину ехали в основном молодые одинокие мужчины. А в черной аргентинской общине после войн и эпидемий была диспропорция в пользу женщин.

Вместе с генетическим обелением было и культурное – новые поколения аргентинцев с африканскими корнями дистанцировались от традиций чернокожих предков, впитывая главным образом манеры родителей по европейский линии.

За сто лет такая политика привела к почти полному вымыванию чернокожего меньшинства из аргентинского общества, в результате чего сегодняшняя Аргентина – страна с самым низким процентом чернокожего населения среди всех стран в Южной и Северной Америках и странах Карибского бассейна.

Большинство аргентинцев – потомки итальянцев. Лео Месси, Анхель Ди Мария, Диего Симеоне, Марсело Бьелса – из их числа

По данным последних исследований (доступны цифры только 2011 года), 25 миллионов аргентинцев (из 40 миллионов населения) имели целиком или частично итальянские корни. Пик эмиграции из Италии пришелся на начало XX века, потому что страна после обретения независимости переживала сложный экономический период.

Особенно люди уезжали с юга – от Неаполя до Сицилии. В аргентинском языке до сих пор есть сленговое слово «тано» для обозначения потомков южных итальянцев (от слова napulitano – уроженец Неаполя). Аргентинский диалект испанского в результате обогатился несколькими десятками заимствований из итальянского. Итальянский язык, вероятно, мог бы постепенно заменить испанский как основной в стране, но этому помешали различные диалекты – приехавшие с трудом понимали друг друга. Выучить испанский, относящийся к той же языковой группе, оказалось легче.

Потомки итальянцев до сих доминируют во многих сферах жизни, и, разумеется, в футболе. Итальянское происхождение у массы звезд – от Альфредо Ди Стефано до Лионеля Месси. В сборной на ЧМ-2022 помимо Месси итальянские предки есть у Паоло Дибалы, Анхеля Ди Марии, Николаса Тальяфико, Хермана Пессельи, Франко Армани. Главный тренер Лионель Скалони – тоже из семьи итальянских иммигрантов.

Итальянское происхождение дает многим возможность выбора сборной – с ЧМ-1934 сборная Италии охотно приглашала аргентинцев, которых называли «ориунди» («выходец из»). С того времени за сборную Италии сыграли более 40 ориунди, большинство из которых были аргентинцами.

Но кое-что поменялось – шансы на появление чернокожих в сборной Аргентины растут

К XXI веку времена расовой дискриминации ушли в прошлое, и теперь нет необходимости «отбеливать» кожу детям для повышения их социального статуса.

Аргентина по-прежнему охотно принимает мигрантов, и теперь среди них не только европейцы, но и чернокожие жители Бразилии и Уругвая. По данным правозащитной аргентинской организации «Africa Vive», в 2020-м году чернокожее население Аргентины превысило 1 миллион человек и продолжается увеличиваться. А вместе с ним и шансы на то, что спустя сто лет после Алехандро де лос Сантоса чернокожий футболист наденет футболку местной сборной.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Pantling, Richard Heathcote, Hulton Archive; REUTERS/Agustin Marcarian, Pedro Nunes; East News/Marc V; commons.wikimedia.org