30 лет назад крымский футбол вышел на пик. «Таврия» была украинским «Лестером», а в Симферополь заезжала Лига чемпионов

Денис Пузырев вспоминает недолгую историю крымского футбольного величия.

Включение клубов из Крыма и Севастополя в общероссийские соревнования с сезона-2023/24 сегодня кажется вопросом почти решенным. При ФНЛ создана рабочая группа для интеграции полуострова в большой российский футбол. Глава лиги Наиль Измайлов в конце августа публично заявил, что клубы с полуострова примут в организацию при условии соответствия требованиям по инфраструктуре, экономической и правовой базе. Ежегодно такую же процедуру лицензирования без проблем преодолевают десятки клубов низших российских дивизионов.

Sports.ru уже писал о последствиях этого решения. ФИФА и УЕФА категорически против участия клубов Крыма и Севастополя в общероссийских соревнованиях.

Совершенно очевидно, что интеграция крымских клубов в российских футбол – политический запрос, связанный с нынешней ситуацией в России и мире. Иначе это произошло бы гораздо раньше. Однако вплоть до 2022 года этот вопрос публично практически не поднимался.

Включение крымских клубов в одну из групп Второго дивизиона ФНЛ вряд ли усилит турнир. После 2014 года крымские команды де-факто оказались в изоляции, разыгрывая собственный чемпионат из восьми участников. За это время из Крымской премьер-лиги в РПЛ заиграл всего один футболист – Владимир Сычевой (четыре сезона за«Крымтеплицу» из поселка Молодежное), в нынешнем сезоне он забил уже 9 мячей в составе «Оренбурга» (7 в РПЛ и 2 в Кубке).

Но были в футбольной истории Крыма более славные времена. В этом году исполнилось ровно 30 лет сенсационной победе симферопольской «Таврии» в первом чемпионате независимой Украины. Тот успех самого известного крымского клуба был уникален – дальше титул разыгрывали между собой исключительно «Шахтер» и киевское «Динамо» без шансов для других претендентов.

Сегодня сложно представить, но тридцать лет назад в Симферополе проходили матчи отборочных раундов Лиги чемпионов. И это было высшей точкой развития крымского футбола.

Тренер-патриарх с мясокомбината

В последнем чемпионате СССР 1991 года «Таврия» заняла шестое место в Первой лиге и должна была начать следующий сезон в этом же дивизионе. Однако в декабре пленум Украинской республиканской федерации футбола проголосовал за выход из союзного чемпионата. Объявили о создании независимого чемпионата по эгидой образованной Федерации футбола Украины (ФФУ). Состав участников Высшей лиги сформировали по результатам выступления клубов в последнем советском первенстве. В нее вошли 6 команд, выступавших в Высшей лиге чемпионата СССР, две из Первой, 11 из Второй и победитель Кубка УССР «Темп» из Шепетовки Хмельницкой области.

Первый чемпионат Украины проходил в усеченном режиме и длился всего три с половиной месяца – с марта по конец июня 1992 года. Двадцать команд разделили на две группы, которые провели двухкруговые турниры. Победители групп выходили в финал за золото, вторые места разыграли бронзу. Такой формат выбрали из-за желания перейти на осень-весну, а победителей короткого турнира хотели заявить в еврокубки на ближайший сезон..

Фаворитами чемпионата считались гранды советский времен: в одной из групп ожидалась борьба киевского «Динамо» и «Днепра», а в другой фаворитом выглядел одесский «Черноморец», конкуренцию которому мог составить донецкий «Шахтер».

«Таврию» никто не считал претендентом на медали – за всю историю крымский клуб лишь на один сезон (1981 года) заскакивал в Высшую советскую лигу и не имел в составе раскрученных звезд.

«Перед сезоном не было никаких конкретных задач. Было внутреннее ощущение, что мы просто хотим достойно сыграть, и по предсезонным сборам было видно, что что-то получается, – рассказывает Sports.ru полузащитник «Таврии» Юрий Гетиков. – О борьбе за чемпионство тогда не говорили – ни главный тренер Анатолий Заяев, ни ветераны команды».

Тренер «Таврии», 61-летний Анатолий Заяев, к старту первого чемпионата Украины считался футбольным патриархом, хотя чемпионский сезон стал для него лишь вторым в роли главного тренера. Карьера этого специалиста уникальна. Он работал в «Таврии» с момента ее создания в 1958 году.

Клуб из Симферополя получил право выступить во Второй лиге после очередной реформы по расширению низшего дивизиона. Его сформировали за счет игроков любительских клубов, выступавших в чемпионате Крыма. 27-летний Заяев играл за «Пищевик» симферопольского мясокомбината, на котором работал. Уровень его футбольного мастерства был явно недостаточен, чтобы претендовать на место в составе главной команды республики, и он устроился в «Авангард» (так называлась «Таврия» в первые пять лет своего существования) снабженцем. Связь с мясокомбинатом оказалась важным фактором при этом назначении.

«Были времена, когда не хватало денег и мне приходилось кормить команду на мясокомбинате, – рассказывал Заяев в интервью «Крымскому обозревателю». – Хотя тогда на выездные матчи нам давали три рубля [на футболиста] – и причем этого хватало, чтобы обеспечить команду трехразовым питанием. Вот так началась моя карьера в «Таврии».

Молодой снабженец быстро дорос до должности начальника команды. Ее он и занимал три десятка лет. В советское время начальники команды решали вопросы, которыми в современных клубах занимаются несколько разных департаментов. Основные вопросы касались материально-технического обеспечения команды. Помимо штатных дел (закупка экипировки, мячей, покупка билетов на выездные матчи, прием команд соперника и судейской бригады), в неформальные обязанности начальников входило выбивание квартир и машин для футболистов, трудоустройство их жен, отправка детей спортсменов в хорошие пионерские лагеря и так далее. Для успешной работы на этой должности требовались связи в местной власти и личный авторитет.

Другим направлением работы начальника Заяева была селекционная работа – многих игроков он лично присматривал в любительских клубах Крыма и местных детских школах. В конце 1980-х, когда началось возвращение на родину крымских татар, Заяев лично ездил в командировки в Узбекистан. Оттуда он привез несколько футболистов крымскотатарского происхождения, а также будущего лидера обороны команды Николая Турчиненко и автора золотого гола чемпионата-1992 Сергея Шевченко.

Перед началом чемпионата «Таврию» покинула группа игроков, среди которых были основной вратарь Борис Белошапка (перешел в польский «Мотор» из Люблина) и основной форвард Александр Гайдаш (ушел в турецкий «Сарыер»). Однако Заяев быстро нашел замену – место в воротах занял 22-летний Олег Колесов, воспитанник спортшколы «Днепра», а роль основного нападающего досталась 26-летнему Юрию Гудименко, лучшему форварду «Ротора» в предыдущем сезоне.

Эти приобретения стали несомненной удачей «Таврии». Колесов отыграл 9 из 19 матчей на ноль, в ворота «Таврии» забили всего 9 мячей, лучший показатель сезона. Лишь однажды соперник («Металлург» из Запорожья) отличился дважды за игру, в остальных матчах команда пропускала максимум один раз. Юрий Гудименко по итогам чемпионата с 12 мячами стал лучшим бомбардиром.

Симферопольский «Лестер» против будущих звезд «Спартака»

Среди новичков, приглашенных Заяевым перед стартом сезона, был и 20-летний полузащитник из омского «Иртыша» Юрий Гетиков.

«Перед стартом сезона-1992 у меня было два предложения – от «Уралмаша» и «Таврии», – вспоминает Гетиков. – Я выбрал «Таврию». Даже не потому, что там какие-то лучшие финансовые условия предложили – «Уралмаш» в ту пору финансово был более крепким клубом. Главным фактором при выборе новой команды тогда оказалось географическое расположение Симферополя. Юг, солнце, море – всего этого хотелось».

Гетиков начинал как игрок замены – чаще всего он появлялся на поле после 60-й минуты. Но чем ближе была концовка первенства, тем выходил чаще: «Я был в команде одним из самых молодых игроков. На сборах проявил себя хорошо, но на моей позиции в середине поля играли два лидера команды – Сергей Шевченко, один из самых опытных игроков и несомненный лидер раздевалки, и Юрий Гудименко. Поэтому мне объективно сложно было конкурировать. Приходилось выходить на замену, и каждый раз я старался усилить игру движением, контролем мяча. Это как раз то, что требовалось команде в концовках».

Впервые в лидеры группы «Таврия» вышла после пятого тура, обыграв дома звездный «Черноморец» 1:0. Многие воспринимали это лидерство как временное, а клуб из Симферополя как выскочек, которых скоро поставят на место. Например, в другой группе на тот момент лидировала черновицкая «Буковина», завершившая в итоге чемпионат на шестом месте. Однако «Таврия» уже не уступала первую строчку в турнирной таблице, обыгрывая менее статусных соперников и завершая вничью оставшиеся матчи с фаворитами «Черноморцем» и «Шахтером».

«Таврия»-92 была настоящим феноменом, – считает Гетиков. – Недавно мне пришла на ум аналогия с «Лестером», выигравшим АПЛ. Многие сегодня на Украине пытаются представить ту победу клуба из Крыма случайной, говорят о низком уровне первого чемпионата Украины. Но это было совершенно не так. Достаточно посмотреть на составы наших соперников.

«Шахтер» был хорошей командой, с серьезными игроками – Сергей Ребров, нападающий Сергей Ателькин, который потом играл в Италии [в сезоне-1997/98 за «Лечче» – Sports.ru], были будущие футболисты сборной. Да, в «Шахтере» шла смена поколений, играло много молодых. Но все равно – у «Шахтера» в советское время и дубль был очень серьезный. Тренер остался тот же [Валерий Яремченко – Sports.ru], естественно, «Шахтер» на многое рассчитывал.

«Черноморец» вообще был командой-фаворитом. Будущие звезды «Спартака» Юрий Никифоров, Илья Цымбаларь, Дмитрий Парфенов. А еще Олег Кошелюк, Юрий Сак, Иван Гецко – это была мощная компания, и по игре они, возможно, выглядели лучше всех. Но футбол тем и уникален, что не только качество игры влияет на результат, но есть и другие вещи – настрой, характер, умение подготовиться к конкретной игре. И это сыграло».

«Признаюсь, что длительное время я вообще не заглядывал в турнирную таблицу и даже не знал, на каком месте мы находимся, – вспоминал в интервью украинскому порталу Footboom защитник той «Таврии», а ныне футбольный агент Сефер Алибаев. – Все в команде выходили и боролись за победу в каждом поединке. Перед матчем заключительного тура против «Шахтера» узнали, что в случае ничьей занимаем первое место в группе и выходим в финал. Но главное, Заяев пообещал в случае успешного исхода предоставить нам сразу два выходных. Мы были настолько уставшими, что играли в том поединке даже не столько за финал, сколько за отдых. Задачу мы выполнили и летели во Львов уже как минимум в ранге вице-чемпионов. Первое в истории «Таврии» участие в еврокубковом турнире нами было обеспечено».

Перед двумя последними играми чемпионата – против «Шахтера» в группе и против киевского «Динамо» в финале – Заяев запер команду на базе. Но Юрий Гетиков вспоминает, что никто не ощущал психологического давления перед матчами, которые стали для большинства футболистов главными в спортивной карьере.В Донецке Заяев сделал ставку на надежную оборону, которую так и не смогла вскрыть звездная связка Сергей Ребров – Сергей Щербаков. Впереди оставался главный матч в истории «Таврии» – против киевского «Динамо».

«Динамо» поверило, что финал – договорной. Но это был блеф

«Когда мы выиграли группу, настроение у всех было приподнятое, – вспоминает Гетиков. – Мы готовились на базе и были абсолютно раскрепощены, потому что задача на сезон по большому счету была решена».

Расслабились не только игроки «Таврии», но и их соперники из Киева. В руководстве «Динамо» были настолько уверены в победе, что, как писали украинские газеты того времени, не просто заготовили заранее чемпионские футболки, но даже подали в ФФУ данные игроков для заполнения анкет участников Лиги чемпионов.

«К тому времени мы месяц тренировались вполноги, думали, все решено, зачем напрягаться? Приехали в полной уверенности, что матч – пустая формальность, а дома ждет банкет, салют, цветы», – вспоминал в интервью «Спорт-Экспрессу» участник того матча, форвард «Динамо» Олег Саленко.

«На мой взгляд, киевляне прибыли на игру слишком самоуверенными. В дорогих костюмах, они словно не замечали нас. Этот финал они воспринимали как пустую формальность, поэтому еще до выхода на поле вели себя как победители», – подтверждает Сефер Алибаев.

«Разумеется, «Динамо» было абсолютным фаворитом того матча, и это было понятно всем, – рассказывает Юрий Гетиков. – Одна из сильнейших команд СССР, они сохранили многих лидеров команды. Сегодня некоторые говорят, что это было якобы не то грозное «Динамо» из первенства СССР. Но просто посмотрите состав – Шматоваленко, Лужный, Цвейба, Яковенко, игроки сборной СССР, вратарь Мартинкенас играл за сборную Литвы. В составе был Олег Саленко, который через два года станет лучшим бомбардиром чемпионата мира. Плюс игроки молодежной сборной СССР – Матвеев, Заец, Ковалец. Та команда могла катком пройтись по любому сопернику, просто раздавить на поле».

Перед началом чемпионата предполагалось, что финал проведут в два матча с разъездами, однако уже по ходу первенства передумали – одна игра на нейтральном поле, которым стал стадион «Украина» во Львове.

Уже после матча Олег Саленко сетовал на изменение формата – один матч выиграть легче, чем двухматчевое противостояние. Юрий Гетиков не согласен.

«Все разговоры о том, что «Таврия» получила шанс за счет того, что решили играть финал из одного матча, а не из двух, не имеют под собой реальных оснований, – уверен он. – Федерация футбола Украины находилась под таким влиянием «Динамо», что они бы утвердили вообще любой формат финальной игры. Просто в Киеве были совершенно уверены в том, что и в одном матче они крупно победят «Таврию», поэтому не надо распыляться, нести расходы на двухраундовый формат. К тому же они хотели побольше отдохнуть после чемпионата, у них были приглашения в Германию на коммерческие турниры. Это было важно – еще со времен союза за участие в таких турнирах платили валютой, и все хотели в них участвовать».

Но была и другая причина, по которой «Динамо» могло отнестись к финальному матчу несерьезно. О ней в 2014-м году в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказывал Олег Саленко. По его словам, игроки киевского клуба до игры знали, что матч будет договорным и «Таврия» не станет сопротивляться. А когда поняли, что соперник играет во всю силу и не планирует ложиться под фаворита, уже не смогли собраться и переломить ход матча.

«Такое вполне могло быть, – соглашается Гетиков. – Эта штука вполне в духе Анатолия Николаевича [Заяева]. Он ведь по жизни был авантюристом. Мог пообещать, что мы сдадим игру для того, чтобы деморализовать соперника, и сыграть в полную силу. Очень рисковым был человеком».

Сам Заяев вспоминал, что перед финалом старался максимально раскрепостить своих футболистов.

«Я чувствовал, что у ребят есть небольшой мандраж, и мне нужно было его снять, – рассказывал тренер «Таврии» в интервью «Крымскому обозревателю». – Мы прилетели во Львов в день игры. Я не стал заселять команду в гостиницу, а сразу повел ее в ресторан. Мне нужно было как-то снять с игроков напряжение, поэтому я проводил установку в немного шутливом тоне. Я сказал футболистам, что у «Динамо» кто-то бегает справа, я, мол, не знаю его фамилии, но перекройте его, чтобы он там не сильно бегал. Мне сказали, что это Лужный. После этого я говорю, что и слева кто-то бегает, и его перекройте. Футболисты ответили, что это Шматоваленко. Я сказал: «Ну пусть будет Шматоваленко». С остальными же у нас не должно было возникнуть проблем, ведь в «Таврии» был очень сильный и полезный центральный защитник Александр Головко».

К финальному матчу команды подошли с кадровыми потерями. За «Динамо» не могли выйти опытные Яковенко, Цвейба и основной защитник Андрей Анненков. У «Таврии» из-за перебора карточек финал пропускали основной защитник Игорь Волков и нападающий Сергей Андреев. Но главная потеря – отсутствие самого острого форварда Юрия Гудименко, приболевшего перед решающими матчами.

Места игроков основы заняли те, кто по ходу сезона чаще выходил на замену, чем в старте. Среди них оказался и Юрий Гетиков.

Слева направо: Шевченко(к), Колесов(вр), Головко, Воронежский, Турчиненко, Вишняускас, Опарин, Алибаев, Гетиков, Гладышев, Новиков

Игра развивалась по сценарию Заяева – «Таврия» отдала инициативу, «Динамо» владело мячом, однако острых моментов практически не возникало. Во втором тайме игра выровнялась, «Таврия» пошла вперед. Развязка наступила на 75-й минуте. Угловой у ворот «Динамо», Опарин подал справа, и капитан «Таврии» Сергей Шевченко головой вколотил мяч в ближний угол ворот, которые защищал Мартинкенас. В оставшееся до финального свистка время динамовцы не создали у ворот Колесова ни одного опасного момента.

По воспоминаниям участников, трибуны стадиона во Львове по ходу игры поменяли симпатии в пользу команды из Симферополя.

«На финале во Львове собрался полный стадион [36 тысяч зрителей по протоколу при официальной вместимости стадиона 28 тыс зрителей – Sports.ru]. Сначала местные болельщики соблюдали нейтралитет. Возможно, в первом тайме трибуны чуть больше шумели, когда Киев шел в атаку, но чем ближе была концовка игры, тем большую поддержку трибун ощущали мы. А после гола стадион уже больше поддерживал «Таврию»», – вспоминает Гетиков.

«До игры этого [победы «Таврии»] ничто не предвещало, – рассказывал Саленко. – Но во втором тайме стало ясно, что «Таврия» бьется насмерть. На 75-й минуте мы пропустили гол. Пытались собраться, но уже не могли. Наверное, люди прикинули – зачем отдавать золото? Когда будет еще такой шанс? Впрочем, кроме себя, винить нам некого. Готовились бы серьезно – растоптали бы эту «Таврию». А так расслабились – и получили».

Черно-белые телевизоры для чемпионов

Олег Саленко утверждает, что после проигранного матча игроков «Динамо» оштрафовали на две тысячи долларов каждого. В «Таврии» же раздавали подарки. Снова слово Юрию Гетикову.

«С нами во Львов летали несколько представителей крымского бизнеса и власти. Был один директор трикотажной фабрики. Когда возвращались, в самолете открыли шампанское, настроение было у всех отличное, и он вставал со своего места и кричал на весь салон: «Всем по рубашке!». Потом, выпив еще, он заявлял: «Всем по две рубашки!».

Но в Крыму наша победа была настолько неожиданной, что никто и не готовился к праздничной встрече. Поэтому отмечали в своем кругу. Наш тренер говорил: «Вы не понимаете, что вы сделали! «Таврия» никогда больше не будет чемпионом»».

Сам Заяев, впрочем, говорил, что к победе готовились. «В аэропорту нас встречал духовой оркестр, хотя прилетели мы довольно поздно, – вспоминал тренер. – Еще до игры я взял шампанское и закуску, а когда завершился финальный поединок и корреспонденты собрались на послематчевую пресс-конференцию, я выложил все это на стол. Я сказал, что знал о победе, поэтому и приготовился, ведь игра киевского «Динамо» не была для меня загадкой».

«После матча все было как-то обыденно: выиграли, сели в самолет, полетели. Кстати, у нас даже топлива толком не было. Садились на дозаправку в Ивано-Франковске, когда летели из Львова, – вспоминал Сефер Алибаев. – Сразу по прилете в Симферополь клуб накрыл поляну. Но все равно все выглядело так: выиграли чемпионат – ну и нормально. Если скажу, нынешние футболисты и не поверят, наверное: у нас денег тогда по большому счету и не было».

Сенсационный успех скромного клуба не принес особых материальных благ его творцам. Премиальные за победу оказались настолько ничтожными, что игроки чемпионского состава «Таврии» начали подыскивать новые клубы, понимая, что перспектив в Крыму по большому счету нет.

«Почему «Таврия» как крымская роза распустилась и быстро увяла? – рассуждает Юрий Гетиков. – Потому что финансовое положение команды было очень шатким Все рассчитывали, что после победы в чемпионате Украины появятся какие-то деньги. Но ничего такого не случилось. Все игроки получили по черно-белому телевизору, а Шевченко как лучший игрок – 200 долларов. Это было даже по тем временам настолько скромно, настолько не соответствовало уровню нашего достижения, что настроения на следующий чемпионат уже не было. Игроки были озабочены вопросами продолжения карьеры в других клубах. Все понимали, что дальше будет только хуже».

«На мою победу в споре бомбардиров Федерация футбола никак не отреагировала, и я не получил ни грамоты, ни кубка, – вспоминал в интервью Юрий Гудименко. – Лишь тренер Анатолий Заяев, светлая ему память, лично от себя вручил мне премию – 1000 долларов. По тем временам – очень неплохая добавка к зарплате. Ведь если переводить на доллары, моя зарплата тогда составляла где-то 400-450 долларов в месяц, максимум – 500».

Команда, только что завоевавшая золотые медали, практически сразу оказалась на грани распада. Однако впереди «Таврию» ждали еще матчи Лиги чемпионов.

Чемпионский состав сохранили – ведь в Симферополь пришла Лига чемпионов!

Это был первый розыгрыш новой Лиги чемпионов. Тот турнир запомнился российским болельщикам благодаря сенсационной победе ЦСКА над «Барселоной» 3:2 на «Камп Ноу» и проходом в групповой этап.

«Таврии» для того, чтобы добраться до группы ЛЧ, надо было пройти три отборочных этапа, и сделать этого не удалось. Заяеву все-таки удалось сохранить чемпионский состав перед стартом в Европе. Команду покинул только форвард Сергей Гладышев, ушедший в ярославский «Шинник». На его место из тернопольской «Нивы» пригласили Сергея Полстянова – будущую легенду липецкого «Металлурга».

«Мы готовились к участию в Лиге Чемпионов в Испании, – вспоминает Гетиков. – Приняли участие в турнире с «Витессом» и «Спортингом» из Хихона. «Витесс» мы обыграли 2:0, а «Спортингу» уступили 0:2. Испанцы произвели впечатление – такие мощные ребята, быстрые. А «Витесс» был очень высокорослой командой, но в футбол «Таврия» играла получше».

В первом отборочном раунде Лиги чемпионов «Таврии» достался чемпион Ирландии «Шелбурн». Это был типичный британский клуб того времени, делавший ставку на навесы с фланга и силовую борьбу. В Дублине голов не забили, а в ответной игре в Симферополе «Таврия» уже к 13-й минуте повела 2:0 и, хотя и пропустила один ответный мяч, довела матч до победы.

В следующем раунде «Таврия» вышла на«Сьон». Игроки вспоминают, что сила швейцарской команды удивила. «Уже по ходу выступления знакомились и с уровнем соревнований, и, как ни прискорбно об этом говорить, с соперниками. Мы не то что видеоматериалов с участием оппонентов не видели, мы даже их составов не знали! Играли, что называется, с листа. Такое тогда было время», – рассказывал фланговый форвард «Таврии» Талят Шейхаметов.

А состав «Сьона» был мощным – вратарь Штефан Леман и четверка защитников выступали за сборную Швейцарии. Два года спустя они выйдут из группы на ЧМ-1994 в США, опередив хозяев и Колумбию. В атаке зажигала тройка бразильцев во главе с Тулио – автором, по его собственным подсчетам, более 1000 мячей за карьеру (575 в официальных матчах).

Начало матча в Швейцарии оказалось крайне неудачным для «Таврии». На 18-й минуте в первой же серьезной атаке счет открыл Марк Хоттигер, а еще через две минуты красную карточку получил вратарь Олег Колесов.

«Тогда только ввели новое правило, что если вратарь фолит за пределами штрафной, то это – фол последней надежды и красная карточка, – вспоминает Гетиков. – И в середине первого тайма при счете 0:1 удаление вратаря нас добило окончательно. В итоге мы остались с минимальными шансами на продолжение турнира уже после первого матча. Мы не ожидали, что в Швейцарии такой уровень».

«Таврия» уступила 1:4, шансы на продолжение борьбы сократились до минимума. Чуда не произошло – швейцарцы уверенно победили и в гостях 3:1.

После этого начался массовый отъезд игроков. К началу сезона-1993/94 из 21 футболиста, принимавших участие в чемпионском сезоне, в команде осталось лишь шесть. Ветераны команды Сергей Шевченко и Николай Турчиненко вскоре завершили карьеры. Большинство чемпионов растворились в украинских и российских середняках. Лучший бомбардир первого украинского чемпионата Гудименко перешел в московское «Динамо» к Валерию Газзаеву. Ему удалось завоевать бронзовые медали чемпионата России 1993 года, но с минимумом игрового времени – 9 матчей в основном после замен и один гол. Выиграть конкуренцию у Игоря Симутенкова, Дмитрия Черышева, Игоря Добровольского, Юрия Тишкова оказалось слишком сложной задачей. В 29 лет он завершил карьеру. Последний его клубом стал «Торпедо» (Волжский).

Единственной настоящей звездой из той «Таврии» стал защитник Александр Головко. В 1995 году его пригласило киевское «Динамо». В его составе он завоевал семь чемпионских титулов, пять Кубков Украины, доходил до полуфинала Лиги чемпионов (в 1999 году с «Баварией»), девять лет был основным игроком сборной Украины.

Жизнь после золота. Автобус Аверьянова и играющий президент Тумаев

Сезон 1993 года Юрий Гетиков мог начать в Швейцарии.

«После второго матча были разговоры об интересе ко мне со стороны «Сьона», – вспоминает Гетиков. – Я тогда об этом не знал. Уже после завершения еврокубковой кампании один из руководителей «Таврии» Роман Аронов рассказал, что люди из «Сьона» интересовались мной. Не думаю, что я их впечатлил в этом конкретном матче. Но я был такой быстренький парень, молодой, хорошо держал мяч в центре поля, мог сыграть и инсайда, и опорника. Но почему-то трансфер этот не совершился».

Вместо Швейцарии молодой полузащитник отправился в Первую российскую лигу в Калининград, где знакомый ему еще по Омску тренер Корней Шперлинг собирал команду под задачу выхода в Высшую лигу.

Последующие одиннадцать лет карьеры вместили в себя и попытку вернуться в украинский чемпионат, и две командировки в родной омский «Иртыш», игра за клубы из Ставрополя, Ижевска и Новокузнецка. В сезоне-1998 26-летний полузащитник получил свой шанс и в Высшей лиге: перед началом сезона Гетикова пригласил в «Крылья Советов» тренер Александр Аверьянов. Команда из Самары тех лет играла типичный «автобус» (хотя такого термина еще не было), ежегодно решая задачу сохранения места в Высшей лиге.

«В «Крыльях» были собраны неплохие ребята – и Саша Аверьянов – сын главного тренера, Виталик Сафронов, Гарник Авалян, Зураб Циклаури, Андрей Рязанцев. Но все-таки это была команда немного не комбинационного плана, – рассказывает Гетиков. – Много играла от обороны, надо было защищаться, ставка делалась на контратаки с участием Циклаури и Аваляна. А я был немножко не того формата игрок, поэтому было сложновато вписаться».

Самый большой отрезок в игровой карьере – три сезона – Гетиков провел в ижевском «Газовике-Газпроме». Этот был клуб, созданный дочерним предприятием «Газпрома» – «Газпром спецгазавтотранс», который отвечал за транспортный цех газового концерна и базировался в Ижевске. Руководителем предприятия был Владимир Тумаев – большой фанат футбола. До такой степени, что вошел в историю как единственный в своем роде играющий президент. Тумаев выходил на поле в составе «Газовика-Газпрома» в 14 сезонах подряд с 1992 по 2005 год. Провел 114 матчей, забил 8 мячей. Последний матч сыграл 29 октября 2005 года в возрасте 58 лет.

«Владимир Тумаев был, конечно, колоритным персонажем из 1990-х, – рассказывает Гетиков. – Как от игрока, от него, конечно, никакой пользы не было. Когда он выходил в концовках на замену, мы, по сути, заканчивали игру вдесятером. Но он искренне переживал за команду и хотел быть полезным. Перед матчами он выступал перед командой, как сегодня бы сказали, с мотивационной речью. Когда он был в отъезде и не мог присутствать в раздевалке физически, он записывал установку на видеокассету VHS и мы смотрели его выступление перед игрой по видеомагнитофону. Когда команда проигрывала, он устраивал собрание в своем офисе. Всегда опаздывал на час, а затем начинался разбор и длилось это часа три. Это была такая форма наказания. Но с точки зрения финансирования «Газовик» был одним из наиболее благополучных клубов лиги».

В 2014 году были желающие финансировать крымские клубы в чемпионате России. Но после запрета УЕФА спонсоры исчезли

Юрий Гетиков завершил карьеру в 33 года в «Металлург-Кузбассе» из Новокузнецка, которому помог сохранить место в Первой лиге. Спустя несколько лет он вернулся в футбол уже в качестве детского тренера. И снова проследовал маршрутом Омск – Симферополь.

Шел 2013-й. До присоединения Крыма к России оставался еще год. В Симферополе опять вспомнили о футбольных амбициях – клуб финансировал главный газовый олигарх Украины Дмитрий Фирташ, а комплектование основной команды доверили агенту Дмитрию Селюку. Поэтому в «Таврии» было немало легионеров из Африки, Латинской Америки, а также экс-спартаковец Максим Калиниченко.

Юрий Гетиков возглавил команду клубной академии 1997 года рождения и выиграл с чемпионат Крыма.

«В 2013 году «Таврия» выглядела очень симпатично. Были деньги олигарха Фирташа, две тренировочные базы – наша старая, плюс построили новую. Развивалась академия. К подготовке воспитанников привлекли игроков чемпионского состава 1992 года, – рассказывает Гетиков. – А когда произошло вхождение Крыма в Россию, это все рухнуло, потому что закончилось финансирование, встали предприятия, которые приносили Фирташу прибыль, и не получилось «Таврию» встроить в российский чемпионат.

Сразу после присоединения Крыма в 2014 году пошли разговоры о том, что «Таврия» и «Севастополь» будут играть в РПЛ. Потом сказали: нет, начнут с ФНЛ. Начали проходить лицензирование, по итогам которого три клуба – «Таврию», «Севастополь» и «Рубин» из Ялты – приняли в зону «Юг» ПФЛ, зону «Юг». В середине чемпионата выяснилось, что ФИФА и УЕФА запрещают крымским клубам встраиваться в российский футбол. Иначе мы лишимся еврокубков. И в РФС попросили крымские клубы сняться с чемпионата по собственной инициативе. На этом все и закончилось.

У «Таврии» на тот момент был серьезный спонсор. Возможно, российские футбольные чиновники помогли – но спонсор был мощный, и с ним связывали серьезные надежды. Это был «Трансмашхолдинг» [крупнейший в России производитель железнодорожных вагонов и локомотивов – Sports.ru]. Плюс одна из структур Ивана Саввиди. Но после того, как крымские клубы покинули ПФЛ, интерес спонсоров иссяк».

По мнению специалиста, даже после фактического запрета УЕФА на проведение официальных игр российского чемпионата в Крыму можно было прийти к компромиссу.«Я всегда говорил – не надо витать в облаках, когда заводились разговоры о приеме крымских клубов во всероссийские соревнования. Если ФИФА и УЕФА приняли такое решение, то это очень серьезно. Мы же видим на практике – клубы из Северного Кипра, Абхазии, каких-то других непризнанных территорий не участвуют в соревнованиях под эгидой международных организаций и не участвовали в первенствах стран-членов ФИФА. Можно было сделать так: в 2018 году построили Крымский мост. Всего 19 км от Керчи до Тамани в Краснодарском крае. Надо было делать команду в Керчи, а регистрировать ее и строить стадион в Тамани, и там играть. На такую схему, возможно, УЕФА бы согласился.

Сейчас есть чемпионат Крыма. Восемь команд, финансирование в основном бюджетное. Деньги растягивают, футболистов обманывают, и команды варятся в собственном соку. И ребята, конечно, оттуда уезжают. А ведь по большому счету это футбольная территория, естественные поля, хороший климат. Надо футбол там развивать. Сегодня, кажется, уже нечего бояться, надо встраивать крымский футбол в российский».

Сегодня чемпион Украины Гетиков работает в Москве – в 2019 году он принял предложение «Торпедо», которое решило с нуля создать собственную клубную академию. Подопечные Гетикова – команда 2008 года. Пока до элиты далеко – торпедовская академия выступает в третьей лиге юношеского первенства Москвы.

Но Гетиков, ставший одним из творцов симферопольского чуда, верит, что нерешаемых задач нет. «Мы движемся в правильном направлении. Директору Академии Екатерине Агаевой удалось собрать сильный и дружный тренерский коллектив, в который вошли известные в недавнем прошлом игроки – и Александр Кузьмичев, и Вячеслав Даев, и Олег Елышев и Владислав Прудиус.

Да, сегодня наших лучших мальчишек переманивают академии больших московских клубов «Спартака», «Динамо», ЦСКА, «Локомотива». Но мы идем вперед. Такие истории как чемпионство «Лестера» или «Таврии» показывают, что при должном отношении к делу, чудеса в футболе случаются. За этого его и любят десятки

Фото: tavriya.com.ua; ussrfootballteam.fmbb.ru; tavriya-history.ru; РИА Новости/Тарас Литвиненко; fckssamara.ru; tavriya-history.ru