Депутаты КПРФ хотят отменить Fan ID. А что, так можно было? В России отказывались от новых законов?

Разбор инициативы без перспектив.

Четверо депутатов Госдумы от фракции КПРФ в понедельник внесли законопроект с длинным названием «Об отмене Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». По сути, речь об отмене резонансного закона о Fan ID, принятого подавляющим большинством депутатов в декабре 2021 года и вступившего в силу 1 июня.

Денис Пузырев попытался понять, что происходит.

Коммунисты изначально были против. Новых аргументов за полгода не появилось

Предложение об отмене закона внесли члены фракции КПРФ Сергей Обухов, Владимир Исаков, Александр Ющенко и Денис Парфенов. Полгода назад именно КПРФ выступала главным критиком проекта и голосовала против во всех трех чтениях. Другие партии коммунистов не поддержали. «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия» были изначально за. Позиция «Новых людей» менялась по мере продвижения закона: в первом чтении они были против, во втором и третьем – воздержались, хотя в текст законопроекта не вносили значимых смысловых изменений. В результате закон приняли при поддержке 73% депутатов.

В пояснительной записке к законопроекту об отмене Fan ID перечислены основные претензии:

– Отказ в выдаче Fan ID на основании «сведений о намерении совершить соответствующие противоправные деяния» (так написано в законе) открывает возможность для широкого толкования. Одно дело, когда речь идет о человеке, который уже привлекался к ответственности за нарушение общественного порядка на стадионе. Но «наличие сведений о намерениях» можно применить к любому человеку без каких-либо доказательств.

– Закон не предусматривает никакой ответственности для органа, выдающего Fan ID, даже если болельщик через суд докажет, что ему отказали необоснованно.

– Запрет на посещение массовых мероприятий предусмотрен двумя статьями КоАП – по ним все решает суд. Закон о Fan ID позволяет выносить решение о таком наказании внесудебному органу.

– Непонятно, зачем нужен закон, учитывая, что за последние 7 лет не было зафиксировано ни одной многочисленной драки на трибунах, а отдельных нарушителей порядка возможно идентифицировать и задержать на месте при помощи системы видеонаблюдения.

– На реализацию закона только в этом году требуется 773,6 миллиона рублей из федерального бюджета. По мнению депутатов КПРФ, эти деньги можно потратить на что-то более полезное – например, на массовый спорт.

Собственно, эти же аргументы противники закона из КПРФ выдвигали и раньше. Однако во время голосования в Госдуме в декабре их не приняли во внимание. И нет никаких оснований считать, что за полгода мнение думского большинства изменилось.

Закон вступил в силу только 1 июня и еще нигде не применялся. Единственным заметным событием, связанным с его введением, стал протест фанатских групп клубов РПЛ (с намерением бойкотировать матчи выступили представители 15 клубов – всех, кроме «Ахмата»). Среди руководителей футбольных клубов открыто против Fan ID выступил только президент «Урала» Григорий Иванов. Депутаты, голосовавшие за закон, неоднократно заявляли, что решение пересмотру не подлежит.

Разве можно отменить уже принятый закон?

Запретов на этот счет не существует. Ежегодно отменяется огромное количество нормативно-правовых актов. Например, 1 января 2021 года были отменены 30 002 нормативных акта в рамках так называемой «регуляторной гильотины» – чистки законодательства от устаревших, но формально действующих указов, законов, инструкций, вплоть до декретов советского правительства начала XX века.

Нормы действующих федеральных законов, как правило, отменяют через соответствующие поправки, их одобряет парламент. А вот законопроект об отмене действующего закона целиком – это что-то экзотичное.

Поисковая система сайта Госдумы находит лишь один прецедент. В 2003 году группа депутатов от КПРФ пыталась законодательно отменить принятый годом ранее «Закон об ОСАГО». Они мотивировали предложение ростом финансовой нагрузки на небогатых автовладельцев. Поддержала отмену только фракция КПРФ, а депутаты из других партий даже не стали голосовать – и законопроект не набрал нужного числа голосов.

Более популярный способ отменить любой действующий нормативно-правовой акт – обращение в Конституционный суд. Подать заявление в КС может любой человек, считающий, что его права нарушены. Правда, в 2020-м правила ужесточились: заявление будет принято, если прежде истец исчерпал все другие внутригосударственные средства защиты, то есть прошел суды всех инстанций и не добился желаемого.

По данным Конституционного суда, в 2021 году в КС поступило 11 828 обращений, а суд рассмотрел и принял определение по 82 заявлениям. Истцы главным образом оспаривали применение к ним разного вида налогов и взносов.

У депутатов есть преимущество перед обычными гражданами – они могут направить обращение в КС минуя предварительные судебные разбирательства, для этого нужно собрать не менее 90 подписей депутатов. Противники Fan ID в Госдуме, очевидно, такого количества собрать не могут.

Но даже если бы они каким-то образом убедили коллег из других фракций и дело поступило бы на рассмотрение в КС, вряд ли можно было бы ожидать, что судьи признают неконституционным закон, одобренный правительством, принятый Госдумой и подписанный президентом.

Так зачем же это все?

Сторонники Fan ID из «Единой России» считают, что законопроект депутатов КПРФ – просто пиар на ровном месте. «Намерение КПРФ – популизм чистой воды. Хочется перед своими избирателями быть хорошими», – прокомментировала инициативу Светлана Журова. Ее коллега по партии Николай Валуев назвал предложение коммунистов «политической борьбой за политические очки, голоса».

Один из авторов законопроекта Владимир Исаков заявил Sports.ru, что не согласен с такими оценками. «Уверен, что сейчас будут говорить о популизме, но для меня это личный вопрос. Я футбольный болельщик и буду бороться до конца, не могу с этим смириться, – говорит Исаков, поддерживающий тульский «Арсенал». – Да, до сих пор не было прецедентов, чтобы через Думу отменяли недавно принятый закон. Но для нас главное – обратить на вопрос внимание общества и власти. «Единая Россия» действует по указке исполнительной власти, самостоятельной позиции у них нет. Поэтому нужно использовать все ресурсы: думскую трибуну, слушания, круглые столы, бойкоты. Если власть скажет: «Отменяйте», – то все партии поддержат».

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский, Павел Бедняков, Алексей Филиппов