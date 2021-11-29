Sports-100: Рейтинг крупнейших компаний спортивного бизнеса в России

Исследование редакции Sports.ru и агентства спортивного маркетинга Fever Pitch.

Что этот бизнес-рейтинг делает на нашем спортивном сайте?

Такого вопроса, на самом деле, быть не может. Потому что спорт уже давно превратился в бизнес – пусть не всегда здоровый, не всегда прозрачный и не всегда успешный, но все-таки бизнес, где крутятся большие деньги. Перед вами – рейтинг ста крупнейших компаний России, чей основной бизнес так или иначе связан с индустрией спорта (как профессионального, так и любительского, в сфере активного образа жизни).

Это первый подобный рейтинг в истории спортивной индустрии. Нам хочется понимать, что из себя представляет спортивный бизнес-ландшафт России и куда эта индустрия движется. Но перед тем как показать длинную таблицу, мы должны объяснить вам кое-что важное.

Как мы считали?

Мы не стали изобретать велосипед и воспользовались методологией ведущих деловых медиа для составления подобных рейтингов. Ключевым показателем для ранжирования компаний стала выручка. Большой объем выручки не всегда означает, что бизнес прибыльный, но дает представление о его масштабах. И для нас это было главным.

В рейтинг мы сознательно не включали показатели прибыли и не сравнивали динамику выручки с данными годичной давности. Дело в том, что в основу рейтинга легли финансовые результаты за 2020 год. Все мы помним, с какими проблемами столкнулся мир в 2020-м из-за пандемии. Спорт оказался в числе наиболее пострадавших индустрий: соревнования отменялись или проводились без зрителей, не работали фитнес-клубы, а на какое-то время были закрыты даже публичные парки – традиционное место для пробежек и прочих занятий на воздухе. Все это негативно повлияло на весь спортивный бизнес – от профессиональных клубов до продавцов спортивной одежды для любителей.

Как мы отбирали компании для рейтинга

Основным критерием для нас была явная связь деятельности компании с занятиями спортом – считается и профессиональный спорт, и любительский, и вовсе занятия физкультурой.

Для того чтобы определить такие компании, мы воспользовались инструментами системы СПАРК-Интерфакс, где собрана информация о российских юридических лицах.

Для фильтра мы использовали так называемые коды ОКВЭД Росстандарта (общероссийского классификатора видов экономической деятельности), выделив те из них, где упоминается спорт. Далее последовала ручная работа, так как в список попало немало компаний, для которых спорт– лишь одно из многих направлений бизнеса, а основные деньги они зарабатывают на чем-то другом. Иногда эта грань была достаточно тонка: например, в рейтинге присутствуют две компании, специализирующиеся на производстве и поставках оборудования для уличного активного отдыха, в частности, детских площадок во дворы. Подобных компаний, которые преодолевали минимальную планку нашего рейтинга по размеру выручки, было больше, однако мы выбрали те, в чей ассортимент, помимо песочниц и горок, входит оборудование для воркаутов, турники, хоккейные и футбольные коробки.

Подводные камни рейтинга

Одна из главных проблем, с которой мы столкнулись при составлении рейтинга, связана с профессиональными клубами. В топ-100 их довольно много: 27 клубов из 4 видов спорта (футбол, хоккей, баскетбол и волейбол).

Проблема заключается в том, что основной доход этих команд идет не от бизнес-деятельности (продажа билетов, атрибутики, прав на телетрансляции, бонусов от еврокубков), а от дотаций со стороны владельцев (или близких им компаний), которые оформлены как спонсорские контракты.

Разные клубы фиксируют эти доходы по-разному: кто-то включает их в раздел «выручка», кто-то оформляет как «прочие доходы и поступления». Единых правил оформления в российском стандарте бухгалтерской отчетности нет. Из-за этого в рейтинге есть очевидные казусы.

Например, в российском хоккее последних лет наиболее благополучными считаются СКА (принадлежит «Газпрому») и ЦСКА (принадлежит «Роснефти»). Однако в рейтинге СКА находится на довольно высоком 19-м месте (6,389 миллиарда рублей), а ЦСКА – отсутствует вовсе. Нет, мы не забыли про армейский клуб из Москвы. Все дело как раз в отображении выручки: СКА включил в нее спонсорские поступления от владельца, а ЦСКА показал чистую выручку – 239 миллионов рублей, – которой недостаточно для попадания в рейтинг. Подобные перекосы можно найти и у футбольных клубов (Например, у «Спартака» и, в особенности, у Краснодара» реальный размер бюджета выше, чем сумма выручки, указанная в финотчетности. Дефицит бюджета восполняется за счет прямых дотаций владельцев – Федуна и Галицкого соответственно. И эти деньги не учитываются в показателе выручки)

Мы сохранили формальный принцип формирования рейтинга – на основании заявленной клубом выручки. Нам было важно сохранить единый подход ко всем компаниям, а не делать исключения для одного типа клубов.

Еще одна сложность, с которой мы столкнулись: некоторые компании, которые объективно могли бы претендовать на попадание в рейтинг, являются частью крупных холдинговых структур, чья деятельность выходит за рамки чисто спортивного бизнеса. К примеру, в рейтинге нет популярных горнолыжных курортов Приэльбрусья. Большинство из них входит в корпорацию «Курорты Северного Кавказа», и выделить их выручку отдельной строкой не представляется возможным.

Что нас удивило

Начиная работу над рейтингом, мы понятия не имели, кто в нем окажется. Итоговая таблица показала определенные закономерности.

Во-первых, высокие места букмекерских контор. В топ-10 рейтинга – 6 крупнейших компаний, зарабатывающих на ставках. В самом факте нет ничего удивительного, но теперь мы задокументировали это положение дел.

Но были компании, чьи высокие места в рейтинге поражают. Компания «Веломоторс» (15-е место, 10,6 миллиарда рублей) показала выручку на уровне футбольного «Зенита» (со всеми вливаниями со стороны «Газпрома») и больше, чем, к примеру, премиальная сеть фитнес-клубов World Class. Такие деньги компания заработала на производстве и продаже велосипедов под брендами Stels и «Десна». То, что на улицах российских городов с каждым годом появляется все больше велосипедистов, вы наверняка замечаете и сами. Однако масштаб бизнеса определенно впечатляет.

Еще один приятный сюрприз – высокое место компании «Кант» (28-е место, 3,9 миллиарда рублей). Семейная компания Виноградовых начинала еще 30 лет назад с переоборудования мусорной свалки в районе московского метро «Нагорная» в горнолыжный склон – и выросла в крупную сеть магазинов оборудования для горных лыж и сноуборда с миллиардными оборотами.

Удивило и отсутствие в рейтинге некоторых известных компаний. Возможно, сказались проблемы с карантином, но достичь показателей, которые позволили бы войти в рейтинг, им не удалось. Среди них, например, официальный экипировщик олимпийской сборной России Za Sport, управляющая компания автодрома «Игора Драйв» и другие

Были и другие удивительные итоги. В нижней части рейтинга есть две компании без логотипов. У них также не были обнаружены официальные сайты или какие-либо другие признаки жизни. Однако, судя по отчетности, это не мешает вести успешный бизнес. Например, компания «Спорт-Макс-Инвест» (98-е место, 635 миллионов рублей) ежегодно получает госконтракты на десятки (иногда и сотни) миллионов рублей от принадлежащего Минспорту РФ Центра спортивной подготовки (ЦСП). Общая сумма контрактов на поставку ЦСП всякой мелочевки – от банных полотенец до бейсболок и спортивных костюмов – составила 8 миллиардов рублей за несколько последних лет. Но, наверное, без такой компании, живущей на госконтрактах, бизнес-рейтинг в России был бы неполным.

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Филиппов, Виталий Белоусов