Онана выдал рекорд по сейвам. Чем он сказал перчатки по ходу матча и почему это помогает?

Андре Онане пришлось потрудиться сверхурочно в матче с «Ливерпулем» (2:2).

Он сделал шесть сейвов и был вынужден играть на высоте на протяжении всего матча, поскольку соперник неустанно атаковал.

В какой-то момент операторы выхватили, как Онана наносил вазелин на перчатки.

Это предсказуемо вызвало насмешки: некоторые болельщики пытались указать на то, что из-за этого у вратаря «пальцы маслом».

Однако на самом деле в действиях Онаны есть логика. Вазелин, как правило, становится липким, когда намокает, и помогает укрепить хватку вратарских перчаток.

В результате вратарям становится легче держать мяч в руках.

Недостатком вазелина для вратарских перчаток является то, что он быстрее ухудшает их состояние, но это вряд ли является проблемой для такого игрока, как Онана, который, вероятно, надевает разные пары перчаток на каждый матч.

Благодаря героической игре против «Ливерпуля» камерунский голкипер совершил больше сэйвов, чем любой другой вратарь в Премьер-лиге в этом сезоне за один матч.