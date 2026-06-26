Спецпроект
10 мин.
0
Модные бренды все чаще выпускают одежду в стиле футбольных форм

В конце 2021-го тиктокер Брэндон Хантли показал, как носить ретроджерси со свободными джинсами и кроссовками adidas Samba. И понеслось!

Брэндон снял видео по приколу. Но разогнал целый тренд – блоккор. От слова bloke — «мужик». С отсылкой к простым мужикам конца прошлого века, которые наряжались в джерси любимых клубов по любому поводу даже за пределами стадионов и баров.

Тренд мигом подхватили звезды, далекие от футбола – Белла Хадид, Кендалл Дженнер, Ким Кардашьян, Джастин Бибер, A$AP Rocky и многие-многие. Все они смешивали футбольные джерси с повседневными вещами.

В какой-то момент стиль так проник в культуру, что даже отпала необходимость в джерси реальных команд. Модные бренды, которые никак не связаны со спортом, стали массово выпускать вещи в эстетике футбольной формы.

Подобрать одежду в стиле футбольных форм можно в приложении и магазинах Lamoda Sport, где есть все для спорта и активного образа жизни.

Джерси к ЧМ-2026 сделали мексиканский дизайнер, вдохновившийся Кампосом, и Gap

Американский дизайнер Вилли Чаваррия с мексиканскими корнями объединился с adidas Originals. Вместе они выпустили коллекцию «Все начинается с мечты» в честь сборной Мексики.

Главная вещь в коллекции – вратарская форма, вдохновленная безумными джерси Хорхе Кампоса восьмидесятых-девяностых. Она очень цветастая и в стиле оверсайз.

Обычно далекий от футбола американский бренд GAP тоже начал делать околофутбольные вещи из-за популярности блоккора.  

К ЧМ выпустили линейку винтажных джерси, худи и кепок, посвященных легендарным турнирам прошлого – например, ЧМ-1986 в Мексике или США-1994. В коллекции представлены стилизованные формы сборных Аргентины, Франции, Мексики, Испании, Бразилии и других стран.

Отдельная капсула – с дизайнером Уиджи Теодором (основателем бренда The Brooklyn Circus). Линейка вдохновлена футбольной эстетикой и историческим выступлением сборной Гаити на чемпионате мира-1974. 

Еще один шумный релиз – от Corteiz. Бренд в 2017-м основал британско-нигерийский дизайнер Клинт Огбенна в Западном Лондоне. К чемпионату мира Corteiz выпустил капсулу с отсылкой к 11 сборным – Англии, Франции, Италии, Германии, Испании, Нидерландам, Марокко, Гане, Мексике и США.

В коллекцию вошли спортивные костюмы и джерси в цветах команд. Номера на спине тоже не случайные: каждый отсылает к легенде конкретной сборной. У Франции — 12-й, номер Тьерри Анри.

«Меня окружали футболисты и священники». Balenciaga продает джерси по 800 евро

Впервые Balenciaga попробовала себя в футболе в марте 2020-го, когда на Неделе моды в Париже представила коллекцию AW20. «Футболисты и священники были теми, кто окружал меня в детстве в Грузии», – объяснил тогда решение креативный директор бренда Демна Гвасалия.

В коллекцию вошли четыре полных комплекта красного, темно-синего, черного и желтого цветов. Формы вымышленного футбольного клуба сопровождены логотипами и надписью Balenciaga. Одну из футболок тогда сделали с длинным рукавом.

К чемпионату мира модный дом выпустил футбольную капсулу с джерси, трениками, худи, шортами, кепками, гетрами и кроссовками. Опять выглядит так, будто Balenciaga придумала свой клуб.

Оверсайз-джерси стоят от 790 до 890 евро – в зависимости от версии. Свободные шорты – 750 евро. Спортивные штаны – 1500 евро. Курточка – 2400. Все как у футболиста на разминке. В сумме образ стоит около 4000 евро – и это еще без кроссовок или бутс.

В отдельных бутиках джерси, худи и кепки можно персонализировать у профессионального каллиграфа: нанести имя белой или черной текстильной краской.

Культовый бренд Palace регулярно выпускает джерси. А на ЧМ сделал футболки для Англии

Palace – культовый лондонский стритвир-бренд, основанный Левом Танжу в 2009 году. Вырос из скейт-тусовки, но быстро вышел за пределы ниши. Palace прославился ироничными дропами, люди выстраивались в очереди за релизами и коллаборациями с adidas, Ralph Lauren, Reebok, Umbro, Gucci, Vivienne Westwood и Nike.

Palace регулярно выпускает футбольные джерси и каждый раз оборачивает их в новый сюжет: ретро-Англия, Бразилия, «Наполи», «Палермо», просто отсылки к старым формам.

В 2019-м Palace объединился с adidas и сделал форму для «Ювентуса». Криштиану Роналду и компания вышли в ней на матч Серии А против «Дженоа». А релиз раскупили за несколько часов.

Спустя три года Palace объединился с Gucci. Выпустили джерси c отсылками к синей форме Италии, комплекту «Челси»-2003/04 и безумной клубничной форме испанского «Пинсона». 

К ЧМ-2026 Palace совместно с Nike сделал для сборной Англии разминочную футболку: джерси с мотивом креста Святого Георгия, треники, куртки, футболки и кепки.

Подберите в приложении и магазинах Lamoda Sport стильный образ и для зала, и для повседневной жизни

Американцы из Supreme тоже не отстают. Вдохновлялись формой Lotto

Supreme – одна из главных машин уличной моды: релизы по расписанию, дефицит, очереди, перепродажа, коллаборации с Nike, The North Face, Comme des Garçons, Louis Vuitton и десятками других брендов. Бренд давно понял силу футбольных джерси. И регулярно играется с разными сюжетами.

Один из самых показательных релизов – серия Crest Soccer Jersey из осенне-зимней коллекции 2024-го. Supreme выкатил четыре джерси, явно вдохновленные формами Lotto середины нулевых: контрастные панели, резкие цветовые блоки и старый футбольный крой в духе Серии А.

Выпускали даже вязаные джерси

Британский бренд уличной одежды House of Errors зашел дальше – и превратил футбольную майку в что-то похожее на свитер.

Два года назад выпустили серию вязаных джерси. Переосмыслили две культовые формы: домашнюю Франции-1998 и легендарную банановую «Арсенала». Потом добавили еще два сюжета: Бразилию-2002 и вратарский лонгслив в духе Хорхе Кампоса. 

Мексиканский бренд сделал майку, которая понравилась Биберу. А потом сотрудничал с «Юве»

Liberal Youth Ministry – один из самых неочевидных игроков.

Это мексиканский бренд Антонио Сарагосы из Гвадалахары. Он появился в 2016-м и быстро привлек внимание благодаря странной и местами мятежной эстетике: панк смешивался с ацтекскими мотивами, поп-культурой 80-х и 90-х и даже политикой.

В 2021-м Liberal Youth Ministry выпустил Football Shirt Series: три клетчатые джерси в духе ретро-футуризма. Красно-белая Fake News напоминала хорватскую шашечку, зеленая Poder México Prajńá! отсылала к мексиканской форме, а розово-черная смахивала на форму несуществующей сборной из альтернативных 90-х. 

Розово-черную джерси быстро подхватил Джастин Бибер. Он выкладывал фотки в ней, а Highsnobiety засек его в такой на улице. 

Разговоры о Liberal Youth Ministry дошли до «Ювентуса». В 2022-м они объединились. Liberal Youth Ministry переосмыслил выездную форму туринцев сезона-2022/23: черную adidas-майку разорвали, а под прорехами оставили яркие фирменные принты LYM. Сарагоса называл это «символом постфутуристической археологии».

Следующий шаг – футбол на Парижской неделе моды. В 2023-м LYM попал туда и посвятил дебют родному клубу дизайнера «Гвадалахаре». На подиуме появились вещи в цветах и с лого клуба.

В Японии придумали вымышленный клуб, чтобы продавать его форму

Японский бренд SOPH, основанный Хирофуми Киенагой, – наверное, самый уникальный пример. В 1999-м внутри SOPH запустили бренд «Реал Бристоль» – вымышленный футбольный клуб, вокруг которого строилась отдельная линейка.

Киенага придумал команду-призрак, чтобы выпускать для нее экипировку, объединяя эстетику английского футбола и уличную моду Токио. Бренд регулярно выпускает сезонные коллекции одежды: джерси, шорты, куртки и спортивные костюмы.

«Реал Бристоль» очень популярен и в разное время объединялся с другими гигантами – Nike, New Era, Coca-Cola Sony и Carhartt. Кажется, в SOPH еще тогда увидели потенциал футбольных джерси. И поняли: реальная команда для этого необязательна.

Фото: adidas.com; zoofashions.com; fashionunited.com; gapinc.com; hypebeast.com; East News/Rick Gold/Capital Pictures; balenciaga.com; soccerbible.com; versus.uk.com; palaceskateboards.com; liberalyouthministry.com; highsnobiety.com; x.com/nowfashion; soph.net

Реклама. ООО «Купишуз». Erid: 2SDnjcuYGup

logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Мексики по футболу
logoСборная Англии по футболу
logoстиль
Lamoda Sport
Lamoda Sport
Блог
Приложение и магазины мировых спортивных брендов

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Вот бы их показывала та модель греческая, которая ту самую форму Венеции надевала
Ответtarkwemada
Вот бы их показывала та модель греческая, которая ту самую форму Венеции надевала
греческая модель — Теописти Пурлиотопулу
ОтветЙурий Shtyryov
греческая модель — Теописти Пурлиотопулу
Будь здоров
Gucci синяя просто топ!
Сам собираю ретро формы как клубов, так и сборных. Начал после презентации той самой формы Венеции. Некоторые не надевал ни разу. Это очень затягивает. Да недешего, но это покруче люксовых брендов и я рад, что уже такой тренд пошел.
Тенденция интересная. Из перечисленного, для меня все слишком - модное - молодежное.
Но, есть ребята из Португалии, они делают кастомные футболки клубов и сборных, смешивая ретро стиль свое видение. Вот и я бы купил. Попадаются очень интересные вещи. Рекомендую
www footballtown com