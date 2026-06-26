В конце 2021-го тиктокер Брэндон Хантли показал, как носить ретроджерси со свободными джинсами и кроссовками adidas Samba. И понеслось!

Брэндон снял видео по приколу. Но разогнал целый тренд – блоккор. От слова bloke — «мужик». С отсылкой к простым мужикам конца прошлого века, которые наряжались в джерси любимых клубов по любому поводу даже за пределами стадионов и баров.

Тренд мигом подхватили звезды, далекие от футбола – Белла Хадид, Кендалл Дженнер, Ким Кардашьян, Джастин Бибер, A$AP Rocky и многие-многие. Все они смешивали футбольные джерси с повседневными вещами.

В какой-то момент стиль так проник в культуру, что даже отпала необходимость в джерси реальных команд. Модные бренды, которые никак не связаны со спортом, стали массово выпускать вещи в эстетике футбольной формы.

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Джерси к ЧМ-2026 сделали мексиканский дизайнер, вдохновившийся Кампосом, и Gap

Американский дизайнер Вилли Чаваррия с мексиканскими корнями объединился с adidas Originals. Вместе они выпустили коллекцию «Все начинается с мечты» в честь сборной Мексики.

Главная вещь в коллекции – вратарская форма, вдохновленная безумными джерси Хорхе Кампоса восьмидесятых-девяностых. Она очень цветастая и в стиле оверсайз.

Обычно далекий от футбола американский бренд GAP тоже начал делать околофутбольные вещи из-за популярности блоккора.

К ЧМ выпустили линейку винтажных джерси, худи и кепок, посвященных легендарным турнирам прошлого – например, ЧМ-1986 в Мексике или США-1994. В коллекции представлены стилизованные формы сборных Аргентины, Франции, Мексики, Испании, Бразилии и других стран.

Отдельная капсула – с дизайнером Уиджи Теодором (основателем бренда The Brooklyn Circus). Линейка вдохновлена футбольной эстетикой и историческим выступлением сборной Гаити на чемпионате мира-1974.

Еще один шумный релиз – от Corteiz. Бренд в 2017-м основал британско-нигерийский дизайнер Клинт Огбенна в Западном Лондоне. К чемпионату мира Corteiz выпустил капсулу с отсылкой к 11 сборным – Англии, Франции, Италии, Германии, Испании, Нидерландам, Марокко, Гане, Мексике и США.

В коллекцию вошли спортивные костюмы и джерси в цветах команд. Номера на спине тоже не случайные: каждый отсылает к легенде конкретной сборной. У Франции — 12-й, номер Тьерри Анри.

«Меня окружали футболисты и священники». Balenciaga продает джерси по 800 евро

Впервые Balenciaga попробовала себя в футболе в марте 2020-го, когда на Неделе моды в Париже представила коллекцию AW20. «Футболисты и священники были теми, кто окружал меня в детстве в Грузии», – объяснил тогда решение креативный директор бренда Демна Гвасалия.

В коллекцию вошли четыре полных комплекта красного, темно-синего, черного и желтого цветов. Формы вымышленного футбольного клуба сопровождены логотипами и надписью Balenciaga. Одну из футболок тогда сделали с длинным рукавом.

К чемпионату мира модный дом выпустил футбольную капсулу с джерси, трениками, худи, шортами, кепками, гетрами и кроссовками. Опять выглядит так, будто Balenciaga придумала свой клуб.

Оверсайз-джерси стоят от 790 до 890 евро – в зависимости от версии. Свободные шорты – 750 евро. Спортивные штаны – 1500 евро. Курточка – 2400. Все как у футболиста на разминке. В сумме образ стоит около 4000 евро – и это еще без кроссовок или бутс.

В отдельных бутиках джерси, худи и кепки можно персонализировать у профессионального каллиграфа: нанести имя белой или черной текстильной краской.

Культовый бренд Palace регулярно выпускает джерси. А на ЧМ сделал футболки для Англии

Palace – культовый лондонский стритвир-бренд, основанный Левом Танжу в 2009 году. Вырос из скейт-тусовки, но быстро вышел за пределы ниши. Palace прославился ироничными дропами, люди выстраивались в очереди за релизами и коллаборациями с adidas, Ralph Lauren, Reebok, Umbro, Gucci, Vivienne Westwood и Nike.

Palace регулярно выпускает футбольные джерси и каждый раз оборачивает их в новый сюжет: ретро-Англия, Бразилия, «Наполи», «Палермо», просто отсылки к старым формам.

В 2019-м Palace объединился с adidas и сделал форму для «Ювентуса». Криштиану Роналду и компания вышли в ней на матч Серии А против «Дженоа». А релиз раскупили за несколько часов.

Спустя три года Palace объединился с Gucci. Выпустили джерси c отсылками к синей форме Италии, комплекту «Челси»-2003/04 и безумной клубничной форме испанского «Пинсона».

К ЧМ-2026 Palace совместно с Nike сделал для сборной Англии разминочную футболку: джерси с мотивом креста Святого Георгия, треники, куртки, футболки и кепки.

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Американцы из Supreme тоже не отстают. Вдохновлялись формой Lotto

Supreme – одна из главных машин уличной моды: релизы по расписанию, дефицит, очереди, перепродажа, коллаборации с Nike, The North Face, Comme des Garçons, Louis Vuitton и десятками других брендов. Бренд давно понял силу футбольных джерси. И регулярно играется с разными сюжетами.

Один из самых показательных релизов – серия Crest Soccer Jersey из осенне-зимней коллекции 2024-го. Supreme выкатил четыре джерси, явно вдохновленные формами Lotto середины нулевых: контрастные панели, резкие цветовые блоки и старый футбольный крой в духе Серии А.

Выпускали даже вязаные джерси

Британский бренд уличной одежды House of Errors зашел дальше – и превратил футбольную майку в что-то похожее на свитер.

Два года назад выпустили серию вязаных джерси. Переосмыслили две культовые формы: домашнюю Франции-1998 и легендарную банановую «Арсенала». Потом добавили еще два сюжета: Бразилию-2002 и вратарский лонгслив в духе Хорхе Кампоса.

Мексиканский бренд сделал майку, которая понравилась Биберу. А потом сотрудничал с «Юве»

Liberal Youth Ministry – один из самых неочевидных игроков.

Это мексиканский бренд Антонио Сарагосы из Гвадалахары. Он появился в 2016-м и быстро привлек внимание благодаря странной и местами мятежной эстетике: панк смешивался с ацтекскими мотивами, поп-культурой 80-х и 90-х и даже политикой.

В 2021-м Liberal Youth Ministry выпустил Football Shirt Series: три клетчатые джерси в духе ретро-футуризма. Красно-белая Fake News напоминала хорватскую шашечку, зеленая Poder México Prajńá! отсылала к мексиканской форме, а розово-черная смахивала на форму несуществующей сборной из альтернативных 90-х.

Розово-черную джерси быстро подхватил Джастин Бибер. Он выкладывал фотки в ней, а Highsnobiety засек его в такой на улице.

Разговоры о Liberal Youth Ministry дошли до «Ювентуса». В 2022-м они объединились. Liberal Youth Ministry переосмыслил выездную форму туринцев сезона-2022/23: черную adidas-майку разорвали, а под прорехами оставили яркие фирменные принты LYM. Сарагоса называл это «символом постфутуристической археологии».

Следующий шаг – футбол на Парижской неделе моды. В 2023-м LYM попал туда и посвятил дебют родному клубу дизайнера «Гвадалахаре». На подиуме появились вещи в цветах и с лого клуба.

В Японии придумали вымышленный клуб, чтобы продавать его форму

Японский бренд SOPH, основанный Хирофуми Киенагой, – наверное, самый уникальный пример. В 1999-м внутри SOPH запустили бренд «Реал Бристоль» – вымышленный футбольный клуб, вокруг которого строилась отдельная линейка.

Киенага придумал команду-призрак, чтобы выпускать для нее экипировку, объединяя эстетику английского футбола и уличную моду Токио. Бренд регулярно выпускает сезонные коллекции одежды: джерси, шорты, куртки и спортивные костюмы.

«Реал Бристоль» очень популярен и в разное время объединялся с другими гигантами – Nike, New Era, Coca-Cola Sony и Carhartt. Кажется, в SOPH еще тогда увидели потенциал футбольных джерси. И поняли: реальная команда для этого необязательна.

Фото: adidas.com ; zoofashions.com ; fashionunited.com ; gapinc.com ; hypebeast.com ; East News /Rick Gold/Capital Pictures; balenciaga.com ; soccerbible.com ; versus.uk.com ; palaceskateboards.com ; liberalyouthministry.com ; highsnobiety.com ; x.com/nowfashion ; soph.net

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