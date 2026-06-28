«Шанхай» Слуцкого выиграл 2-й матч подряд после серии без побед с конца апреля – 4:1 у «Далянь Инбо»
Клуб Слуцкого выиграл второй матч подряд после серии без побед с апреля.
«Шанхай Шэньхуа» обыграл «Далянь Инбо» со счетом 4:1 в матче чемпионата Китая.
Команда Леонида Слуцкого одержала вторую победу подряд. 20 июня «Шанхай» обыграл «Шицзячжуан Гунфу» со счетом 2:0 в 1/16 финала Кубка Китая.
До этого команда российского тренера не побеждала с 26 апреля.
После 16 матчей «Шанхай Шэньхуа» идет на 11-м месте в чемпионате Китая, набрав 16 очков. Клуб начал сезон с «минус 10» очков на фоне антикоррупционной кампании в Китае.
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