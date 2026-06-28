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«Шанхай» Слуцкого выиграл 2-й матч подряд после серии без побед с конца апреля – 4:1 у «Далянь Инбо»
Клуб Слуцкого выиграл второй матч подряд после серии без побед с апреля.

«Шанхай Шэньхуа» обыграл «Далянь Инбо» со счетом 4:1 в матче чемпионата Китая.

Команда Леонида Слуцкого одержала вторую победу подряд. 20 июня «Шанхай» обыграл «Шицзячжуан Гунфу» со счетом 2:0 в 1/16 финала Кубка Китая.

До этого команда российского тренера не побеждала с 26 апреля.

После 16 матчей «Шанхай Шэньхуа» идет на 11-м месте в чемпионате Китая, набрав 16 очков. Клуб начал сезон с «минус 10» очков на фоне антикоррупционной кампании в Китае.

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Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’’
logoЛеонид Слуцкий
logoШанхай Шэньхуа
logoвысшая лига Китай
logoДалянь Инбо
logoпремьер-лига Россия

Комментарии

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Шанхай все ещё Слуцкого)?
Ответagentkuper
Шанхай все ещё Слуцкого)?
Пока да, но ждем когда захватит близлежащие Нанкин с Нинбо и воцарит свою династию Слу на юго-востоке Китая..
Верю в Чемпионство Шанхая! Вперед Слуцкий! Тренерский Гений!
ОтветКудри Гендузи
Слуцкий: I’m back
I’m black
Молодец 👏🤝👍👊 Он хороший тренер
В этом сезоне главное не вылететь, с учетом минусового начала!
Конечно, мотивировать игроков, когда играешь турнир с -10 очков - капец как сложно. Понятно, что у них контракты и они должны его выполнять и оставаться профессионалами, но все равно.
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