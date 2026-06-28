«Шанхай» Слуцкого выиграл 2-й матч подряд после серии без побед с конца апреля – 4:1 у «Далянь Инбо»

Клуб Слуцкого выиграл второй матч подряд после серии без побед с апреля.

«Шанхай Шэньхуа» обыграл «Далянь Инбо » со счетом 4:1 в матче чемпионата Китая.

Команда Леонида Слуцкого одержала вторую победу подряд. 20 июня «Шанхай » обыграл «Шицзячжуан Гунфу» со счетом 2:0 в 1/16 финала Кубка Китая.

До этого команда российского тренера не побеждала с 26 апреля.

После 16 матчей «Шанхай Шэньхуа» идет на 11-м месте в чемпионате Китая, набрав 16 очков. Клуб начал сезон с «минус 10» очков на фоне антикоррупционной кампании в Китае.