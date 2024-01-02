🎥 Даже Рою Кину бывает неловко! Гольфист Макилрой напомнил легенде «МЮ», как в детстве получил от игрока отказ в автографе

На шоу к Гари Невиллу, Рою Кину, Иану Райту и Джейми Каррагеру заглянул знаменитый гольфист Рори Макилрой.

Спортсмен признался, что всегда симпатизировал «МЮ». Как порядочный ирландец, поддерживающий «красных дьяволов», Рори считал своим кумиром Кина. Когда Макилрою было 12 лет, он даже попытался заполучить автограф легенды, но тогда парню достался лишь отказ в фирменном стиле футболиста.

Карма настигла Роя в 2024 году. Но шоу Макилрой рассказал историю, которая смутила непробиваемого Кина:

«Я был в отеле, где остановилась сборная Ирландии. Думаю, у них там проходили сборы. А мне было 12 лет. Итак, в вестибюле я увидел одного из моих кумиров из «Манчестер Юнайтед» – Роя Кина. Я подошел и попросил у него автограф. Он посмотрел на меня и сказал: «Не сегодня, малыш». И я подумал: «Ладно».

«Это ужасно», – тут же прокомментировал Невилл.

«Нет... Это правда?» – с надеждой спросил Рой.

«Это ужасно!» – повторил Гари.

«Да. Да, это правда», – ответил гольфист. А на лице Кина разблокировалась новая эмоция – неловкости.

Макилрой поспешил успокоить Роя:

«Да все нормально. Знаю, что у вас в сборной тогда были размолвки. Не знаю, может, у тебя в тот момент было плохое настроение или что-то еще?»

«Честно, единственное, что я помню о том отеле, так это то, что вокруг всегда были дети, которые доставали игроков. И вот появился еще один», – отшутился Рой.

Хоть Макилрой и остался без автографа от кумира, он получил кое-что более ценное – классную историю, которой смог развеселить футболистов.

В конце концов, за это мы и любим Кина.