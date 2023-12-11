Мактоминей рассказал, как игроки «Манчестер Юнайтед» относятся к Тен Хагу. Сравнил с атмосферой в раздевалке при предыдущих тренерах

В субботу «Юнайтед» потерпел еще одно печальное поражение, проиграв «Борнмуту» со счетом 0:3, что вызвало новую волну критики в адрес Тен Хага.

Выступление «МЮ» выглядело крайне слабо: беспорядочная оборона сопровождалась вялой игрой в атаке — манкунианцы нанесли всего три удара в створ. А теперь им предстоит встреча с «Баварией», лидирующей в группе А Лиги чемпионов.

«Красные дьяволы» должны победить мюнхенскую команду, чтобы получить шанс на дальнейшее участие в европейских турнирах. Будет ли это Лига чемпионов или Лига Европы, зависит от результатов матча между «Копенгагеном» и «Галатасараем».

В тяжелом положении команды многие эксперты и фанаты винят Тен Хага. На прошлой неделе сразу несколько журналистов выпустило материалы, в которых утверждалось, что игроки тоже недовольны главным тренером, и он потерял доверие большей части раздевалки. Опровержения этой информации появились стремительно, а тем журналистам закрыли доступ на пресс-конференции Эрика.

В ответ на выпады в адрес тренера многие игроки выступили в его поддержку: кто-то делал это в соцсетях, а кто-то в разговорах с журналистами.

И сегодня на пресс-конференции перед решающим матчем с «Баварией» Скотт Мактоминей выразил отношение всей раздевалки:

«Ответственность, прежде всего, на игроках. У нас было много замечательных футболистов, и сейчас мы находимся на том этапе, когда в раздевалке есть немало выдающихся личностей.

Но сейчас все не так, как с некоторыми другими тренерами, когда иногда атмосфера была немного токсичной — ребята полностью поддерживают тренера.

У нас потрясающий тренерский штаб. Мы все просто хотим добиться успеха для нашего футбольного клуба, все просто».