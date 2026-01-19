Судьи отменили пенальти «Барсы» в ворота «Сосьедада» за фол на Ямале. Ламин был в офсайде во время атаки

Судьи отменили пенальти в пользу «Барсы» за фол на Ямале из-за офсайда у Ламина.

Судьи отменили назначенный пенальти в пользу «Барселоны» в матче с «Реал Сосьедад » в 20-м туре Ла Лиги (0:1, перерыв).

На 45-й минуте защитник хозяев Игор Субельдия зацепил ногу вингера каталонцев Ламина Ямаля в своей штрафной. Главный арбитр встречи Хесус Хиль Мансано указал на точку.

Судья на ВАР обнаружили, что во время атаки Ямаль находился в положении вне игры. Решение о назначении 11-метрового было отменено.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.