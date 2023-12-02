Игроку «Манчестер Юнайтед» грозит дисквалификация по правилам ФИФА

По данным Daily Mail, существует вероятность того, что Андре Онана может быть отстранен от игры за «Манчестер Юнайтед», если он решит не присоединяться к сборной Камеруна на предстоящем Кубке африканских наций.

Сообщается, что вратарь беспокоится о том, что потеряет место в «Юнайтед», и подумывает об отказе от вызова в AFCON.

Однако правила ФИФА предполагают, что, если Камерун выберет его, а он откажется, Онане может грозить запрет играть за «Юнайтед» на это время.

Регламент ФИФА гласит: «Игрок, вызванный своей ассоциацией в одну из своих команд, если иное не согласовано с соответствующей ассоциацией, не имеет права играть за клуб, в котором он зарегистрирован, в течение периода, на который он был вызван».