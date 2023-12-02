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Игроку «Манчестер Юнайтед» грозит дисквалификация по правилам ФИФА

Андре Онана Андре Онана
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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По данным Daily Mail, существует вероятность того, что Андре Онана может быть отстранен от игры за «Манчестер Юнайтед», если он решит не присоединяться к сборной Камеруна на предстоящем Кубке африканских наций.

Сообщается, что вратарь беспокоится о том, что потеряет место в «Юнайтед», и подумывает об отказе от вызова в AFCON.

Однако правила ФИФА предполагают, что, если Камерун выберет его, а он откажется, Онане может грозить запрет играть за «Юнайтед» на это время.

Регламент ФИФА гласит: «Игрок, вызванный своей ассоциацией в одну из своих команд, если иное не согласовано с соответствующей ассоциацией, не имеет права играть за клуб, в котором он зарегистрирован, в течение периода, на который он был вызван».

 

 

6 комментариев
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саф эту проблему решал появившейся на тренировке травмой, которая проходила очень быстро
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Карательный вирус Фифа и до черных добрался
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Идиотский регламент какой то. Разве можно заставлять человека играть за сборную
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Пусть не едет. Накой ему сборная
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Да это чудо говорило что не поедет, а потом поехало играть с Россией. Он только на словах Лев Толстой.
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да лучше ему ехать этот кубок пусть голову поправит там ато что то нето происходит с ним в клубе
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