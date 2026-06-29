Матч окончен
Бразилия обыграла Японию в 1/16 финала ЧМ-2026, пропустив первой – 2:1! Мартинелли забил победный гол на 95-й
Бразилия обыграла Японию в матче 1/16 финала ЧМ-2026 – 2:1.
Сборная Бразилии победила команду Японии (2:1) в 1/16 финала ЧМ-2026.
Матч проходил в Хьюстоне на «Эн-ар-джи Стэдиум».
Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Кайсю Сано открыл счет на 29-й минуте. Каземиро на 56-й забил ответный мяч. Габриэл Мартинелли на 95-й вывел бразильцев вперед, его гол стал победным.
ЧМ-2026
1/16 финала
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Спортс’’
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