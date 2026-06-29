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  4. Бразилия обыграла Японию в 1/16 финала ЧМ-2026, пропустив первой – 2:1! Мартинелли забил победный гол на 96-й

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Бразилия обыграла Японию в 1/16 финала ЧМ-2026, пропустив первой – 2:1! Мартинелли забил победный гол на 95-й
Бразилия обыграла Японию в матче 1/16 финала ЧМ-2026 – 2:1.

Сборная Бразилии победила команду Японии (2:1) в 1/16 финала ЧМ-2026. 

Матч проходил в Хьюстоне на «Эн-ар-джи Стэдиум». 

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Кайсю Сано открыл счет на 29-й минуте. Каземиро на 56-й забил ответный мяч. Габриэл Мартинелли на 95-й вывел бразильцев вперед, его гол стал победным.

ЧМ-2026

1/16 финала

Чемпионат мира. 1/16 финала
29 июня 17:00, NRG Стэдиум
Логотип домашней команды
Бразилия
Завершен
2 - 1
1.8xG0.21
Логотип гостевой команды
Япония
Матч окончен
Бруно Гимараэс   Данило
90’
+8’
90’
+7’
Маэда   Огава
  Мартинелли
90’
+5’
Каземиро   Фабиньо
90’
+3’
84’
Судзуки
78’
Камада   Танака
78’
Ито   Матино
66’
Доан   Сугавара
66’
Накамура   Судзуки
Матеус Кунья   Мартинелли
66’
  Каземиро
56’
Данило
48’
Лукас Пакета   Эндрик
46’
2тайм
Перерыв
45’
Камада
29’
  Сано
Каземиро
14’
12’
Сано
Бразилия
Алиссон, Дуглас Сантос, Габриэл, Маркиньос, Данило, Лукас Пакета, Каземиро, Бруно Гимараэс, Винисиус Жуниор, Матеус Кунья, Роша
Запасные: Бруно Гимараэс, Рожер, Эдерсон, Матеус Кунья, Лео Перейра, Каземиро, Алекс Сандро, Бремер, Луис Энрике, Лукас Пакета, Уэвертон, Эдерсон, Неймар, Игор Тиаго
1тайм
Япония:
Судзуки, Ито, Танигути, Томиясу, Маэда, Ито, Камада, Сано, Накамура, Доан, Уэда
Запасные: Осако, Итакура, Нагатомо, Ватанабе, Накамура, Доан, Кубо, Гото, Ито, Камада, Хаякава, Секо, Маэда, Судзуки, Сиогаи
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Спортс’’
logoСборная Японии по футболу
онлайны
logoСборная Бразилии по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoКайсю Сано
logoКаземиро
logoГабриэл Мартинелли

Комментарии

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Под ясным небом
Блеснул самурайский меч
Плачут фавелы.
ОтветS_Vladimirov
Под ясным небом Блеснул самурайский меч Плачут фавелы.
Ждём продолжение после 1 тайма)
ОтветS_Vladimirov
Под ясным небом Блеснул самурайский меч Плачут фавелы.
Готовь второе хоку. Надеюсь пригодится! Очень хочется.
Каждый раз, слыша Шнякина, я задаюсь вопросом: "Где же мы так нагрешили?"
ОтветПавел Гапотченко_1116651138
Каждый раз, слыша Шнякина, я задаюсь вопросом: "Где же мы так нагрешили?"
Комментарий скрыт
ОтветПавел Гапотченко_1116651138
Каждый раз, слыша Шнякина, я задаюсь вопросом: "Где же мы так нагрешили?"
Особенно радует,как он начинает рассказывать историю и говорит,что потом расскажет,если будет время🤦‍♂️ *******
Кстати меня сегодня что-то жмыхнуло и я смотрю матч под температуру 39.6. И даже в таком состоянии я понимаю, какую же дичь несёт Шнякин.
ОтветПавел Гапотченко_1116651138
Кстати меня сегодня что-то жмыхнуло и я смотрю матч под температуру 39.6. И даже в таком состоянии я понимаю, какую же дичь несёт Шнякин.
Вот что он несёт? В команде Японии буквально 2/3 вполне высоких игроков, а он несёт стереотипную дичь про их малые габариты.
ОтветПавел Гапотченко_1116651138
Вот что он несёт? В команде Японии буквально 2/3 вполне высоких игроков, а он несёт стереотипную дичь про их малые габариты.
Накамура 180 см, Камада 180 см, Уэда 182 см, Танигути 185 см, Томиясу 187 см, Х. Ито 188 см, Судзуки 190.

Шнякин — малые габариты... Что он несёт...
Как же Спортс выбешивает с двумя параллельными ветками матчей, вообще никакого смысла нет делать общую без игр в одно время, народ разделили и непонятно где комментировать
ОтветЖан Вальжан
Как же Спортс выбешивает с двумя параллельными ветками матчей, вообще никакого смысла нет делать общую без игр в одно время, народ разделили и непонятно где комментировать
Так ты мячик смотри, а не в телефоне залипай !
Какая нахрен амплитуда брови? Шнякин, у тебя всё нормально?
Ответshin93
Какая нахрен амплитуда брови? Шнякин, у тебя всё нормально?
Это его возбуждает. Это его фетиш
Ответshin93
Какая нахрен амплитуда брови? Шнякин, у тебя всё нормально?
Так называемый мем
ВПЕРЕД САМУРАИ🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇯🇵
Ответsqynpcmf7w
ВПЕРЕД САМУРАИ🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇯🇵
Вперёд на свой остров
Раньше и мысли не было что Бразилия может вылететь от таких сборных , а щас ничему не удивлюсь!!!
ОтветТитал Телоян_1117250123
Раньше и мысли не было что Бразилия может вылететь от таких сборных , а щас ничему не удивлюсь!!!
Тоже поймал себя на этой мысли
ОтветТитал Телоян_1117250123
Раньше и мысли не было что Бразилия может вылететь от таких сборных , а щас ничему не удивлюсь!!!
Раньше это когда? В 2002?
Какие же глазища были у Судзуки когда отбил удар Винисиуса а штангу, красота
ОтветSyog1010
Какие же глазища были у Судзуки когда отбил удар Винисиуса а штангу, красота
На Алабу был похож)
ну Япония, пускающая в плей-офф на последней минуте, — это скрипт

Бразилия ни о чём
"Япония вышла в устрашающей для Бразилии немецкой форме"
Комментатор не в курсе, что немцы в 2014 были в красно-черной форме?
ОтветМоутиньо оформляет 40
"Япония вышла в устрашающей для Бразилии немецкой форме" Комментатор не в курсе, что немцы в 2014 были в красно-черной форме?
Я так понимаю, он имел в виду, что Adidas - немецкая компания, а не в цвете дело
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