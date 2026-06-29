Бразилия обыграла Японию в матче 1/16 финала ЧМ-2026 – 2:1.

Сборная Бразилии победила команду Японии (2:1) в 1/16 финала ЧМ-2026.

Матч проходил в Хьюстоне на «Эн-ар-джи Стэдиум».

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Кайсю Сано открыл счет на 29-й минуте. Каземиро на 56-й забил ответный мяч. Габриэл Мартинелли на 95-й вывел бразильцев вперед, его гол стал победным.

ЧМ-2026

1/16 финала

Чемпионат мира. 1/16 финала 29 июня 17:00, NRG Стэдиум Бразилия Завершен 2 - 1 1.8 xG 0.21 Япония Матч окончен Бруно Гимараэс Данило 90’ +8’ 90’ +7’ Маэда Огава Мартинелли

90’ +5’ Каземиро Фабиньо 90’ +3’ 84’ Судзуки 78’ Камада Танака 78’ Ито Матино 66’ Доан Сугавара 66’ Накамура Судзуки Матеус Кунья Мартинелли 66’ Каземиро

56’ Данило 48’ Лукас Пакета Эндрик 46’ 2 тайм Перерыв 45’ Камада 29’ Сано

Каземиро 14’ 12’ Сано Бразилия Алиссон, Дуглас Сантос, Габриэл, Маркиньос, Данило, Лукас Пакета, Каземиро, Бруно Гимараэс, Винисиус Жуниор, Матеус Кунья, Роша Запасные: Бруно Гимараэс, Рожер, Эдерсон, Матеус Кунья, Лео Перейра, Каземиро, Алекс Сандро, Бремер, Луис Энрике, Лукас Пакета, Уэвертон, Эдерсон, Неймар, Игор Тиаго 1 тайм Япония: Судзуки, Ито, Танигути, Томиясу, Маэда, Ито, Камада, Сано, Накамура, Доан, Уэда Запасные: Осако, Итакура, Нагатомо, Ватанабе, Накамура, Доан, Кубо, Гото, Ито, Камада, Хаякава, Секо, Маэда, Судзуки, Сиогаи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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