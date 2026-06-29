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  4. Бразилия вышла в 1/8 финала ЧМ-2026. Команда Анчелотти сыграет с Норвегией или Кот-д’Ивуаром 5 июля

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Бразилия вышла в 1/8 финала ЧМ-2026. Команда Анчелотти сыграет с Норвегией или Кот-д’Ивуаром 5 июля
Бразилия вышла в 1/8 финала ЧМ-2026.

Сборная Бразилии вышла в 1/8 финала чемпионата мира.

Бразильцы победили Японию (2:1) в матче 1/16 ЧМ-2026.

Теперь команда Карло Анчелотти сыграет с Норвегией или Кот-д’Ивуаром.

Следующую встречу бразильская сборная проведет 5 июля.

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Бразилии по футболу
logoСборная Японии по футболу
logoСборная Кот-д′Ивуара по футболу
logoКарло Анчелотти
logoСборная Норвегии по футболу

Комментарии

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Спасибо Мартинелли за то, что избавил всех от необходимости ещё полчаса слушать Шнякина
Ответshin93
Спасибо Мартинелли за то, что избавил всех от необходимости ещё полчаса слушать Шнякина
Нормально он комментировал не гони
Ответshin93
Спасибо Мартинелли за то, что избавил всех от необходимости ещё полчаса слушать Шнякина
Комментарий удален модератором
Фанаты крутой Японии, где там их красивая игра? автобус весь матч
Эта Бразилия конечно одна из самых слабых в истории, но лучше на их игру смотреть, чем на таких "самураев" без яиц
ОтветГаби Жезус
Фанаты крутой Японии, где там их красивая игра? автобус весь матч Эта Бразилия конечно одна из самых слабых в истории, но лучше на их игру смотреть, чем на таких "самураев" без яиц
При том что могли поиграть в футбол и Бразилиив первом тайме просто не знала че делать
ОтветГаби Жезус
Фанаты крутой Японии, где там их красивая игра? автобус весь матч Эта Бразилия конечно одна из самых слабых в истории, но лучше на их игру смотреть, чем на таких "самураев" без яиц
самая слабая сборная в истории была лет пять назад
Солнце взошло вновь
Самурай меч опустил
Самба взяла верх.
ОтветДавид Кочинян
Солнце взошло вновь Самурай меч опустил Самба взяла верх.
Почему катару?)
ОтветДавид Кочинян
Солнце взошло вновь Самурай меч опустил Самба взяла верх.
Я хз, что такое катара. Но вместо "склонил" лучше было бы "съел" или иное односложное слово. Тогда получилось бы настоящее хокку, где в строках всегда 5-7-5 слогов.
Ну откровенно-то говоря справедливо - Япония не играла в футбол, 11 человек сзади, конечно тяжело такое вскрыть
Молодцы Бразилы - вскрыли
Ответ2z24qrghg6
Ну откровенно-то говоря справедливо - Япония не играла в футбол, 11 человек сзади, конечно тяжело такое вскрыть Молодцы Бразилы - вскрыли
Они устали во втором :
Меньше отдыхали , перелеты на каждый матч …
А тут ещё бразильцы прибавили ))
Нечестно , короче !
Японцев вообще не жаль, после забитого гола впились в свои ворота, а с этой Бразилией можно было играть и бороться, тем более в центре поля. Просто бросили играть, что на них раньше было не похоже.
Ответalexander2260678
Японцев вообще не жаль, после забитого гола впились в свои ворота, а с этой Бразилией можно было играть и бороться, тем более в центре поля. Просто бросили играть, что на них раньше было не похоже.
Они ровно также играли и до своего забитого гола.
Ответalexander2260678
Японцев вообще не жаль, после забитого гола впились в свои ворота, а с этой Бразилией можно было играть и бороться, тем более в центре поля. Просто бросили играть, что на них раньше было не похоже.
Как раз бросать играть это про Японию. В 18 году вообще с Бельгией позор был. Просто надо к стереотипам про самураев с иронией относиться.
Накидайте мне дизлайков умники. Но я не понимаю негатива в сторону Шнякина относительно этого матча. Нормально отработал. Подчёркиваю НОРМАЛЬНО.
ОтветAndorbul
Накидайте мне дизлайков умники. Но я не понимаю негатива в сторону Шнякина относительно этого матча. Нормально отработал. Подчёркиваю НОРМАЛЬНО.
Много каламбурил
ОтветAndorbul
Накидайте мне дизлайков умники. Но я не понимаю негатива в сторону Шнякина относительно этого матча. Нормально отработал. Подчёркиваю НОРМАЛЬНО.
Сначала ты работаешь на репутацию, потом репутация работает на тебя. Иногда в негативную сторону.
Ну что ребятушки вся Азия обосралась на этом ЧМ, вот это мощь азиатской лиги все команды слились и осталась одна лишь Австралия в свое время которую выгнали в Азию
ОтветSlanselaP
Ну что ребятушки вся Азия обосралась на этом ЧМ, вот это мощь азиатской лиги все команды слились и осталась одна лишь Австралия в свое время которую выгнали в Азию
адепты которые кричат что рф надо в азию)))
ОтветSlanselaP
Ну что ребятушки вся Азия обосралась на этом ЧМ, вот это мощь азиатской лиги все команды слились и осталась одна лишь Австралия в свое время которую выгнали в Азию
Австралию никто не выгонял в Азию. Она сама попросилась туда, потому что в зоне Океании вообще соперников не было для Автралийцев, они отбор в пол ноги проходили. Им захотелось больше конкуренции, попросились и их перевели в зону Азии
Смешно теперь вспоминать комментарии первого тайма. Если говорить откровенно, то Япония даже на гол не наиграла. Бразилия выглядела намного лучше весь матч. В первом тайме не получалось остроту создать, но оно и неудивительно Япония сидела в штрафной всей командой
ОтветБлуждающий странник
Смешно теперь вспоминать комментарии первого тайма. Если говорить откровенно, то Япония даже на гол не наиграла. Бразилия выглядела намного лучше весь матч. В первом тайме не получалось остроту создать, но оно и неудивительно Япония сидела в штрафной всей командой
Эксперты категории "шеф, всё пропало!"
Комментатор МаТчтВ: "Рекламировать не буду, уже выпил!"
Уберите курицу с матч тв, вопящую про топ сборные, какой треш
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