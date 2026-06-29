Бразилия вышла в 1/8 финала ЧМ-2026. Команда Анчелотти сыграет с Норвегией или Кот-д’Ивуаром 5 июля
Бразилия вышла в 1/8 финала ЧМ-2026.
Сборная Бразилии вышла в 1/8 финала чемпионата мира.
Бразильцы победили Японию (2:1) в матче 1/16 ЧМ-2026.
Теперь команда Карло Анчелотти сыграет с Норвегией или Кот-д’Ивуаром.
Следующую встречу бразильская сборная проведет 5 июля.
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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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Эта Бразилия конечно одна из самых слабых в истории, но лучше на их игру смотреть, чем на таких "самураев" без яиц
Самурай меч опустил
Самба взяла верх.
Молодцы Бразилы - вскрыли
Меньше отдыхали , перелеты на каждый матч …
А тут ещё бразильцы прибавили ))
Нечестно , короче !