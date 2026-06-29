Бразилия вышла в 1/8 финала ЧМ-2026. Команда Анчелотти сыграет с Норвегией или Кот-д’Ивуаром 5 июля

Бразилия вышла в 1/8 финала ЧМ-2026.

Сборная Бразилии вышла в 1/8 финала чемпионата мира.

Бразильцы победили Японию (2:1) в матче 1/16 ЧМ-2026 .

Теперь команда Карло Анчелотти сыграет с Норвегией или Кот-д’Ивуаром.

Следующую встречу бразильская сборная проведет 5 июля.

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