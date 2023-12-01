«Это его цель». Агент Байындыра рассказал о мощных амбициях турецкого голкипера

Осталось получить шанс.

Алтай Байындыр твердо намерен выиграть конкуренцию у Андре Онана.

Турок еще не дебютировал в составе «Манчестер Юнайтед», но, как сказал его агент Сефа Сейрек в интервью Sports Digitale, Алтай верит, что вскоре сможет стать основным голкипером команды:

«Алтай хочет отвоевать позицию первого номера до того, как Онана отправится на Кубок африканских наций. Это его цель.

Фанаты «Манчестер Юнайтед» уже давят на клуб по этому поводу. Я думаю, что Алтай возьмет верх в ближайшем будущем».

Еще неизвестно, осуществятся ли амбиции Алтая на самом деле и состоится ли его дебют в скором времени.

Эрик тен Хаг по-прежнему поддерживает Андре Онана, несмотря на серьезные ошибки, допущенные в матче против «Галатасарая». Однако, как сообщали такие СМИ, как The Mirror и Manchester Evening News, главный тренер предупредил камерунца, что, если тенденция продолжится, он может оказаться на скамейке запасных.

Онана может зимой покинуть «красных дьяволов» на целый месяц, если решит сыграть в Кубке африканских наций, что может дать Байындыру возможность проявить себя на «Олд Траффорд».