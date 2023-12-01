United Tweets
Блог

«Это его цель». Агент Байындыра рассказал о мощных амбициях турецкого голкипера

премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Андре Онана Андре Онана
Алтай Байындыр Алтай Байындыр
Клубы Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

Осталось получить шанс.

Алтай Байындыр твердо намерен выиграть конкуренцию у Андре Онана.

Турок еще не дебютировал в составе «Манчестер Юнайтед», но, как сказал его агент Сефа Сейрек в интервью Sports Digitale, Алтай верит, что вскоре сможет стать основным голкипером команды:

«Алтай хочет отвоевать позицию первого номера до того, как Онана отправится на Кубок африканских наций. Это его цель.

Фанаты «Манчестер Юнайтед» уже давят на клуб по этому поводу. Я думаю, что Алтай возьмет верх в ближайшем будущем».

Еще неизвестно, осуществятся ли амбиции Алтая на самом деле и состоится ли его дебют в скором времени.

Эрик тен Хаг по-прежнему поддерживает Андре Онана, несмотря на серьезные ошибки, допущенные в матче против «Галатасарая». Однако, как сообщали такие СМИ, как The Mirror и Manchester Evening News, главный тренер предупредил камерунца, что, если тенденция продолжится, он может оказаться на скамейке запасных.

Онана может зимой покинуть «красных дьяволов» на целый месяц, если решит сыграть в Кубке африканских наций, что может дать Байындыру возможность проявить себя на «Олд Траффорд».

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
По большому, давно пора дать ему шанс, но ведь тогда Тен Хагу придётся перешагнуть через своим амбиции.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
нужно дать ему шанс. посмотреть что за вратарь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хотя бы в кубковых матчах надо дать шанс турку. Хочется глянуть на его игру
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий