Отныне кавалер. Принц Уильям наградил Джонни Эванса Орденом Британской империи 🏅

Уже не первый в «МЮ».

Защитник «Манчестер Юнайтед» Джонни Эванс стал кавалером Ордена Британской империи (MBE) за заслуги в области футбола перед Северной Ирландией. В понедельник 35-летний игрок получил награду из рук принца Уильяма в Букингемском дворце.

18-летний Эванс дебютировал за Северную Ирландию в сентябре 2006 года в отборочном матче Евро-2008 — в тот вечер его команда победила Испанию со счетом 3:2. С тех пор он провел за свою сборную ошеломляющие 106 матчей и забил шесть голов.

Разговаривая с журналистами после церемонии награждения, защитник даже рассказал, о чем ему удалось поговорить с наследником королевского престола.

«Это было совершенно сюрреалистическое чувство — оказаться там и встретиться с принцем Уэльским. Мы непринужденно поболтали, в основном о футболе. Это был приятный момент — поговорить с ним лично.

Я очень горжусь этой наградой. Количество сообщений с поздравлениями, которые я получил... Все пришедшие со мной были очень взволнованы. Получить возможность привезти мою жену, маму и папу в Букингемский дворец... Просто невероятно!»

MBE — это третий по рангу Орден Британской империи. Такую же награду получил Маркус Рэшфорд в 2021 году за свою работу по обеспечению пропитанием детей из малообеспеченных семей.