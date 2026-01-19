Гехи о переходе в «Ман Сити»: «Идеальное место, чтобы совершенствоваться, абсолютная доминация. Играть за такой большой клуб – большая честь»

Гехи о «Ман Сити»: идеальное место, чтобы совершенствоваться.

Марк Гехи поделился эмоциями после перехода в «Манчестер Сити».

«Горожане» купили защитника у «Кристал Палас» за 20 млн фунтов и бонусы.

«Для меня большая честь перейти в такой большой клуб и играть здесь. Я всегда был одержим желанием становиться лучше, я постоянно к этому стремлюсь, и этот клуб – идеальное место для этого.

Я очень много слышал о «Ман Сити » и его болельщиках, игроки и тренер говорят сами за себя. Очевидно, здесь подходящая среда, чтобы я мог совершенствоваться и становиться лучше. Надеюсь, я смогу сделать все, что в моих силах, чтобы помочь каждому из присутствующих здесь людей».

О достижениях «Манчестер Сити»

«Абсолютная доминация, было здорово наблюдать, чего добился клуб. Клуб хочет непрерывно расти, стремится к этому, это удивительно. Я лишь хочу помочь, внести свой вклад и увидеть, как далеко клуб сможет продвинуться», – сказал Гехи.