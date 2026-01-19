Фюллькруг после гола против «Лечче»: «У меня сломан палец ноги, но я не хочу пропустить ни одного матча с «Миланом». Я немец – мы сильны и можем терпеть боль»

Фюллькруг о матче с «Лечче»: у меня сломан палец, но я хочу играть за «Милан».

Никлас Фюллькруг рассказал, что играл с переломом в матче «Милана » против «Лечче ».

Немецкий форвард открыл счет на 76-й минуте встречи 21-го тура Серии А (1:0). Это дебютный мяч за «россонери» арендованного у «Вест Хэма» игрока.

– Каким был этот вечер?

– Хороший вечер. Было важно победить, мы играли последними [в туре], другие команды выиграли – было некоторое давление, но мы выиграли. Мы играли на результат, хорошо атаковали, но не могли забить. Затем, после того, как я вышел, мы наконец забили. Еще раньше у нас были разные возможности для гола… Но, на мой взгляд, мы все сделали правильно. Нелегко играть против команд Серии А, они хороши в обороне. Мы рады победе, а тот факт, что удалось забить, делает вечер идеальным.

– Что вы скажете нам о своем пальце ноги?

– Это не тайна, у меня сломан палец ноги. Мне просто нужно справиться с болью и ситуацией.

Я немец (смеется). Мы сильны, мы можем терпеть боль. Я могу справиться с этим, я не хочу пропустить ни одного матча с «Миланом», – сказал Фюллькруг в интервью TeleLombardia.