  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мбаппе о незабитом пенальти Браима: «Я проходил через это и понимаю, что он чувствует, марокканский народ годами ждал трофея. Такова жизнь футболистов, мы должны его поддержать»
43

Мбаппе о незабитом пенальти Браима: «Я проходил через это и понимаю, что он чувствует, марокканский народ годами ждал трофея. Такова жизнь футболистов, мы должны его поддержать»

Мбаппе о промахе Браима с пенальти: его нужно поддержать.

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе поддержал Браима Диаса, не забившего пенальти в ворота Сенегала в финале Кубка Африки.

В финале турнира сборная Марокко уступила в дополнительное время (0:1). На 14-й добавленной ко второму тайму минуте Браим исполнил 11-метровый паненкой по центру, и вратарь соперников Эдуар Менди поймал мяч. Удару предшествовали длительные споры, связанные с назначением пенальти, команда Сенегала покидала поле.

«Я написал ему сообщение, он еще не ответил. Мы с Ашрафом [Хакими] полночи говорили по телефону, я в курсе всего, что произошло. Это тяжело.

Я понимаю, что он, должно быть, чувствует сейчас. Я проходил через это. Конечно, он чувствует разочарование, гнев... Марокканский народ ждал этого годами, и они были так близки к тому, чтобы выиграть этот трофей. Но такова жизнь футболистов, мы должны ему помочь. Прежде чем думать о спортсмене, нужно подумать о человеке – ему, должно быть, было невыносимо. Для нас очень важна поддержка», – сказал Мбаппе.

Браим о незабитом пенальти с Сенегалом: «У меня болит душа, рана заживает нелегко, беру всю ответственность на себя. Я буду двигаться вперед, пока не стану гордостью марокканского народа»

Паненка: разве это того стоит?

Европейский бойкот ЧМ-2026 – вы в такое верите?14626 голосов
Да, это возможноПирс Морган
Нет, не верюДональд Трамп
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: L’Equipe
logoБраим Диас
logoСборная Марокко по футболу
logoЛа Лига
logoАшраф Хакими
logoЭдуар Менди
logoРеал Мадрид
logoКилиан Мбаппе
logoСборная Сенегала по футболу
logoКубок Африки
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Браим никогда не переживет это». Мир реагирует на финал Кубка Африки
19 января, 18:20
Нагучев о незабитом пенальти Браимом паненкой: «Ощущение, что пробил так специально. Они, возможно, о чем-то договорились»
19 января, 03:18
Браим – лучший бомбардир Кубка Африки с 5 голами. Хавбек Марокко и «Реала» не забил пенальти Сенегалу на 114-й минуте финала при 0:0
18 января, 22:15
Главные новости
«Зенит» выложил видео с Венделом на сборах команды. Он опоздал на 7 дней
38 минут назадВидео
Инфантино пошутил, что на ЧМ-2022 не арестовали ни одного британца. Ассоциация болельщиков призвала его заняться не «дешевыми шутками», а ценами билетов на ЧМ-2026
сегодня, 09:42
Дегтярев о лимите в РПЛ: «Будет 5 иностранцев с 2028 года, и точка. У государства одно решение – приказ»
сегодня, 09:15
Вингер «Зенита» Энрике: «Бразилии по силам дойти до финала ЧМ и там с божьей помощью победить. Вся страна считает, что сборная станет чемпионом»
сегодня, 08:54
Глава Федерации футбола Петербурга Бельский: «Лимита на легионеров быть не должно. Ограничения повысят стоимость наших игроков, но не улучшат качество футбола»
сегодня, 08:21
Кутузов о Роналду в «Спортинге»: «Мы жили в одной комнате. Он мечтал стать лучшим. Волновал его и внешний облик – постоянно зеркала, прически, гели»
сегодня, 07:58
По какому показателю Рамос, Давидс и Златан – рекордсмены ЛЧ? Квиз с призами про главный еврокубок
сегодня, 08:00Тесты и игры
Троих фанатов «Брюгге», пришедших на матч с «Кайратом» в купальниках из фильма «Борат», арестовали на 5 суток за мелкое хулиганство
сегодня, 07:48
Дзюба о капитанстве в «Акроне»: «Лидер по натуре должен быть лидером. Можно красиво болтать, но поле все показывает – кто ты и что ты»
сегодня, 07:32
В «Сосьедаде» не опровергли возможный уход Захаряна: «Если это правда, это был частный разговор»
сегодня, 06:48
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Булыкин: «Захаряну нужно задержаться в Европе. Перейти в какой-нибудь хороший клуб и показать, на что он способен»
12 минут назад
«Марсель» купил у «Фейеноорда» Квинтена Тимбера – брата-близнеца Юрриена из «Арсенала»
25 минут назадФото
Тихонов о «Енисее»: «Клуб заработал 63 млн при мне, а потратил 4. На трех-четырех футболистов можно было потратиться. Если ставишь атакующий футбол, а у тебя забирают лучших – тяжело что-то сделать»
26 минут назад
«Торпедо» ведет с «Ростовом» переговоры по Уткину. С хавбеком есть предварительная договоренность
52 минуты назад
РФС наложил трансферный бан на «Крылья». Клуб подписал экс-защитника «Химок» и молодежек «Реала» Фернандеса за несколько часов до этого (Sport Baza)
сегодня, 09:50
«Интер» – «Пиза». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 09:42
80-летнего Луческу госпитализировали из-за проблем с сердцем после гриппа
сегодня, 09:16
Чемпионат Испании. «Леванте» против «Эльче», «Реал» сыграет в субботу, «Барса» – в воскресенье
сегодня, 09:12
Дмитрий Селюк: «Браим – это а-ля Федя Смолов. Он просто хотел сделать очень эффектно, красиво, чтобы о нем много говорили»
сегодня, 08:48
Чемпионат Италии. «Интер» принимает «Пизу», матчи «Ювентус» – «Наполи» и «Рома» – «Милан» пройдут в воскресенье
сегодня, 08:41