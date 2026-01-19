Мбаппе о незабитом пенальти Браима: «Я проходил через это и понимаю, что он чувствует, марокканский народ годами ждал трофея. Такова жизнь футболистов, мы должны его поддержать»

Мбаппе о промахе Браима с пенальти: его нужно поддержать.

Нападающий «Реала » Килиан Мбаппе поддержал Браима Диаса , не забившего пенальти в ворота Сенегала в финале Кубка Африки.

В финале турнира сборная Марокко уступила в дополнительное время (0:1). На 14-й добавленной ко второму тайму минуте Браим исполнил 11-метровый паненкой по центру, и вратарь соперников Эдуар Менди поймал мяч. Удару предшествовали длительные споры, связанные с назначением пенальти, команда Сенегала покидала поле .

«Я написал ему сообщение, он еще не ответил. Мы с Ашрафом [Хакими] полночи говорили по телефону, я в курсе всего, что произошло. Это тяжело.

Я понимаю, что он, должно быть, чувствует сейчас. Я проходил через это. Конечно, он чувствует разочарование, гнев... Марокканский народ ждал этого годами, и они были так близки к тому, чтобы выиграть этот трофей. Но такова жизнь футболистов, мы должны ему помочь. Прежде чем думать о спортсмене, нужно подумать о человеке – ему, должно быть, было невыносимо. Для нас очень важна поддержка», – сказал Мбаппе.

Браим о незабитом пенальти с Сенегалом: «У меня болит душа, рана заживает нелегко, беру всю ответственность на себя. Я буду двигаться вперед, пока не стану гордостью марокканского народа»

