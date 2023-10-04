Соцсети уничтожают «МЮ», тен Хага и Онана - собрали для вас лучшие мемы, от которых и смешно, и грустно

«Дьяволы» продолжают тонуть.

«Манчестер Юнайтед» пропустил семь голов в двух играх Лиги чемпионов.

Команда тренера Эрика тен Хага проиграла «Галатасараю» (2:3) в матче группового этапа. ну вы поняли...

В первом туре турнира английский клуб уступил «Баварии» (3:4). Таким образом, «Манчестер Юнайтед» пропустил семь голов в двух матчах, что является худшим показателем среди 16 команд, которые провели по два матча в Лиге чемпионов этого сезона.

Главный антигерой матча - вратарь Онана, который недавно заявил это.

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Но сам камерунец не унывает

И продолжает верить в себя

Сезон для «МЮ» уже почти провален

Кстати, и у «Челси», и у «Юнайтед» одинаковое количество набранных очков в этом сезоне Лиги чемпионов - 0.

Но в октябре «аристократам» есть, чем гордиться.

От болельщиков достается не только Онана - лучше всего нынешнее положение дел у Эрика тен Хага характеризует это видео. Подпись может быть любая: от «я уже не могу откатиться назад, когда выгонял Роналду» до «Де Хеа не берет трубку!»