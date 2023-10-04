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Соцсети уничтожают «МЮ», тен Хага и Онана - собрали для вас лучшие мемы, от которых и смешно, и грустно

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«Дьяволы» продолжают тонуть.

«Манчестер Юнайтед» пропустил семь голов в двух играх Лиги чемпионов.

Команда тренера Эрика тен Хага проиграла «Галатасараю» (2:3) в матче группового этапа. ну вы поняли...

В первом туре турнира английский клуб уступил «Баварии» (3:4). Таким образом, «Манчестер Юнайтед» пропустил семь голов в двух матчах, что является худшим показателем среди 16 команд, которые провели по два матча в Лиге чемпионов этого сезона.

Главный антигерой матча - вратарь Онана, который недавно заявил это.

Болельщики «МЮ» уже готовы отправить его в «Интер»

Но сам камерунец не унывает

И продолжает верить в себя

Сезон для «МЮ» уже почти провален

Кстати, и у «Челси», и у «Юнайтед» одинаковое количество набранных очков в этом сезоне Лиги чемпионов - 0.

Но в октябре «аристократам» есть, чем гордиться.

От болельщиков достается не только Онана - лучше всего нынешнее положение дел у Эрика тен Хага характеризует это видео. Подпись может быть любая: от «я уже не могу откатиться назад, когда выгонял Роналду» до «Де Хеа не берет трубку!»

9 комментариев

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Jerry Lee
В этом сезоне кончено между Челси и МЮ развернется не шуточная борьба за сохранение в Премьер Лиге. Давно такого накала не было.
+6
0
+6
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Demoznq
Ответ Will Turner
Кто конкретно сможет назвать тренерские ошибки Тен Хага в данном матче, которые привели к трём пропущенным мячам Желательно адекватные конструктивные комментарии (без - Онана в воротах)
Онана в воротах
+7
-1
+6
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Антиглор17
С Мудриком мем уже не актуален.
+3
0
+3
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Tayriz
Ответ Will Turner
Кто конкретно сможет назвать тренерские ошибки Тен Хага в данном матче, которые привели к трём пропущенным мячам Желательно адекватные конструктивные комментарии (без - Онана в воротах)
У Мани в 7 турах АПЛ 3 победы и 4 поражения, 2 из которых ещё можно понять Шпорам и Арсеналу, 2 понять сложнее от Брайтона и тем более Пэласа, ещё и оба дома..
+ был чудесный отскок от великого Фореста (опять же дома) с 0:2 на 3:2 благодаря пенальти и 30 минутам в большинстве. Ну и всего 7 забитых)
Так же у команды 2 поражения в ЛЧ, за эти 2 матча команда пропустила 7 мячей (чудом не 8, благо Икарди пеналь смазал). Опять же если в гостях поражение от Бавы ещё как-то можно оправдать, то дома пустить 3 от Галатасарая это как вообще?
Вы хотите сказать что тренер отлично работает и всё хорошо? Для него это 2й сезон, была полная предсезонка, купили ему кого он хотел из своей Эрдивизии и не только, но результата нет и проходной двор в обороне 😑
По мне так странно его как-то защищать и искать другие причины, точнее причины в других. Он уже итак слил всех кого хотел, а холодильник сидит на банке.
Опять же даже по матчу с Сараем вы просите назвать" конкретные ошибки" тренера, ну ок: если твоя команда дома пропускает от команды ниже классом 3 мяча, то у ж наверное ты как минимум не правильно выбрал тактику на матч и не подготовил игроков к данному сопернику?! Ну или я хз....
+3
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+3
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Someone from Internet
Не понял про Мудрика
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Antivse-2
у длящегося позора есть конкретное имя - севн хаг! выгоните его!
0
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