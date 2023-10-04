Соцсети уничтожают «МЮ», тен Хага и Онана - собрали для вас лучшие мемы, от которых и смешно, и грустно
«Дьяволы» продолжают тонуть.
«Манчестер Юнайтед» пропустил семь голов в двух играх Лиги чемпионов.
Команда тренера Эрика тен Хага проиграла «Галатасараю» (2:3) в матче группового этапа. ну вы поняли...
В первом туре турнира английский клуб уступил «Баварии» (3:4). Таким образом, «Манчестер Юнайтед» пропустил семь голов в двух матчах, что является худшим показателем среди 16 команд, которые провели по два матча в Лиге чемпионов этого сезона.
Главный антигерой матча - вратарь Онана, который недавно заявил это.
Болельщики «МЮ» уже готовы отправить его в «Интер»
Но сам камерунец не унывает
И продолжает верить в себя
Сезон для «МЮ» уже почти провален
Кстати, и у «Челси», и у «Юнайтед» одинаковое количество набранных очков в этом сезоне Лиги чемпионов - 0.
Но в октябре «аристократам» есть, чем гордиться.
От болельщиков достается не только Онана - лучше всего нынешнее положение дел у Эрика тен Хага характеризует это видео. Подпись может быть любая: от «я уже не могу откатиться назад, когда выгонял Роналду» до «Де Хеа не берет трубку!»
+ был чудесный отскок от великого Фореста (опять же дома) с 0:2 на 3:2 благодаря пенальти и 30 минутам в большинстве. Ну и всего 7 забитых)
Так же у команды 2 поражения в ЛЧ, за эти 2 матча команда пропустила 7 мячей (чудом не 8, благо Икарди пеналь смазал). Опять же если в гостях поражение от Бавы ещё как-то можно оправдать, то дома пустить 3 от Галатасарая это как вообще?
Вы хотите сказать что тренер отлично работает и всё хорошо? Для него это 2й сезон, была полная предсезонка, купили ему кого он хотел из своей Эрдивизии и не только, но результата нет и проходной двор в обороне 😑
По мне так странно его как-то защищать и искать другие причины, точнее причины в других. Он уже итак слил всех кого хотел, а холодильник сидит на банке.
Опять же даже по матчу с Сараем вы просите назвать" конкретные ошибки" тренера, ну ок: если твоя команда дома пропускает от команды ниже классом 3 мяча, то у ж наверное ты как минимум не правильно выбрал тактику на матч и не подготовил игроков к данному сопернику?! Ну или я хз....