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  4. «Крылья» объявили о переходе Макарова. Контракт с экс-вингером «Динамо» – на год

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«Крылья» объявили о переходе Макарова. Контракт с экс-вингером «Динамо» – на год
Денис Макаров стал игроком «Крыльев Советов».

Бывший вингер «Динамо» Денис Макаров подписал контракт на год с «Крыльями Советов».

«Крылья Советов» подписали соглашение с 28-летним полузащитником Денисом Макаровым. Контракт рассчитан на один год.

Денис Макаров родился в Тольятти и является воспитанником Академии имени Юрия Коноплева.

За свою карьеру выступал за «Оренбург», «Нефтехимик», «Рубин», московское «Динамо», а также турецкий «Кайсериспор». В сезоне 2025/26 провел за турецкий клуб 13 матчей.

Добро пожаловать в «Крылья», Денис!» – говорится в сообщении самарцев.

Ранее сообщалось, что Макаров будет получать в «Крыльях» 3 млн рублей в месяц.

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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал «Крыльев»
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Комментарии

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Лимит всемогущий!
Вот как он умудряется все еще за РПЛ цепляться. На мой взгляд, игрок уровня ФНЛ. Последние полгода в турции только подтвердили это
Поплыло..по трубам)
Как же так? Он же всего полгода назад считал , что достоин играть в более сильном клубе
Плюсов для Крыльев этот трансфер не добавит кроме платежной ведомости!
Понятно, что лимит, которому клубы не рады, понятно, что есть вопросы но форме игрока.. Но к нам и Рассказов приходил как кот в мешке, а потом раскрылся. Поэтому, Макарик, велкоме, верим 🤙
Очередная днарина приехала после Турции отбивать контракт...Макаров это уже не про футбол, хотя не исключаю, что за сезон 1-2 мяча заковыряет
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