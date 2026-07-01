«Крылья» объявили о переходе Макарова. Контракт с экс-вингером «Динамо» – на год

Денис Макаров стал игроком «Крыльев Советов».

Бывший вингер «Динамо» Денис Макаров подписал контракт на год с «Крыльями Советов».

«Крылья Советов » подписали соглашение с 28-летним полузащитником Денисом Макаровым. Контракт рассчитан на один год.

Денис Макаров родился в Тольятти и является воспитанником Академии имени Юрия Коноплева.

За свою карьеру выступал за «Оренбург», «Нефтехимик», «Рубин», московское «Динамо», а также турецкий «Кайсериспор ». В сезоне 2025/26 провел за турецкий клуб 13 матчей.

Добро пожаловать в «Крылья», Денис!» – говорится в сообщении самарцев.

Ранее сообщалось , что Макаров будет получать в «Крыльях» 3 млн рублей в месяц.