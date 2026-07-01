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  4. Бьелса об Уругвае на ЧМ-2026: «Мы должны были набрать 7 очков. Любой серьезный анализ предполагал победы над Саудовской Аравией и Кабо-Верде и ничью с Испанией»

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Бьелса об Уругвае на ЧМ-2026: «Мы должны были набрать 7 очков. Любой серьезный анализ предполагал победы над Саудовской Аравией и Кабо-Верде и ничью с Испанией»
Бьелса: должны были победить саудовцев и Кабо-Верде и сыграть вничью с Испанией.

Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса считает, что команда должна была добиться большего на ЧМ-2026.

70-летний специалист дал пресс-конференцию длительностью один час 40 минут касательно вылета команды с чемпионата мира. Он пришел на на нее с папкой документов в руках.

Уругвайцы не вышли из группы, сыграв вничью с Саудовской Аравией (1:1) и Кабо-Верде (2:2), а также уступив Испании (0:1).

О результатах Уругвая

«Я могу четко объяснить, почему мы должны были закончить групповую стадию с семью очками.

Не существует серьезного, вдумчивого, обдуманного и показательного анализа, который не предполагал бы, что мы обыграем Саудовскую Аравию, который не отразил бы нашей победы над Кабо-Верде и нашей ничьей с Испанией».

О предположениях об отсутствии единства в команде

«Мы были достаточно сплочены, чтобы показать на 20 процентов больше, чем Саудовская Аравия, на 30 процентов больше, чем Кабо-Верде, и на 25 процентов больше, чем Испания», – заявил Бьелса.

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: The Athletic
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logoСборная Испании по футболу
logoМарсело Бьелса
logoСборная Саудовской Аравии по футболу
психология
logoСборная Кабо-Верде по футболу

Комментарии

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Гипотетически мы чемпионы мира.... А фактически....
ОтветJacks`76
Гипотетически мы чемпионы мира.... А фактически....
На словах он Лев Толстой, а на деле... 😁
ОтветРоман_АИ
На словах он Лев Толстой, а на деле... 😁
Мне он больше напоминает Анатолия Федоровича Бышовца. Нет травника или целебника, который объяснял бы ничьи с Саудовской Аравией и Кабо Верде, и нет предела человеческой мерзости, которая препятствует чтению отчетов Бьелсы.
Даже не знаю, насколько профпригоден человек, который после такого провала выходит и говорит такое
Ответ6LACK
Даже не знаю, насколько профпригоден человек, который после такого провала выходит и говорит такое
Дядька за вечер целый отчет наваял о том, почему все на самом деле хорошо 👍

Конечно профпригоден! Просто профессией ошибся.
Ответ6LACK
Даже не знаю, насколько профпригоден человек, который после такого провала выходит и говорит такое
Он как тренер вообще один сплошной конфуз...Лично мне непонятно за счёт чего его вообще котируют как успешного тренера. Ноль трофеев за долгие годы, но множенства бла-бла-бла и "уникального стиля".
Подходит сын к отцу и спрашивает:
- Папа, объясни как это - теоретически и фактически?
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Из сборника анекдотов от Валерия Газзаева https://www.sovsport.ru/football/articles/240905-nu-i-nu-anekdot-gazzaeva-udivil-anglichan?ysclid=mr1nzvo5cs746304976
Бьелса об Уругвае на ЧМ-2026: «Мы должны были набрать 7 очков. Любой серьезный анализ предполагал победы над Саудовской Аравией и Кабо-Верде и ничью с Испанией»...
Виртуально мы миллионеры...
Виртуально у нас 3 миллиона, а по факту 2 проститутки с старый п@дор (с)
Возраст всё таки штука серьёзная...
Не просто так же людей на пенсию отправляют в определённых сферах, устанавливают возрастной лимит.
ОтветПетрович
Возраст всё таки штука серьёзная... Не просто так же людей на пенсию отправляют в определённых сферах, устанавливают возрастной лимит.
Как будто в молодости он отличался. Четверть века назад он был таким же гиком.

Безумный учёный, который делает проект машины времени, а потом с удивлением узнает, что в мире нет материалов, выдерживающих заданную температуру.
ОтветАдминБЦ
Как будто в молодости он отличался. Четверть века назад он был таким же гиком. Безумный учёный, который делает проект машины времени, а потом с удивлением узнает, что в мире нет материалов, выдерживающих заданную температуру.
У "сверхразумов" кукуха в более раннем возрасте улетает)
Начинают понимать, что в этом мире их никто не понимает...
На пенсии займется инфоцыганством, благо идиотов хватает..
ОтветПитер Пэн
На пенсии займется инфоцыганством, благо идиотов хватает..
ему и так 70 уже, всё - пенсия))
по сути он инфоцыганством и занимается, только в футболе
ОтветПитер Пэн
На пенсии займется инфоцыганством, благо идиотов хватает..
Он не такой тип просто совсем неповортливый и упрямый. Надо найти общий язык с игроками а у Бьелсы это всегда трудно.
Просчитался, но где?
ОтветYen Bedder
Просчитался, но где?
Действительно, в какой момент всё пошло не так?))))
Просто отправьте этого этого полоумного деда на пенсию. Чел провалился везде, где работал, перескандалился везде и очевидно оторван от реальности
Старик, ты тренер или бухгалтер? Факт, што в очередной раз обосрался.
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