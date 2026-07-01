Бьелса об Уругвае на ЧМ-2026: «Мы должны были набрать 7 очков. Любой серьезный анализ предполагал победы над Саудовской Аравией и Кабо-Верде и ничью с Испанией»...

Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса считает, что команда должна была добиться большего на ЧМ-2026.
70-летний специалист дал пресс-конференцию длительностью один час 40 минут касательно вылета команды с чемпионата мира. Он пришел на на нее с папкой документов в руках.
Уругвайцы не вышли из группы, сыграв вничью с Саудовской Аравией (1:1) и Кабо-Верде (2:2), а также уступив Испании (0:1).
О результатах Уругвая
«Я могу четко объяснить, почему мы должны были закончить групповую стадию с семью очками.
Не существует серьезного, вдумчивого, обдуманного и показательного анализа, который не предполагал бы, что мы обыграем Саудовскую Аравию, который не отразил бы нашей победы над Кабо-Верде и нашей ничьей с Испанией».
О предположениях об отсутствии единства в команде
«Мы были достаточно сплочены, чтобы показать на 20 процентов больше, чем Саудовская Аравия, на 30 процентов больше, чем Кабо-Верде, и на 25 процентов больше, чем Испания», – заявил Бьелса.
Конечно профпригоден! Просто профессией ошибся.
- Папа, объясни как это - теоретически и фактически?
- Как бы тебе объяснить...Ну вот иди спроси у сестры, отдалась бы она за миллион долларов
Подходит мальчик к сестре и спрашивает:
- А ты бы отдалась за миллион долларов?
- Мм...Да, отдалась бы
Пришел мальчик к отцу, и сказал:
-Да, сестра бы отдалась
-Теперь иди к маме и спроси то же самое
Мальчик возвращается, та же история, отец говорит:
- Тогда иди спроси у деда, отдался бы он черному властелину за два миллиона долларов
Мальчик спросил у деда и получил положительный ответ, пришел к отцу:
- И дед тоже согласен
- А теперь смотри, теоретически у нас 4 миллиона долларов, а фактически две проститутки и старый педик
Виртуально мы миллионеры...
Не просто так же людей на пенсию отправляют в определённых сферах, устанавливают возрастной лимит.
Безумный учёный, который делает проект машины времени, а потом с удивлением узнает, что в мире нет материалов, выдерживающих заданную температуру.
Начинают понимать, что в этом мире их никто не понимает...
по сути он инфоцыганством и занимается, только в футболе