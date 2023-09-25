Удивительный путь.

В 2021 году, когда Джонни Эвансу было 33 года, он поднял вместе с «Лестером» Кубок Англии, собрав полный набор всех возможных трофеев для игрока, выступающего на Туманном Альбионе. В резюме защитника уже числились три титула Премьер-лиги, два Кубка лиги, четыре победы в Суперкубке, и по одной в клубном ЧМ и Лиге чемпионов.

Казалось бы, что страдающий от травм Эванс должен в скором времени повесить бутсы на гвоздь, но в 2023 году его карьера пережила неожиданный ренессанс. Об этой удивительной истории подробно рассказал Дэвид Макдоннелл из The Mirror.

В конце прошлого сезона «Лестер» вылетел в Чемпионшип, а контракт Джонни закончился. Защитник обратился к своему экс-партнеру по «Юнайтед», а ныне техническому директору клуба Даррену Флетчеру с просьбой о помощи. Тот переговорил с остальным руководством, и «дьяволы» позволили ему тренироваться с командой. Для клуба это решение было исключительно жестом поддержки, ничего большего не предполагалось. Эвансу позволили поддерживать форму в Каррингтоне, пока он ищет себе новый клуб. Ожидалось, что 35-летний защитник отправится в Чемпионшип, где проведет сезон его бывший клуб.

Но, как только Джонни начал тренироваться с «Юнайтед», он смог впечатлить Эрика тен Хага — голландец пригласил игрока в предсезонный тур по США. По возвращению в Англию главный тренер провел переговоры с Флетчером, спортивным директором Джоном Мерто и генеральным директором Ричардом Арнольдом, и по итогам этой беседы Эвансу предложили контракт на один год. Расчет руководства состоял в том, что опытный защитник будет наставником для юных игроков, начинающих свой путь в первой команде, и иногда он сможет страховать защитников основы. Однако травмы ключевых игроков изменили планы клуба.

Перед матчем с «Бернли» Тен Хаг отвел Эванса в сторону во время тренировки и сказал ему, что он выйдет в стартовом составе. Футболист не разочаровал тренера: он забил после подачи Серхио Регилона с углового, однако гол был отменен решением ВАР, а после оформил восхитительный ассист с середины поля на Бруну, приведший к победному голу.

После игры Эванс честно признался, что не ожидал получить место в старте:

«Я никогда не думал, что когда-нибудь сыграю 200-ю игру [за «МЮ»], но для меня было огромной честью вернуться и снова сыграть за этот клуб. Это был один из лучших вечеров в моей жизни. Вернуться сюда и снова выступить перед фанатами было мечтой, ставшей реальностью, лучше и быть не могло.

Вчера на тренировке мне сказали, что я выйду в стартовом составе, и я не мог дождаться этой игры. Честно говоря, я больше нервничал во время предсезонки, а сегодня не было никаких переживаний, я чувствовал лишь радостное волнение. Я не мог дождаться и чувствовал себя готовым к этой игре.

С одной стороны, все это кажется абсолютно сюрреалистичным, а с другой стороны — совершенно нормальным. Довольно сложно принять это, но мне нравится. В прошлом году у меня тоже было много проблем с травмами, поэтому я очень благодарен клубу за то, что он сделал это и увидел во мне ценность».

За такие истории и стоит любить футбол ❤️