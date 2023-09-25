Слова не нужны.

Благодаря Джонни Эвансу и Бруну Фернандешу «Юнайтед» смог увезти три очень важных очка с «Терф Мура». Защитник оформил прекрасный ассист с середины поля на капитана команды, и, как оказывается, этот гол стал итогом идеального взаимопонимания между двумя игроками.

После матча Джонни объяснил, как у них это вышло:

«Нам было трудно прорваться к их воротам. Мне дали немного времени на их половине поля, и я подумал, может быть, стоит попробовать немного их растянуть.

Мы встретились взглядами [с Бруну] прямо перед тем, как я получил мяч, и я понял, что мне нужно бить, этот удар будет стоить того. Как только мяч оторвался от его бутсы, я подумал, что это гол».

Фернандеш добавил, что на протяжении всего матча ждал такой передачи именно от 35-летнего защитника:

«Очевидно, это был отличный пас. Я знаю, что он [Эванс] обладает великолепными качествами — он может играть сзади обеими ногами. Поэтому я знал, что он может отдать этот пас, поэтому я ждал его.

Было сложно пробиться через их линию обороны, потому что она очень хорошо проработана. Это был отличный мяч, и я очень рад победе».

Ждем этих двоих в старте на следующий матч? 👀