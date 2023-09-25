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📹Настоящий капитан. Бруну Фернандеш за игру с «Бернли» получил «Игрока матча», но мгновенно отдал награду другому👏

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Бруну Фернандеш Бруну Фернандеш
Джонни Эванс Джонни Эванс
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Красивый жест.

«Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага тяжело вкатывается в новый сезон. После шести туров у команды поровну побед и поражений − по три, а в таблице клуб идет лишь на девятом месте. В последней игре против «Бернли» ее исход решил единственный гол, который на свой счет записал Бруну Фернандеш.

Так как особых вариантов обычно в таких случаях нет, то после матча награду «Лучший игрок» получил португалец. Рядом с ним находился Джонни Эванс, легенда «Юнайтед», который вернулся летом в команду на время, но подписал контракт на год.

Бруну Фернандеш принял из рук журналистки награду, но сразу же передал ее Эвансу. Именно благодаря крутейшей передаче Джонни стал возможным тот самый единственный победный гол.

Все по справедливости.

1 комментарий

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anti4ex
Эвансу нужнее, а у Бруно ещё куча таких будет 💪
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