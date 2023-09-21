Вот это характер.

Матч с «Баварией» прошел не лучшим образом для «Юнайтед» (3:4). Английская команда посыпалась после первого гола мюнхенцев, но при этом билась до последнего, забив три гола во втором тайме.

Во всех неудачах манкунианцев сразу же начали винить Андре Онана, не остановившего первый гол. Однако вратарь решил не прятаться от журналистов и вызвался прокомментировать произошедшее TNT Sports после финального свистка:

«Тяжело проигрывать так. Мы хорошо начали игру, но после моей ошибки мы потеряли контроль. Это сложная ситуация для нас, а особенно для меня, потому что я всех подвёл. Команда была хороша – все, кроме меня. Мы проиграли сегодня из-за меня.

Мы были хороши с мячом, создавали моменты. А когда они пробили в створ, мы сразу же пропустили. Мне нужно учиться на таких ошибках и двигаться дальше.

К сожалению, у меня задался сложный старт в «Юнайтед».

Рио Фердинанд сразу же отреагировал на слова Онана в эфире Sky Sports:

«Я уважаю это. Я проигрывал игры, совершал ошибки и временами отказывался общаться со СМИ. Это демонстрирует его хороший характер и что он сделан из правильного теста».

Онана действительно совершил ошибку, но при этом он отметился несколькими впечатляющими сейвами ближе к концу игры. И нельзя отрицать, что Андре не боится взять на себя ответственность.