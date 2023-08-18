«Манчестер Юнайтед» еще не принял окончательного решения о будущем Мэйсона Гринвуда в команде. Генеральный директор Ричард Арнольд хочет вернуть Гринвуда в первую команду на основании результатов расследования при соблюдении определенных условий.

Кроме того, спортивный директор Джон Мертоу и тренер Эрик тен Хаг поддерживают возвращение Гринвуда. Несмотря на то, что Мейсон Гринвуд не играл в основном составе с января 2022 года, похоже, у Эрика тен Хага есть планы на молодого футболиста.

Вот как «Манчестер Юнайтед» может выстроить команду с Гринвудом и Хейлундом:

Хотя Гринвуд может играть на позиции центрального нападающего, лучшим выбором будет Хейлунд, а Гринвуда могут переместить на позицию Антони.

До проблем с полицией 21-летний футболист был на пути к тому, чтобы стать одним из лучших молодых английских нападающих, поэтому он потенциально может вытеснить Антони из состава.