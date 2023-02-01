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Тен Хаг сможет восполнить потерю Эриксена: с приходом Забитцера в «Юнайтед» у команды будет как минимум три игровые схемы

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Марсель Забитцер Марсель Забитцер
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Кристиан Эриксен Кристиан Эриксен
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Австриец может раскрыться в Манчестере.

Как Забитцер вписывается в состав «Юнайтед» вместо травмированного Эриксена — состав

Кристиан Эриксен выбыл как минимум до мая из-за травмы в матче с «Редингом». На замену датчанину у «Баварии» взяли в аренду Марселя Забитцера.

Австриец уже был в поле зрения «Юнайтед» прошлым летом, но до перехода дошло только сейчас. Марсель очень универсален - может играть как в центре обороны, так и атакующего полузащитника, а также способен исполнить опорника. Несколько раз Забитцер даже выходил на правом фланге.

Так что же это значит для Тен Хага и как он может изменить схему с прибытием Забитцера? Вот некоторые из вариантов:

В расстановке 4-1-2-3 Забитцер мог бы стать партнером Бруно, играя в качестве более атакующего полузащитника, в то время как Каземиро обеспечивал подстраховку сзади.

У Тен Хага также есть возможность играть более консервативно: Забитцер помогает Каземиро в обороне, а Бруно играет в роли атакующего хава.

Третий вариант более маловероятен, но он просто помогает продемонстрировать универсальность Забитцера, поскольку он может даже играть на правом фланге в схеме 4-4-2, как это делал Пак Джи-Сун в командах сэра Алекса Фергюсона.

Как вы думаете, где Забитцер лучше всего подходит для игры в «Манчестер Юнайтед»? Дайте нам знать об этом в комментариях!

4 комментария

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red_devils
"Третий вариант более маловероятен" не грамотно как то. просто написать, что третий вариант маловероятен и всё.
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Данил Кулинский
ЭТХ никогда не играл в 4-4-2, кроме матча с Сити вроде
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Frenkiee
Санчо вернулся. Надеюсь заберёт место на основе
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Dm Kznts
неплохой анализ
+1
0
+1
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