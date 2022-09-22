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«Я понял, что лучше создавать свой собственный стиль». Патрик Шик признался, что пытался подражать Криштиану Роналду

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Чешский нападающий Патрик Шик признался, что пытался подражать Криштиану Роналду, прежде чем развил свой собственный стиль.

Шик стал лучшим бомбардиром Евро 2020 наравне с легендарным португальцем – у обоих на счету было 5 голов, но Золотая бутса досталась Роналду, потому что ему понадобилось 5 матчей, чтобы забить их – на один матч меньше, чем Шику.

«Меня вдохновлял Криштиану Роналду в начале моей карьеры. Мне было 19 лет, когда я стал пристально следить за ним и говорил своей семья, что хочу играть в таких же бутсах. Я смотрел его видео в интернете и пытался повторять его фишки с мячом, но это было почти невозможно – со временем я понял, что лучше создавать свой собственный стиль», - признавался чех в интервью A Bola.

Сейчас Шик играет за «Байер», куда перешел из «Ромы» в 2020 году. Он забил 40 голов и сделал 7 ассистов за 77 матчей за немецкий клуб.

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