«Я понял, что лучше создавать свой собственный стиль». Патрик Шик признался, что пытался подражать Криштиану Роналду

Чешский нападающий Патрик Шик признался, что пытался подражать Криштиану Роналду, прежде чем развил свой собственный стиль.

Шик стал лучшим бомбардиром Евро 2020 наравне с легендарным португальцем – у обоих на счету было 5 голов, но Золотая бутса досталась Роналду, потому что ему понадобилось 5 матчей, чтобы забить их – на один матч меньше, чем Шику.

«Меня вдохновлял Криштиану Роналду в начале моей карьеры. Мне было 19 лет, когда я стал пристально следить за ним и говорил своей семья, что хочу играть в таких же бутсах. Я смотрел его видео в интернете и пытался повторять его фишки с мячом, но это было почти невозможно – со временем я понял, что лучше создавать свой собственный стиль», - признавался чех в интервью A Bola.

Сейчас Шик играет за «Байер», куда перешел из «Ромы» в 2020 году. Он забил 40 голов и сделал 7 ассистов за 77 матчей за немецкий клуб.