Доргу забил первый гол за «МЮ» – в 38-м матче

Доргу забил первый гол за «МЮ».

Защитник Патрик Доргу забил первый гол за «Манчестер Юнайтед»

На 24-й минуте матча чемпионата Англии против «Ньюкасла» (1:0, первый тайм) он точно пробил с лета из пределов штрафной.

Доргу впервые отличился в составе «МЮ» в 38-м матче.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

