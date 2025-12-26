Доргу забил первый гол за «МЮ» – в 38-м матче

Доргу забил первый гол за «МЮ».

Защитник Патрик Доргу забил первый гол за «Манчестер Юнайтед »

На 24-й минуте матча чемпионата Англии против «Ньюкасла » (1:0, первый тайм) он точно пробил с лета из пределов штрафной.

Доргу впервые отличился в составе «МЮ» в 38-м матче.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.