Доргу забил первый гол за «МЮ» – в 38-м матче
Доргу забил первый гол за «МЮ».
Защитник Патрик Доргу забил первый гол за «Манчестер Юнайтед»
На 24-й минуте матча чемпионата Англии против «Ньюкасла» (1:0, первый тайм) он точно пробил с лета из пределов штрафной.
Доргу впервые отличился в составе «МЮ» в 38-м матче.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
