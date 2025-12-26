Мостовой о «Спартаке»: «Главный и самый обсуждаемый клуб года. Сейчас туда кого только не предлагают! Диву даешься: столько наших под боком, а смотрят все равно на иностранцев»

Мостовой о «Спартаке»: главный и самый обсуждаемый клуб года.

Александр Мостовой отметил популярность «Спартака» в России.

«Спартак» – главный и самый обсуждаемый клуб года. Внимание к нему всегда огромное. Ни один другой клуб так часто не обсуждается в СМИ. Буквально каждый день спрашивают что-то про «Спартак».

Конечно, хотелось бы, чтобы больше говорили про футбол, про игру красно-белых, но в основном обсуждаются всякие нефутбольные темы, слухи и сплетни.

Сейчас у клуба нет тренера – кого только туда не предлагают: и с Кипра, и с Мальты. Смотришь на это и диву даешься. Когда столько наших специалистов под боком, а смотрят все равно в сторону иностранцев», – сказал бывший полузащитник «Спартака ».