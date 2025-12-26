Агент Дивеева об обмене на Гонду: «Надо спросить у ЦСКА и «Зенита». Не комментирую слухи. Появится официальная информация, тогда поговорим»

Агент Дивеева об обмене на Гонду: надо спросить у ЦСКА и «Зенита».

Олег Еремин , агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, высказался о возможном обмене футболиста в «Зенит » на форварда Лусиано Гонду .

Сообщалось, что ЦСКА и «Зенит» договорились об обмене Дивеева на Гонду, а в ближайшие дни о сделке объявят официально.

«Надо спросить у ЦСКА и «Зенита». Веду ли я переговоры с «Зенитом»? Не комментирую такие слухи.

Появится официальная информация, тогда поговорим. Какова вероятность, что трансфер состоится? Пока не знаю, посмотрим», – сказал Еремин.