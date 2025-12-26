  • Спортс
  • Кисляк – лучший российский игрок года по версии «Матч Премьер». Зрители выбрали Матвея, голоса экспертов разделились между хавбеком ЦСКА и Батраковым
Кисляк – лучший российский игрок года по версии «Матч Премьер». Зрители выбрали Матвея, голоса экспертов разделились между хавбеком ЦСКА и Батраковым

Кисляк признан игроком года по версии «Матч Премьер».

Матвей Кисляк признан лучшим российским футболистом года.

Полузащитник ЦСКА победил в голосовании зрителей «Матч Премьер», а голоса экспертов разделились между Кисляком и хавбеком «Локомотива» Алексеем Батраковым.

Талалаев признан российским тренером года по версии «Матч Премьер». Зрители проголосовали за тренера «Балтики», голоса экспертов разделились между Талалаевым и Мусаевым

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
рейтинги
logoпремьер-лига Россия
