«Обещаю всего себя отдавать на поле»: первые слова Маласии в качестве игрока «МЮ»

«Манчестер Юнайтед » официально подтвердил подписание Тирелла Маласии.

Он подписал четырехлетний контракт с возможностью продления еще на один сезон.

Сообщается, что «красные дьяволы» заплатили «Фейеноорду» 15 миллионов евро сразу плюс 2 миллиона евро могут быть выплачены в качестве бонусов за 22-летнего левого защитника.

«Это невероятное чувство — присоединиться к «Манчестер Юнайтед». Это новая глава для меня, новая лига с новыми товарищами по команде и потрясающим тренером.

По игре против его команд в голландском чемпионате я знаю, какими качествами он обладает и что требует от своих игроков.

Хотя я знаю, что еще молод и буду продолжать развиваться, я могу пообещать болельщикам «Юнайтед», что буду оставлять всего себя на поле каждый раз, когда надеваю красную футболку.

Я всегда буду благодарен «Фейеноорду» за все, что они дали мне и моей семье. Все это было бы невозможно, если бы не они.

Теперь я готов сосредоточиться на будущем с «МЮ» и помочь моему новому клубу добиться успеха».