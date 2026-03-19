Бернар Лама: «Сафонов ментально сильнее Шевалье – спокойнее, увереннее в больших матчах. C Матвеем «ПСЖ» может снова взять ЛЧ. Он мог бы стать одним из главных открытий ЧМ»

«В Лиге чемпионов невозможно ничего гарантировать заранее, потому что это турнир высочайшего уровня, где все решают детали, форма команды и психологическая устойчивость. Но мне кажется, что сейчас «ПСЖ» переживает очень хороший момент. Команда имеет надежного номера в лице Сафонова, и с ним парижане могут взять вторую Лигу чемпионов подряд. Но для этого надо проходить «Ливерпуль». И кажется, им это по силам.

Я считаю, что Матвей играет очень хорошо. Для меня сейчас он выглядит сильнее Люки Шевалье именно с ментальной точки зрения: он спокойнее, надежнее и увереннее в больших матчах. Это очень важно для вратаря такого клуба, как «ПСЖ». Мне кажется, что и Луис Энрике, и партнеры по команде сегодня больше рассчитывают именно на Сафонова, потому что он производит впечатление игрока, на которого можно положиться в ключевой момент.

Кроме того, Сафонов выглядит более опытным именно в матчах высокого уровня. У него больше игрового опыта в еврокубках, и в таких встречах это имеет большое значение. У «ПСЖ», безусловно, два хороших вратаря, но именно опыт, самообладание и ментальная устойчивость Сафонова сейчас могут делать разницу.

Что касается Шевалье, то ситуация для него становится все более непростой. Когда один вратарь играет, а другой остается без практики, всегда возникает вопрос, как это скажется на его ближайших перспективах. Поэтому сейчас действительно не до конца понятно, попадет ли он в ближайшую заявку сборной Франции и вообще поедет на чемпиона мира в Америку.

А если говорить о Сафонове, то, на мой взгляд, если бы не отстранение России, он мог бы стать одним из главных открытий чемпионата мира в США. Это была бы по-настоящему уникальная история: российский вратарь, который сумел зарекомендовать себя в Европе и показать свой уровень на международной арене.

В нынешней ситуации Матвей доказывает, что способен играть на самом высоком уровне, и для «ПСЖ» это, безусловно, очень важно», – сказал экс-голкипер парижан.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sport24
Ну если сам Лама оценил.Он спец по спокойствию.
Говорят даже Далай-Лама завидует его спокойствию
Если возмет ЛЧ с ПСЖ(как основной вратарь), станет абсолютным Гоатом. Хотя его рекорд в серии пенальти и так уже на века.
Молодец Матвей. Авторитетные слова.
«Мог бы стать одним из главных открытий чемпионата мира в США». Мог бы, но увы, не станет!
Увы, из-за коалиции Эпштейна мы не играем на ЧМ
Неужели это там вывели из строя всех будущих игроков сборной?
Сафонов показывал себя еще в матчах Краснодара в ЛЧ в 2021 году. Помнится, что особенно с Ренном он много тащил. Матвей играл за сборную на Евро-21. Он уже больше пяти сезонов играет на высоком уровне. Вряд ли бы он мог стать "открытием" в 27 лет. Но то, что и он и вся сборная могли бы показать интересные эпизоды на ЧМ в Сша и Мексике - это да. Сборная сейчас талантливая, хотя и не сбалансироввнная
взять ЛЧ дважды подряд - для этого нужен звёздный состав с Анчелотти во главе. у ПСЖ нет ни того, ни другого, а конкуренция велика - Бавария, Арсенал, Барселона сильны в этом году. но шансы, конечно же, есть.
задача Сафонова - быть надёжным, выручать, сохранить место в основе, сделать себе имя и репутацию в Европе. титулов он уже насобирал.
