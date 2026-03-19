Бернар Лама: «Сафонов ментально сильнее Шевалье – спокойнее, увереннее в больших матчах. C Матвеем «ПСЖ» может снова взять ЛЧ. Он мог бы стать одним из главных открытий ЧМ»

Бернар Лама: Сафонов увереннее и надежнее Шевалье.

«В Лиге чемпионов невозможно ничего гарантировать заранее, потому что это турнир высочайшего уровня, где все решают детали, форма команды и психологическая устойчивость. Но мне кажется, что сейчас «ПСЖ» переживает очень хороший момент. Команда имеет надежного номера в лице Сафонова, и с ним парижане могут взять вторую Лигу чемпионов подряд. Но для этого надо проходить «Ливерпуль». И кажется, им это по силам.

Я считаю, что Матвей играет очень хорошо. Для меня сейчас он выглядит сильнее Люки Шевалье именно с ментальной точки зрения: он спокойнее, надежнее и увереннее в больших матчах. Это очень важно для вратаря такого клуба, как «ПСЖ». Мне кажется, что и Луис Энрике, и партнеры по команде сегодня больше рассчитывают именно на Сафонова, потому что он производит впечатление игрока, на которого можно положиться в ключевой момент.

Кроме того, Сафонов выглядит более опытным именно в матчах высокого уровня. У него больше игрового опыта в еврокубках, и в таких встречах это имеет большое значение. У «ПСЖ», безусловно, два хороших вратаря, но именно опыт, самообладание и ментальная устойчивость Сафонова сейчас могут делать разницу.

Что касается Шевалье, то ситуация для него становится все более непростой. Когда один вратарь играет, а другой остается без практики, всегда возникает вопрос, как это скажется на его ближайших перспективах. Поэтому сейчас действительно не до конца понятно, попадет ли он в ближайшую заявку сборной Франции и вообще поедет на чемпиона мира в Америку.

А если говорить о Сафонове, то, на мой взгляд, если бы не отстранение России, он мог бы стать одним из главных открытий чемпионата мира в США. Это была бы по-настоящему уникальная история: российский вратарь, который сумел зарекомендовать себя в Европе и показать свой уровень на международной арене.

В нынешней ситуации Матвей доказывает, что способен играть на самом высоком уровне, и для «ПСЖ » это, безусловно, очень важно», – сказал экс-голкипер парижан.