Онана в старте до следующего привоза – конкурент поджимает. Хотя Тен Хаг списывает ошибки на гениальность Зиеша

Андре Онана стал одним из антигероев недели – футбольный мир по-прежнему обсуждает его ошибки с «Галатасараем».

В четверг медиа выдали новую порцию инсайдов: после еще одной ошибки Эрик тен Хаг уберет камерунца из старта.

Онана боится потерять место в составе – из-за этого наверняка откажется от Кубка африканских наций

По информации Дэвида Макдоннелла из The Mirror, Тен Хаг готов дать шанс Байындыру, если Онана не возьмет себя в руки. При этом тренер не будет публично прибивать камерунца.

Роб Доусон из ESPN подтверждает, что Онана будет в старте на матч с «Ньюкаслом» – Тен Хаг по-прежнему считает трансфер оправданным: плюсы Андре в системе, к которой стремится тренер, перевешивают минусы.

Сам Онана боится потерять место в основе – Алтай Байындыр, пришедший летом, впечатляет штаб на тренировках (информация Manchester Evening News).

«Мы очень довольны Алтаем. Он привыкает к Премьер-лиге, привыкает к европейскому футболу – это сложно, когда ты приезжаешь из Турции, но мы очень довольны процессом, – аккуратно хвалит Тен Хаг. – Дела у него идут очень хорошо. Если он продолжит хорошо работать на тренировках и прогрессировать, то у него появится шанс, за который нужно будет зацепиться».

Ситуация осложняется и приближающимся Кубком африканских наций, который пройдет с 13 января по 11 февраля – Камерун один из фаворитов. Онана рискует пропустить месяц – и поэтому сомневается, ехать ли вообще. По сообщению The Telegraph, Онана осознает, что вернуть место в старте будет трудно.

Но Байындыр настроен еще решительнее.

«Алтай хочет отвоевать позицию первого номера у Онана до того, как тот отправится на Кубок африканских наций. Это его цель; я надеюсь, что он сможет добиться ее в ближайшем будущем», – говорит агент Сефа Сейрек.

Одноклубники поддерживают Онана и берут ответственность на себя. По крайней мере публично

После финального свистка к вратарю «МЮ» подошли только коллеги – лучше всех понимают, какое давление сваливается после результативных ошибок.

Байындыр обнял и проводил к трибуне выездных болельщиков. К камерунцу подошел и вратарь «Галатасарая» Фернандо Муслера.

А Бруну Фернандеш подбодрил Онана в интервью:

«Он знает, как справляться с такими моментами – ранее уже случалось подобное. Андре знает, что должен играть лучше, как и все мы. Команда должна понимать, что в потере очков виноваты все. Причина не только в нем – все должны взять на себя ответственность.

Я тоже беру на себя ответственность. Наверное, мы пропустили больше всех в этой Лиге чемпионов. Мы должны научиться контролировать матчи – если не будем пропускать, у нас появятся хорошие шансы на положительный результат, ведь в атаке у нас качественные игроки».

Тен Хаг списал ошибки Онана на гениальность Зиеша

В начале недели Рио Фердинанд в эфире собственного подкаста призывал людей извиниться за критику Онана. Бывший капитан сборной Англии указывал на хорошую статистику сухих матчей в Премьер-лиге. Но после матча с «Галатасараем» признал:

«Онана должен принять поражение и сказать: «Да, парочку голов мы пропустили из-за меня». Так играть нельзя».

Ли Шарп рубит жестче – критикует «МЮ» и Тен Хага за трансфер Онана.

«Теперь эта ошибка очевидна. Было странно, что они выставили Де Хеа за дверь – да, испанец допустил пару серьезных ошибок в прошлом сезоне, но он был стабилен. Он оставлял «Юнайтед» в игре и выигрывал матчи в одиночку, поэтому я был разочарован, что его отпустили.

Всегда есть большой риск, когда вы покупаете в старт голкипера, не знакомого с Премьер-лигой. Возможно, нужно было оставить Де Хеа еще на год, а Онана взять в качестве дублера, чтобы дать ему привыкнуть к атмосфере и ожиданиям. Потому что сейчас его ошибки стоят команде очков.

Тяжело быть полевым игроком, когда твой голкипер дарит соперникам голы. Это сильно усложняет задачу. У Онана сильный характер – будем надеяться, что ошибки сойдут на нет и он извлечет из этого уроки».

А Тен Хаг защитил Онана изощренным способом – списал его ошибки на гениальность Зиеша:

«Это Хаким и его гениальность, я с этим знаком. Он невероятен, когда бьет с таких точек. Посмотрите первый штрафной – он забил много подобных голов против лучших вратарей мира».

Вряд ли болельщиков и самого Онана это сильно утешит.

Фото: IMAGO/Ash Allen/Global Look Press; East News/Francisco Seco; SeskimPhoto/Global Look Press