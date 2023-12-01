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Онана в старте до следующего привоза – конкурент поджимает. Хотя Тен Хаг списывает ошибки на гениальность Зиеша

Андре Онана Андре Онана
Алтай Байындыр Алтай Байындыр
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Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Хаким Зиеш Хаким Зиеш
Рио Фердинанд Рио Фердинанд
Футбол Футбол

Андре Онана стал одним из антигероев недели – футбольный мир по-прежнему обсуждает его ошибки с «Галатасараем».

В четверг медиа выдали новую порцию инсайдов: после еще одной ошибки Эрик тен Хаг уберет камерунца из старта. 

Онана боится потерять место в составе – из-за этого наверняка откажется от Кубка африканских наций

По информации Дэвида Макдоннелла из The Mirror, Тен Хаг готов дать шанс Байындыру, если Онана не возьмет себя в руки. При этом тренер не будет публично прибивать камерунца.

Роб Доусон из ESPN подтверждает, что Онана будет в старте на матч с «Ньюкаслом» – Тен Хаг по-прежнему считает трансфер оправданным: плюсы Андре в системе, к которой стремится тренер, перевешивают минусы.

Сам Онана боится потерять место в основе – Алтай Байындыр, пришедший летом, впечатляет штаб на тренировках (информация Manchester Evening News). 

«Мы очень довольны Алтаем. Он привыкает к Премьер-лиге, привыкает к европейскому футболу – это сложно, когда ты приезжаешь из Турции, но мы очень довольны процессом, – аккуратно хвалит Тен Хаг. – Дела у него идут очень хорошо. Если он продолжит хорошо работать на тренировках и прогрессировать, то у него появится шанс, за который нужно будет зацепиться».

Ситуация осложняется и приближающимся Кубком африканских наций, который пройдет с 13 января по 11 февраля – Камерун один из фаворитов. Онана рискует пропустить месяц – и поэтому сомневается, ехать ли вообще. По сообщению The Telegraph, Онана осознает, что вернуть место в старте будет трудно.

Но Байындыр настроен еще решительнее.

«Алтай хочет отвоевать позицию первого номера у Онана до того, как тот отправится на Кубок африканских наций. Это его цель; я надеюсь, что он сможет добиться ее в ближайшем будущем», – говорит агент Сефа Сейрек. 

Одноклубники поддерживают Онана и берут ответственность на себя. По крайней мере публично

После финального свистка к вратарю «МЮ» подошли только коллеги – лучше всех понимают, какое давление сваливается после результативных ошибок.

Байындыр обнял и проводил к трибуне выездных болельщиков. К камерунцу подошел и вратарь «Галатасарая» Фернандо Муслера. 

А Бруну Фернандеш подбодрил Онана в интервью:

«Он знает, как справляться с такими моментами – ранее уже случалось подобное. Андре знает, что должен играть лучше, как и все мы. Команда должна понимать, что в потере очков виноваты все. Причина не только в нем – все должны взять на себя ответственность.

Я тоже беру на себя ответственность. Наверное, мы пропустили больше всех в этой Лиге чемпионов. Мы должны научиться контролировать матчи – если не будем пропускать, у нас появятся хорошие шансы на положительный результат, ведь в атаке у нас качественные игроки».

Тен Хаг списал ошибки Онана на гениальность Зиеша

В начале недели Рио Фердинанд в эфире собственного подкаста призывал людей извиниться за критику Онана. Бывший капитан сборной Англии указывал на хорошую статистику сухих матчей в Премьер-лиге. Но после матча с «Галатасараем» признал:

«Онана должен принять поражение и сказать: «Да, парочку голов мы пропустили из-за меня». Так играть нельзя».

Ли Шарп рубит жестче – критикует  «МЮ» и Тен Хага за трансфер Онана.

«Теперь эта ошибка очевидна. Было странно, что они выставили Де Хеа за дверь – да, испанец допустил пару серьезных ошибок в прошлом сезоне, но он был стабилен. Он оставлял «Юнайтед» в игре и выигрывал матчи в одиночку, поэтому я был разочарован, что его отпустили.

Всегда есть большой риск, когда вы покупаете в старт голкипера, не знакомого с Премьер-лигой. Возможно, нужно было оставить Де Хеа еще на год, а Онана взять в качестве дублера, чтобы дать ему привыкнуть к атмосфере и ожиданиям. Потому что сейчас его ошибки стоят команде очков.

Тяжело быть полевым игроком, когда твой голкипер дарит соперникам голы. Это сильно усложняет задачу. У Онана сильный характер – будем надеяться, что ошибки сойдут на нет и он извлечет из этого уроки».

А Тен Хаг защитил Онана изощренным способом – списал его ошибки на гениальность Зиеша: 

«Это Хаким и его гениальность, я с этим знаком. Он невероятен, когда бьет с таких точек. Посмотрите первый штрафной – он забил много подобных голов против лучших вратарей мира».

Вряд ли болельщиков и самого Онана это сильно утешит. 

Онана, ну что это? Пропустил два несильных штрафных, летевших прямо в него – и «МЮ» упустил победу с 3:1

15 секунд боли Онана. Как «МЮ» реагирует на такой провал

Фото: IMAGO/Ash Allen/Global Look Press; East News/Francisco Seco; SeskimPhoto/Global Look Press

11 комментариев
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Ну если пропущенные Онана штрафные были исполнены гениально, то и Облякова можно назвать отличным исполнителем стандартов
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Вот так Тен Хаг обозначил гениального исполнителя штрафных. Бекс, Месси, Криш и Жуниньо - на выход. Пришел настоящий царь. 😂😂😂
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+5
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Де Хеа тащил МЮ в одиночку, а лысый притащил в МЮ вратаря который не то что не спасает, а наоборот привозит.
+8
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+3
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Гениальность Зиеша? Серьёзно?
Тен Хаг пересмотрел видосов ZZone, или это из-за прошлого в Аяксе?
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А я думал, что на гениальность Онаны )
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Ответ Тёма Тёма
Вот так Тен Хаг обозначил гениального исполнителя штрафных. Бекс, Месси, Криш и Жуниньо - на выход. Пришел настоящий царь. 😂😂😂
Криш в контексте штрафных звучит слишком смешно)
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Если такие штрафные гениальны, то на КФК полно гениальный вратарей, которые легко с ними справляются.
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удобно всё-таки, когда можно списать все огрехи на одного человека.

матч провёл плохой, но списывать на него невыход в плей-офф и вообще все проблемы нынешнего МЮ - патология.

там проблем выше крыши в каждой из линий и в раздевалке в целом
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Тен Хаг поклонник блм?
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Зиеш просто попадает в створ ворот со штрафных, тен Хаг: ЭТО ГЕНИАЛЬНО!!!1... занавес
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Капец, гениальность Зиеша. М-да.
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