15 секунд боли Онана. Как «МЮ» реагирует на такой провал
И что говорят вокруг.
«Манчестер Юнайтед» уже четвертый раз в этой ЛЧ потерял очки, ведя в счете − теперь в эпичной перестрелке с «Галатасараем» (3:3) с двумя или даже тремя ошибками Андре Онана.
И как на такое реагировать?
Как реагирует сам Онана: вот его боль после свистка
Самые яркие кадры попали на камеру TNT Sports.
Онана после финального свистка чуть постоял одиноким. Снял и швырнул на газон одну перчатку.
Потом чуть огляделся и швырнул вторую тоже – ту самую, от которой мяч влетал в ворота после второго штрафного.
Исполнил фэйспалм.
Натянул на глаза свитер – после такого правда хочется спрятаться.
Зло и резко отпустил, чтобы вот так с руками в стороны от непонимания пойти в раздевалку.
Как реагирует команда: Бруну винит партнеров, Тен Хаг − только себя
Скотт Мактоминей поддержал Андре Онана, который пропустил два нелепых штрафных: «У нас сплоченная команда, в которой нет индивидуалистов, мы все хотим сражаться друг за друга и доказывать, что справимся с проблемами. Надеюсь, в коллективе все будет хорошо и нам повезет в плане результатов».
Эрик тен Хаг взял вину на себя: «Кто во всем виноват? Конечно же я, на мне вся ответственность. Онана? Он в порядке».
Но тренер видит и прогресс: «Я доволен динамикой игры и смелостью команды. Мы создали очень много моментов, особенно в конце. И это были явные голевые моменты. Мы играли в хороший футбол. Но мы знаем, что это часть процесса, мы прогрессируем, и это очень многообещающе. Команда на правильном пути, и я знаю, что мы будем успешны в долгосрочной перспективе. Но чтобы остаться в Лиге чемпионов, в таких матчах нужно побеждать».
Бруну наехал на партнеров: «Мы пропустили совсем необязательные голы: контролировали игру, у нас было множество моментов, чтобы убить интригу, но подвела реализация. Каждый раз, когда мы пропускали, у нас появлялось много шансов забить самим. А в конце игры у нас было четыре момента. Нужно поднимать голову и искать партнеров, которые находятся в лучшей позиции, а не бить самим. Нужно ставить команду на первое место.
Очень тяжело, я не хочу разгонять негатив. Но мы играем в Лиге чемпионов не на должном уровне. Это не первый подобный матч. Нужно контролировать игру и добиваться положительных результатов. В таких важных матчах мы должны играть умнее. Теперь всей команде нужно взять на себя ответственность за ошибки. Выход в плей-офф от нас больше не зависит».
Как реагируют вокруг: сравнивают с игрой во дворе и обвиняют Онана
Конечно, намного жестче.
● Полу Скоулзу не понравилось, что Фернандеш пнул партнеров: «Бруну говорит об ошибках других игроков, но он сам допустил две большие ошибки – два глупых фола, которые привели к голам. Они все должны взять на себя ответственность, включая его самого».
Тем не менее, главную вину Скоулз повесил на Андре Онана: «Во всех трех голах виноват Онана. Очень обидно видеть такую игру от него – в последние недели он был неплох, но все равно не смог совладать с собой в Лиге чемпионов. Думаю, у Онана страдает концентрация – самая важная для голкипера вещь. Соперники, наверное, думают: давайте просто бить по воротам. Каждый раз казалось, что он пропустит снова».
● Оуэн Харгривз деликатнее, он обвинил всю оборону: «Юнайтед» забил три в Мюнхене и проиграл, забил три в Копенгагене и проиграл. Здесь они снова забили три гола и потеряли очки. Если бы мне сказали, что они забьют столько, но при этом не победят, я бы не поверил. Они забивают достаточно, но делают ошибки в защите».
● Стивен Уорнок назвал матч кошмарным сном Онана, Робби Сэвидж согласился: «Ужасная игра в воротах, две ошибки на нем. У команды нет баланса в игре, и Тен Хаг не знает, как это исправить. «Юнайтед» уже который раз теряет очки, ведя в счете, и от этих шрамов избавиться тяжело».
● Рио Фердинанд сравнил матч с баскетболом, а комментатор TNT Sport Даррен Флетчер (не экс-игрок «МЮ») увидел на поле школьников: «Они просто бегут вперед и пытаются забить победный гол на последних минутах».
Математические шансы на проход в плей-офф ЛЧ у «МЮ» по-прежнему есть, но для этого им нужно в последнем туре обыграть «Баварию». Скоулз на такое не рассчитывает: «Я не верю, что они победят «Баварию». Повторюсь в сотый раз – в команде нет лидера, и мы говорим об этом уже несколько лет. У «Юнайтед» в обороне были сплошные дыры, которыми пользовался «Галатасарай». Когда ведешь 2:0, нужно играть плотнее. Но на поле творилось полное безумие».
Онана, ну что это? Пропустил два несильных штрафных, летевших прямо в него – и «МЮ» упустил победу с 3:1
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Фото: East News/YASIN AKGUL / AFP, OZAN KOSE / AFP, AP Photo/Francisco Seco
Но Фернандеш в этом матче принял участие в 2 голах команды, а упустили они преимущество из-за двух ошибок вратаря. Я просто не понимаю, когда вот Кариус ошибался в финале ЛЧ, в этом тоже отсутствие лидера в Ливерпуле виновато было, или как?
Мне кажется, что вратари ошибаются и с лидерами на поле и без лидеров на поле. И да, команды из-за этого проигрывают бывает. И если вратари ошибаются часто, то случается, что и команды начинают часто проигрывать. И что-то мне подсказывает, что все таки выходом из ситуации должно быть улучшение игры вратаря, в таком случае. А не рассуждения по типу " вот если бы в команде был лидер"
... вот и Онану, может конечно устраивать такие жалобные перфомансы после каждого ляпа - но что толку-то? надо либо психолога, либо другую команду, без такого вот давления и внимания...
Комментарий удалил,решил что не в своё болото полез)
А проигрыш Ньюкаслу в гостях - это нормально.
Ничего в этом страшного не будет.
Учитывая проблемы с составом и «такого» Онану.
Я несколько матчей МЮ смотрел в этом сезоне.
И вот в последних,они реально играли хорошо…
Но,то удаление,то привозы…
Ну так стабильность не обрести.
Тен Хагу надо стать жёстче.
Сажать на лавку.
Да, совершенно верно, Золотая перчатка Де Хеа это в первую очередь заслуга Мартинеса, Варана и Каземиро.
Если говорить непосредственно про Де Хеа, то он был третьим с конца по проценту отраженных ударов.
Или тоже виноват, но уже в меньшей степени?
Или все таки основополагающий фактор вопиющей игры мю это Криш?
Кто скажет правду???!!
видимо, в этом сезоне в ЛЧ мандраж, а не кураж
Сомневаюсь, что он в этих реалиях больше запросит, если совсем на карьеру не забил ))
Вот тогда заиграют!!!