15 секунд боли Онана. Как «МЮ» реагирует на такой провал

И что говорят вокруг.

«Манчестер Юнайтед» уже четвертый раз в этой ЛЧ потерял очки, ведя в счете − теперь в эпичной перестрелке с «Галатасараем» (3:3) с двумя или даже тремя ошибками Андре Онана.

И как на такое реагировать?

Как реагирует сам Онана: вот его боль после свистка

Самые яркие кадры попали на камеру TNT Sports.

Онана после финального свистка чуть постоял одиноким. Снял и швырнул на газон одну перчатку.

Потом чуть огляделся и швырнул вторую тоже – ту самую, от которой мяч влетал в ворота после второго штрафного.

Исполнил фэйспалм.

Натянул на глаза свитер – после такого правда хочется спрятаться.

Зло и резко отпустил, чтобы вот так с руками в стороны от непонимания пойти в раздевалку.

Как реагирует команда: Бруну винит партнеров, Тен Хаг − только себя

Скотт Мактоминей поддержал Андре Онана, который пропустил два нелепых штрафных: «У нас сплоченная команда, в которой нет индивидуалистов, мы все хотим сражаться друг за друга и доказывать, что справимся с проблемами. Надеюсь, в коллективе все будет хорошо и нам повезет в плане результатов».

Эрик тен Хаг взял вину на себя: «Кто во всем виноват? Конечно же я, на мне вся ответственность. Онана? Он в порядке».

Но тренер видит и прогресс: «Я доволен динамикой игры и смелостью команды. Мы создали очень много моментов, особенно в конце. И это были явные голевые моменты. Мы играли в хороший футбол. Но мы знаем, что это часть процесса, мы прогрессируем, и это очень многообещающе. Команда на правильном пути, и я знаю, что мы будем успешны в долгосрочной перспективе. Но чтобы остаться в Лиге чемпионов, в таких матчах нужно побеждать».

Бруну наехал на партнеров: «Мы пропустили совсем необязательные голы: контролировали игру, у нас было множество моментов, чтобы убить интригу, но подвела реализация. Каждый раз, когда мы пропускали, у нас появлялось много шансов забить самим. А в конце игры у нас было четыре момента. Нужно поднимать голову и искать партнеров, которые находятся в лучшей позиции, а не бить самим. Нужно ставить команду на первое место .

Очень тяжело, я не хочу разгонять негатив. Но мы играем в Лиге чемпионов не на должном уровне. Это не первый подобный матч. Нужно контролировать игру и добиваться положительных результатов. В таких важных матчах мы должны играть умнее. Теперь всей команде нужно взять на себя ответственность за ошибки. Выход в плей-офф от нас больше не зависит».

Как реагируют вокруг: сравнивают с игрой во дворе и обвиняют Онана

Конечно, намного жестче.

● Полу Скоулзу не понравилось, что Фернандеш пнул партнеров: « Бруну говорит об ошибках других игроков, но он сам допустил две большие ошибки – два глупых фола, которые привели к голам . Они все должны взять на себя ответственность, включая его самого».

Тем не менее, главную вину Скоулз повесил на Андре Онана: «Во всех трех голах виноват Онана. Очень обидно видеть такую игру от него – в последние недели он был неплох, но все равно не смог совладать с собой в Лиге чемпионов. Думаю, у Онана страдает концентрация – самая важная для голкипера вещь. Соперники, наверное, думают: давайте просто бить по воротам. Каждый раз казалось, что он пропустит снова».

● Оуэн Харгривз деликатнее, он обвинил всю оборону: «Юнайтед» забил три в Мюнхене и проиграл, забил три в Копенгагене и проиграл. Здесь они снова забили три гола и потеряли очки. Если бы мне сказали, что они забьют столько, но при этом не победят, я бы не поверил. Они забивают достаточно, но делают ошибки в защите».

● Стивен Уорнок назвал матч кошмарным сном Онана, Робби Сэвидж согласился: «Ужасная игра в воротах, две ошибки на нем. У команды нет баланса в игре, и Тен Хаг не знает, как это исправить. «Юнайтед» уже который раз теряет очки, ведя в счете, и от этих шрамов избавиться тяжело».

● Рио Фердинанд сравнил матч с баскетболом, а комментатор TNT Sport Даррен Флетчер (не экс-игрок «МЮ») увидел на поле школьников: «Они просто бегут вперед и пытаются забить победный гол на последних минутах».

Математические шансы на проход в плей-офф ЛЧ у «МЮ» по-прежнему есть, но для этого им нужно в последнем туре обыграть «Баварию». Скоулз на такое не рассчитывает: «Я не верю, что они победят «Баварию». Повторюсь в сотый раз – в команде нет лидера, и мы говорим об этом уже несколько лет. У «Юнайтед» в обороне были сплошные дыры, которыми пользовался «Галатасарай». Когда ведешь 2:0, нужно играть плотнее. Но на поле творилось полное безумие».

Фото: East News/YASIN AKGUL / AFP, OZAN KOSE / AFP, AP Photo/Francisco Seco