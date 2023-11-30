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15 секунд боли Онана. Как «МЮ» реагирует на такой провал

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Пол Скоулз Пол Скоулз
Футбол Футбол

И что говорят вокруг.

«Манчестер Юнайтед» уже четвертый раз в этой ЛЧ потерял очки, ведя в счете − теперь в эпичной перестрелке с «Галатасараем» (3:3) с двумя или даже тремя ошибками Андре Онана.

И как на такое реагировать?

Как реагирует сам Онана: вот его боль после свистка

Самые яркие кадры попали на камеру TNT Sports.

Онана после финального свистка чуть постоял одиноким. Снял и швырнул на газон одну перчатку.

Потом чуть огляделся и швырнул вторую тоже – ту самую, от которой мяч влетал в ворота после второго штрафного.

Исполнил фэйспалм.

Натянул на глаза свитер – после такого правда хочется спрятаться.

Зло и резко отпустил, чтобы вот так с руками в стороны от непонимания пойти в раздевалку.

Как реагирует команда: Бруну винит партнеров, Тен Хаг − только себя

 

Скотт Мактоминей поддержал Андре Онана, который пропустил два нелепых штрафных: «У нас сплоченная команда, в которой нет индивидуалистов, мы все хотим сражаться друг за друга и доказывать, что справимся с проблемами. Надеюсь, в коллективе все будет хорошо и нам повезет в плане результатов».

Эрик тен Хаг взял вину на себя: «Кто во всем виноват? Конечно же я, на мне вся ответственность. Онана? Он в порядке».

Но тренер видит и прогресс: «Я доволен динамикой игры и смелостью команды. Мы создали очень много моментов, особенно в конце. И это были явные голевые моменты. Мы играли в хороший футбол. Но мы знаем, что это часть процесса, мы прогрессируем, и это очень многообещающе. Команда на правильном пути, и я знаю, что мы будем успешны в долгосрочной перспективе. Но чтобы остаться в Лиге чемпионов, в таких матчах нужно побеждать».

Бруну наехал на партнеров: «Мы пропустили совсем необязательные голы: контролировали игру, у нас было множество моментов, чтобы убить интригу, но подвела реализация. Каждый раз, когда мы пропускали, у нас появлялось много шансов забить самим. А в конце игры у нас было четыре момента. Нужно поднимать голову и искать партнеров, которые находятся в лучшей позиции, а не бить самим. Нужно ставить команду на первое место.

Очень тяжело, я не хочу разгонять негатив. Но мы играем в Лиге чемпионов не на должном уровне. Это не первый подобный матч. Нужно контролировать игру и добиваться положительных результатов. В таких важных матчах мы должны играть умнее. Теперь всей команде нужно взять на себя ответственность за ошибки. Выход в плей-офф от нас больше не зависит».

Как реагируют вокруг: сравнивают с игрой во дворе и обвиняют Онана

Конечно, намного жестче.

Полу Скоулзу не понравилось, что Фернандеш пнул партнеров: «Бруну говорит об ошибках других игроков, но он сам допустил две большие ошибки – два глупых фола, которые привели к голам. Они все должны взять на себя ответственность, включая его самого».

Тем не менее, главную вину Скоулз повесил на Андре Онана: «Во всех трех голах виноват Онана. Очень обидно видеть такую игру от него – в последние недели он был неплох, но все равно не смог совладать с собой в Лиге чемпионов. Думаю, у Онана страдает концентрация – самая важная для голкипера вещь. Соперники, наверное, думают: давайте просто бить по воротам. Каждый раз казалось, что он пропустит снова».

Оуэн Харгривз деликатнее, он обвинил всю оборону: «Юнайтед» забил три в Мюнхене и проиграл, забил три в Копенгагене и проиграл. Здесь они снова забили три гола и потеряли очки. Если бы мне сказали, что они забьют столько, но при этом не победят, я бы не поверил. Они забивают достаточно, но делают ошибки в защите».

Стивен Уорнок назвал матч кошмарным сном Онана, Робби Сэвидж согласился: «Ужасная игра в воротах, две ошибки на нем. У команды нет баланса в игре, и Тен Хаг не знает, как это исправить. «Юнайтед» уже который раз теряет очки, ведя в счете, и от этих шрамов избавиться тяжело». 

Рио Фердинанд сравнил матч с баскетболом, а комментатор TNT Sport Даррен Флетчер (не экс-игрок «МЮ») увидел на поле школьников: «Они просто бегут вперед и пытаются забить победный гол на последних минутах».

Математические шансы на проход в плей-офф ЛЧ у «МЮ» по-прежнему есть, но для этого им нужно в последнем туре обыграть «Баварию». Скоулз на такое не рассчитывает: «Я не верю, что они победят «Баварию». Повторюсь в сотый раз – в команде нет лидера, и мы говорим об этом уже несколько лет. У «Юнайтед» в обороне были сплошные дыры, которыми пользовался «Галатасарай». Когда ведешь 2:0, нужно играть плотнее. Но на поле творилось полное безумие».

Онана, ну что это? Пропустил два несильных штрафных, летевших прямо в него – и «МЮ» упустил победу с 3:1

«Добро пожаловать в ад». Гарначо провоцировал 50 тысяч безумных фанов «Галатасарая»

Фото: East News/YASIN AKGUL / AFP, OZAN KOSE / AFP, AP Photo/Francisco Seco

66 комментариев
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Нефанатик
Это все де хеа виноват. Виноват что столько лет в одиночку тащил этот середняк.
+155
-13
+142
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singsinner2
команде просто нужен нормальный вратарь тупо берущий свое (даже не надо чудес) и играющий ногами. не сильно загорелый и без понтов. и все устаканится когда оборона преестанет париться из за идиота в рамке
+77
-9
+68
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justbored
Ответ Vanek1411
Я запутался. Только же недавно на спорце бы статья, что Онана снова топ.
Вчера был топ, сегодня боттом. Универсал.
+62
-2
+60
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Vanek1411
Я запутался. Только же недавно на спорце бы статья, что Онана снова топ.
+39
0
+39
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Денис Кёнигсберг
Ответ singsinner2
команде просто нужен нормальный вратарь тупо берущий свое (даже не надо чудес) и играющий ногами. не сильно загорелый и без понтов. и все устаканится когда оборона преестанет париться из за идиота в рамке
Зоммер))
+37
0
+37
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Нурсултан Назарбаев
Ответ singsinner2
команде просто нужен нормальный вратарь тупо берущий свое (даже не надо чудес) и играющий ногами. не сильно загорелый и без понтов. и все устаканится когда оборона преестанет париться из за идиота в рамке
Не сильно загорелый)))
+24
-3
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Rjcnbr
Ответ Новая жизнь
Комментарий удален модератором
Клуб в руинах, а они опять предлагают поменять тен Гага на другого очередного физрука. Ну ничего же не поменяется. Оставьте голландца, он хотя бы смешные перлы на прессухах выдаёт и 0-7 проигрывает
+18
-4
+14
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Forza
Я не понимаю всех этих нападок на Фернандеша и рассуждений о том, что у команды нет лидера. Как бы это все имеет место быть, конечно. Лидер - важный элемент в команде и т.д.
Но Фернандеш в этом матче принял участие в 2 голах команды, а упустили они преимущество из-за двух ошибок вратаря. Я просто не понимаю, когда вот Кариус ошибался в финале ЛЧ, в этом тоже отсутствие лидера в Ливерпуле виновато было, или как?

Мне кажется, что вратари ошибаются и с лидерами на поле и без лидеров на поле. И да, команды из-за этого проигрывают бывает. И если вратари ошибаются часто, то случается, что и команды начинают часто проигрывать. И что-то мне подсказывает, что все таки выходом из ситуации должно быть улучшение игры вратаря, в таком случае. А не рассуждения по типу " вот если бы в команде был лидер"
+19
-6
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Dario Kaplan
Надо вызывать Бартеза
+11
0
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Тюменский медвежонок
смешно конечно слушать от Бруну что "нужно оглядываться и пасовать", когда он сам очень часто бьет по воротам из не самых логичных положений
+10
-2
+8
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Сальный конь бомжа
Шапито́ (фр. chapiteau — колпак, капитель) — разборная конструкция из мачт и натягиваемого на них полотна (парусины, брезента) шатра. Обычно красных и желтых цветов.
+9
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persk
Ответ Нефанатик
Это все де хеа виноват. Виноват что столько лет в одиночку тащил этот середняк.
А что, нет варианта, что и Де Хеа был плох, и Онана? Как привозы Онана реабилитируют слабую игру ДДХ? Ну, ведь он правда тоже не на уровне был
+16
-10
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ArnoNeputevy
Когда плотник шьёт штаны, а портной тачает сапоги, так всегда бывает. В команде должны быть нормальные селекционеры - и они должны приглашать игроков, а не тренер. Дело тренера - тренировать. Лишь очень немногие тренеры могут быть и хорошими селекционерами. Не все Алексы Фергюсоны. Когда вратаря выбирает тренер - по принципу "Я его давно знаю, мы приятели" - то вот так и получается.
+5
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Тюменец
Ответ Денис Кёнигсберг
Зоммер))
60-70 лепех. Интер, если что, Де Хеа подпишет, на халяву.))
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Александр Абхалимов
Физрук упустил идеально вратаря тащера и взял цветное нелепое разнообразие. Великий тренер хаг
+5
-1
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Dimashay
Ответ Will Turner
нападки в сторону фернандеша только у слабых личностей, которые считают, что капитан должен быть ака рой кин, жесткий и маскулинный а то, что фернандеш как минимум игрой и управлением на поле двигает команду вперед и тащит на своем горбу - этого никто не отмечает
В этом сезоне особенно тащит за собой. Он вообще никакой с начала сезона. И капитан не равно лучший игрок, разные роли абсолютно
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Pol Belov
если найдет нормального психолога, то может и станет топом ... как тут не вспомнить Васина, приличный бэк по скиллу, 90% времени играл более чем прилично, но как только наступал момент X - тут же совершал какие-то нелепые ошибки, причем чаще всего результативные... сколько лет ждали, что вот-вот и он станет оплотом ЦСКА в обороне, но нет, не получилось... а ушел в Казахстан - и вроде как нормально там стал играть... да и в Мордовии при Семине вроде как играл без ляпов, потому как без давления...
... вот и Онану, может конечно устраивать такие жалобные перфомансы после каждого ляпа - но что толку-то? надо либо психолога, либо другую команду, без такого вот давления и внимания...
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bpfx5h6vrf
Ответ stanvixx
Да этого то че вспоминать? Вообще ничем не лучше. Заклинило всех на Де Хее. Сколько раз из за него МЮ в последних сезонах терял очки, сколько вылетал из еврокубков. Онана конечно исполняет, но Давид тут совсем не краше выглядит.
Только благодаря ДДХ этот сброд в еврокубках держался. Если не быть наркоманом - это очевидно.
+3
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Нефанатик
Ответ feelthedroom@mail.ru
Криштиану уже не виноват получается? Или тоже виноват, но уже в меньшей степени? Или все таки основополагающий фактор вопиющей игры мю это Криш? Кто скажет правду???!!
Конечно Криштиану тоже виноват. Они с Де Хеа все портят. Вот уйдут и всё наладится.
+2
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ArnoNeputevy
Тен Хаг - после последнего места в группе с "Галатасараем" и "Копенгагеном": "Мы прогрессируем!"
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Александр Абхалимов
Господи как приятно смотреть как этот мешок пинают. Впарить этого ананаса американским инвесторам. Безумно приятно когда американцы теряют деньги.
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Доминатор3000
Ответ Сергей Асеев
Ну посмотрим как с костоломами из Ньюкасла сыграют, хоть у северных и полсостава переломано, но игру под давлением (если с турецким стадиком сравнить) можно будет оценить.
Не заметил,что это группа про МЮ))
Комментарий удалил,решил что не в своё болото полез)
А проигрыш Ньюкаслу в гостях - это нормально.
Ничего в этом страшного не будет.
Учитывая проблемы с составом и «такого» Онану.
Я несколько матчей МЮ смотрел в этом сезоне.
И вот в последних,они реально играли хорошо…
Но,то удаление,то привозы…
Ну так стабильность не обрести.
Тен Хагу надо стать жёстче.
Сажать на лавку.
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Меган Лайф
Ответ Will Turner
нападки в сторону фернандеша только у слабых личностей, которые считают, что капитан должен быть ака рой кин, жесткий и маскулинный а то, что фернандеш как минимум игрой и управлением на поле двигает команду вперед и тащит на своем горбу - этого никто не отмечает
Работа капитана - вести за собой, вселять уверенность, сплачивать команду
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Nani32
Ответ bat90
Хоть и пропустил в одном матче 5-7 голов, но именно он получил "Золотую перчатку" прошлого сезона в АПЛ. Или это заслуга Магуайра и К?
Тогда Магвайр и не был ключевым игроком обороны.
Да, совершенно верно, Золотая перчатка Де Хеа это в первую очередь заслуга Мартинеса, Варана и Каземиро.

Если говорить непосредственно про Де Хеа, то он был третьим с конца по проценту отраженных ударов.
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Александр Абхалимов
Ответ singsinner2
команде просто нужен нормальный вратарь тупо берущий свое (даже не надо чудес) и играющий ногами. не сильно загорелый и без понтов. и все устаканится когда оборона преестанет париться из за идиота в рамке
Как МЮ разнарядку по разнообразию как выполнять будет ??
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feelthedroom@mail.ru
Ответ Нефанатик
Это все де хеа виноват. Виноват что столько лет в одиночку тащил этот середняк.
Криштиану уже не виноват получается?
Или тоже виноват, но уже в меньшей степени?
Или все таки основополагающий фактор вопиющей игры мю это Криш?
Кто скажет правду???!!
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Mike Ball
Ответ Vanek1411
Я запутался. Только же недавно на спорце бы статья, что Онана снова топ.
вчера была статья про Зоммера, который (согласно автору) на порядок лучше Онаны, и стоит в десятки раз дешевле. и оказывается, Онана очень посредственно играл за Интер а прошлом сезоне, только в ЛЧ поймал кураж.
видимо, в этом сезоне в ЛЧ мандраж, а не кураж
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muxaNIK
Ответ bat90
Хоть и пропустил в одном матче 5-7 голов, но именно он получил "Золотую перчатку" прошлого сезона в АПЛ. Или это заслуга Магуайра и К?
Так и что эта золотая перчатка? Онана сейчас тоже на неё главный претендент, так как у него больше всего сухих матчей апл на данный момент, что, получается они действительно одинаковы))
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Чёрный тюльпан
По логике вещей тен Хаг теперь должен сгноить Онану, как сделал это с Де Хеа, который совершил тоже роковые ошибки в конце сезона. Андре же со старта сезона косячит. Хотя постойте, Давидик в Аяксе не играл и ранее не работал с голландцем, поэтому Онаныч и дальше будет выходить в матчах первым номером, а турок и Хитон будут сидеть на лавке.
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N3urachem
О-на-на-на-на опять потащил команду)) Так смешно наблюдать за нынешим МЮ.
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krupin82
Очень слабый матч вратаря,но в концовке реально могли отдать вместо удара и забить победный
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Camry163
Интересно бы знать мнение Магуайра
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Mardon Umirov
Онана как Де Хеа не сможет играть стабильно.
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Рафик Губайдуллин
МЮ еще не раз вспомнит Де Хея
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Биомеханоид
Немножко вратаря оправдывает то, что дождик шёл, было мокро и скользко. Но безволие 2 тайма не оправдывает ничего.
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stanvixx
Ответ bpfx5h6vrf
Только благодаря ДДХ этот сброд в еврокубках держался. Если не быть наркоманом - это очевидно.
Лучше быть наркоманом, чем не иметь извилин, утверждая, что в последние годы Де Хеа приносил хоть какой то профит МЮ.
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Новая жизнь
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Nek Nek
Онана не причем, дайте лысому поработать еще лет 10!
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Сергей Асеев
Ответ Доминатор3000
Комментарий удален пользователем
Ну посмотрим как с костоломами из Ньюкасла сыграют, хоть у северных и полсостава переломано, но игру под давлением (если с турецким стадиком сравнить) можно будет оценить.
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Доминатор3000
Ответ Сергей Асеев
Как то же пребывают на 6 ом месте в Апл, вполне могут,вопреки всему, и дальше пройти. А вообще я не знаю что, кроме увольнения Тен Хага, избавит от его очередных слов про прогресс команды
Комментарий удален пользователем
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Товарищ Наркотик
Ответ Francesc Fàbregas
Всё, хватит, пора уходить, Тен Хаг
Сначала Бавария последний гвоздь в крышку гроба забьёт
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Тюменец
Ответ Will Turner
не подпишет, у него зп как у всего интера вместе взятого
Забавно. Года на три подписать такого кипера с зп 8-10, скажем, вроде неплохо.
Сомневаюсь, что он в этих реалиях больше запросит, если совсем на карьеру не забил ))
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Will Turner
Ответ Тюменец
60-70 лепех. Интер, если что, Де Хеа подпишет, на халяву.))
не подпишет, у него зп как у всего интера вместе взятого
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гилберт
Перчатка, которую швырнул Онана, где она сейчас?
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Меган Лайф
Ответ Новая жизнь
Комментарий удален модератором
Холодильника тен хаг оказывается покупал?)
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Александр Абхалимов
Ответ Rjcnbr
Клуб в руинах, а они опять предлагают поменять тен Гага на другого очередного физрука. Ну ничего же не поменяется. Оставьте голландца, он хотя бы смешные перлы на прессухах выдаёт и 0-7 проигрывает
Ждем мю в шипе и можно лысого шарлатана увольнять
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гилберт
Ответ Vanek1411
Я запутался. Только же недавно на спорце бы статья, что Онана снова топ.
Ну уже не топ. Бывает. На самом деле авторов много..
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persk
Ответ Нефанатик
Де Хеа был лучшим игроком МЮ последних 5 лет. Лучшим. Если он 2-3 матча мог провести плохо, он в остальных просто тащил МЮ.
И при этом он показывал посредственную игру)
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feelthedroom@mail.ru
Ответ Нефанатик
Конечно Криштиану тоже виноват. Они с Де Хеа все портят. Вот уйдут и всё наладится.
Хорошо что разобрались, там Санчо конечно еще портит атмосферу , наверное надо его изолировать от команды.
Вот тогда заиграют!!!
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Нефанатик
Ответ persk
А что, нет варианта, что и Де Хеа был плох, и Онана? Как привозы Онана реабилитируют слабую игру ДДХ? Ну, ведь он правда тоже не на уровне был
Де Хеа был лучшим игроком МЮ последних 5 лет. Лучшим. Если он 2-3 матча мог провести плохо, он в остальных просто тащил МЮ.
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