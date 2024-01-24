Амалия – невеста Лайпсика из СКА, получившего российский паспорт. Канадская актриса любит систему Станиславского

Ждать ее в российском кино?

Главная новость КХЛ первого месяца 2024 года: канадец Брендан Лайпсик получил паспорт Российской Федерации.

«ППоследние несколько лет и я так, по сути, ощущал себя русским. Мне здесь комфортно. Мои родители и невеста часто приезжали ко мне. Она сейчас в Санкт-Петербурге, это ее любимый город в России. Возможно, мне теперь надо получше выучить русский язык», – рассказал Sports.ru форвард петербургского СКА.

Интересно, а девушка хоккеиста тоже хочет стать гражданкой РФ? Итак, знакомьтесь, Амалия Уильямсон – невеста Брендана Лайпсика!

Амалия родилась в Оквилле (провинция Онтарио в Канаде) 2 июля 1999 года: она на пять лет младше Брендана. Пара вместе уже несколько лет, но официально отношения еще не оформлены. Свадьба назначена на 21 июня 2024 года.

Амалия – профессиональная актриса . Она снялась в 18 фильмах и сериалах : самые известные – «Частные сыщики», «Расследования Фрэнки Дрейк», «Перекресток Салливанов», «Помнишь меня, мамочка?».

Также в резюме Амалии есть фильмы, на которых она работала в качестве режиссера, сценариста и даже продюсера.

Уильямсон – достаточно нетипичная актриса. Потому что она не распространяется о своей личной жизни, а в инстаграме у нее всего 24 тысяч подписчиков. Согласитесь, что в наше время это несколько странно?

Так может теперь Амалия вольется в российский кинематограф? На этот вопрос ответил сам Лайпсик в интервью «Матч ТВ» : «Хочет ли она сниматься у русских режиссеров? Да, система Станиславского очень популярна в Северной Америке, по ней все актеры учатся. Теперь один российский паспорт в нашей семье есть – может быть, подумаем о втором. Как говорят, в этой теме будем двигаться шаг за шагом. Главное, что жена любит приезжать в Санкт‑Петербург. Она тут счастлива, а я рад, что у меня домашние в хорошем настроении. Ну, а если ее в российское кино позовут, это вообще будет отлично».

Не смог пройти мимо темы и главный тренер СКА Роман Ротенберг: «Супруга Брендана – актриса, снимается в Канаде. Но училась она по системе Станиславского! А для этого нужно проникнуться русской культурой. Чтобы тебе не сказали однажды: «Не верю!». Но тут все натурально, без фальши. Очень серьезное уважение к нашей стране. Глубокое понимание того, как мы живем в России».

В общем, нашим режиссерам уже стоить обратить внимание на эту эффектную красотку!

Фото: соцсети Амалии Уильямсон