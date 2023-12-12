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Анфиса – невеста Сослана Гатагова. Сделал ей предложение прямо во время матча на «Газпром Арене»!

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Больше месяца назад Сослан Гатагов ушел с поста президента медийного клуба Bus и стал главным тренером «Амкала». Но это не главное событие в жизни воспитанника московского «Локомотива» в конце 2023 года: скоро он сменит семейное положение!

Знакомьтесь, Анфиса Ибадова – невеста Сослана Гатагова!

Анфиса родилась 9 августа 1999 года. Недавно девушке исполнилось 24 года – она на семь лет младше Гатагова.

Анфиса – тот, кого в наше время называют инфлюенсерами. Прославилась она как R’n’B-исполнительца: самый известный ее трек «Как так» собрал 430 тысяч просмотров на ютубе. Также у девушки есть собственный бренд одежды. На ее инстаграм подписаны 511 тысяч пользователей этой запрещенной в России соцсети.

В 2021-м Сослан рассказывал, что они вместе с Анфисой уже шесть лет. Тогда же он влился в медиафутбол, возглавив клуб «На Спорте», и признался, что зарабатывает меньше девушки.

«Мне очень нравится то, чем она занимается. Все должны жить и развиваться в независимости от пола. Если женщина зарабатывает больше своего мужчины – круто. Если одинаково – тоже круто. Анфиса иногда больше меня раза в три получает. Это круто. Мы же не считовики, мы просто любим друг друга. Люблю, когда она рассказывает о своих клипах, которые залетают. У меня просто немного другие взгляды на жизнь», – говорил Гатагов.

А на прошлой неделе в Санкт-Петербурге состоялся медиафутбольный турнир Чисто Кубок. И самым ярким его событием стали вовсе не матчи, а поступок Гатагова. В перерыве игры за третье место против «Чисто Питера» главный тренер «Амкала» в центре поля «Газпром Арены» сделал Анфисе предложение!

Она ответила: «Да!»

 

109 комментариев
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такое ощущение, что посмотрел объявление на авито об интим услугах со скидкой
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Супнабор, поцеловавший качельку на морозе. Одна надежда что умная и добрая. Хотя таких среди подруг футболистов обычно не бывает
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+158
Ответ Ромарио
Супнабор, поцеловавший качельку на морозе. Одна надежда что умная и добрая. Хотя таких среди подруг футболистов обычно не бывает
умные так не одеваются.
+99
-13
+86
Ответ Sergei Polyakov
Комментарий скрыт
нет, конечно, зачем мне палить своих
+53
-4
+49
Вроде есть деньги а на еде экономит
+51
-5
+46
Ответ Ромарио
Супнабор, поцеловавший качельку на морозе. Одна надежда что умная и добрая. Хотя таких среди подруг футболистов обычно не бывает
Чем суше дрова тем ярче огонь))
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Судя по фоткам, у неё губы больше сисек.
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Просматривал ровно до фото в сапогах с голыми пальцами. Посмеялся в голос и закрыл спортс.
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Ответ zho3716
Лапти так надо носить ,да?)))
Как Волк из Ну,погоди, где он коньки надевал и лапами их порвал ))))))
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+22
Уважаемый автор! В следующий раз давай фото подруг футболистов где они на фоне книг,в музее,что то подобное.
Эти однотипки скучны и однообразны.
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Может она прекрасный человек, образованная и с высокими морально-этическими качествами, но пока все это выглядит так, что хотела футболиста, а получилось только с Гатаговым.
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Симпатичная девчонка. Счастья молодым!
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Почему они все одинаковые. Тощие, как с "Бухенвальда". Грудь 0 - 1 размер, губы "утинная жопа". У всех свой бренд одежды, и каждая толи интерфлю... (даже выговорить не могу), толи "моделька" подиумная. Какая же страшная стала красота!
+16
-1
+15
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Возле футболистов много крутится такого силиконового ширпотреба
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+11
Какие же эти «невесты футболистов» одинаково ненастоящие. тьфу, на…
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На мыш похожа.
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Ответ viktorpavlov70
Судя по фоткам, у неё губы больше сисек.
Зато подсекать её хорошо - крючок за губу зацепится, не сорвётся.
+8
-1
+7
Вполне себе Ибадова, вот только со вкусом как-то совсем печально. А это частенько свидетельствует о том, что и с интеллектом тоже.
+8
-1
+7
Ответ Евгений Спирин
Почему они все одинаковые. Тощие, как с "Бухенвальда". Грудь 0 - 1 размер, губы "утинная жопа". У всех свой бренд одежды, и каждая толи интерфлю... (даже выговорить не могу), толи "моделька" подиумная. Какая же страшная стала красота!
Грудь 0-1 и "утиная жопа"потому что на губы уже хватило, а на грудь пока нет, на сапоги без пальцев много потратила. Лет через 5 будет полная "иу, Энджиии".
+7
-1
+6
В 2021-м Сослан рассказывал, что они вместе с Анфисой уже шесть лет... если она 99 года, он че с 16-летней замутил, когда ему 23 было… ну ок
+5
0
+5
объявляется сбор на сисьски
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0
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Короче бездельник , который ничего пытается продать за что-то
+5
0
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костлявая...
+6
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+4
Еще одна шалейла
+5
-1
+4
Очередная....
+6
-2
+4
опытный инфлюенсер
+3
0
+3
Ответ Ромарио
Супнабор, поцеловавший качельку на морозе. Одна надежда что умная и добрая. Хотя таких среди подруг футболистов обычно не бывает
О каком супнаборе может идти речь? С одной кости навара не будет
+4
-1
+3
представители древней профессии тоже зарабтывают больше, чем мужчины
+6
-3
+3
Экзотично
+6
-3
+3
Самое ценное напоказ при отсутствии ума
+4
-1
+3
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