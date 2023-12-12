Анфиса – невеста Сослана Гатагова. Сделал ей предложение прямо во время матча на «Газпром Арене»!

Больше месяца назад Сослан Гатагов ушел с поста президента медийного клуба Bus и стал главным тренером «Амкала». Но это не главное событие в жизни воспитанника московского «Локомотива» в конце 2023 года: скоро он сменит семейное положение!

Знакомьтесь, Анфиса Ибадова – невеста Сослана Гатагова!

Анфиса родилась 9 августа 1999 года. Недавно девушке исполнилось 24 года – она на семь лет младше Гатагова.

Анфиса – тот, кого в наше время называют инфлюенсерами. Прославилась она как R’n’B-исполнительца: самый известный ее трек «Как так» собрал 430 тысяч просмотров на ютубе. Также у девушки есть собственный бренд одежды. На ее инстаграм подписаны 511 тысяч пользователей этой запрещенной в России соцсети.

В 2021-м Сослан рассказывал, что они вместе с Анфисой уже шесть лет. Тогда же он влился в медиафутбол, возглавив клуб «На Спорте», и признался, что зарабатывает меньше девушки.

«Мне очень нравится то, чем она занимается. Все должны жить и развиваться в независимости от пола. Если женщина зарабатывает больше своего мужчины – круто. Если одинаково – тоже круто. Анфиса иногда больше меня раза в три получает. Это круто. Мы же не считовики, мы просто любим друг друга. Люблю, когда она рассказывает о своих клипах, которые залетают. У меня просто немного другие взгляды на жизнь», – говорил Гатагов.

А на прошлой неделе в Санкт-Петербурге состоялся медиафутбольный турнир Чисто Кубок. И самым ярким его событием стали вовсе не матчи, а поступок Гатагова. В перерыве игры за третье место против «Чисто Питера» главный тренер «Амкала» в центре поля «Газпром Арены» сделал Анфисе предложение!

Она ответила: «Да!»